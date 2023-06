Liiga panee ovensa säppiin ainakin syksyyn 2025 saakka – Kiekko-Espoo aikoo jatkaa pääsarjapaikan tavoittelua siitä huolimatta

Miesten jääkiekkoliiga kertoi torstaina, ettei se ota vastaan uusia liigalisenssihakemuksia kaudelle 2024–2025. Sarjaan voi siis tulla uusi joukkue aikaisintaan syksyllä 2025.

Päätös on merkittävä, sillä Kiekko-Espoo on ilmoittanut aikeistaan hakea liigalisenssiä. Myöskään tulevalla kaudella Mestiksessä pelaavan Jokerien on turha haaveilla liigapaikasta ainakaan ennen kautta 2025–2026.

Liigan päätöksen taustalla on mahdollista sarjajärjestelmäuudistusta käsittelevä selvitystyö. Liiga ilmoitti tarkastelevansa tulevan kauden aikana lisenssijärjestelmän kriteeristöä sekä Liigan ja Jääkiekkoliiton välistä yhteistyösopimusta.

Kiekko-Espoo kertoi jatkavansa liiganousun valmistelua päätöksestä huolimatta. Seuran tavoitteena on hakea liigapaikkaa ensi syksynä ja pelata Liigassa jo kaudesta 2024–2025 alkaen.

– Totta kai toivomme, että tämä päätös ei ole lopullinen. Haluamme jatkaa rakentavaa dialogia Liigan kanssa, jotta pääsemme esittämään asiamme vielä tulevan kauden aikana, Kiekko-Espoon puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoi seuran tiedotteessa.

Liigan mukaan asiasta on keskusteltu hyvässä hengessä myös Kiekko-Espoon kanssa.

– Osakkaiden ratkaisu ei ole millään muotoa kannanotto Kiekko-Espoon hankkeeseen. Päinvastoin tämä on nähtävä päätöksenä, jossa samat säännöt koskevat kaikkia. Myös Liigan nykyisiä seuroja, jotka vuosittain joutuvat lunastamaan sarjapaikkansa täyttämällä lisenssivaatimukset, puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoi Liigan kotisivuilla.

Jokerien tähtäin on kahden vuoden päässä

Jokerien suunnitelmissa liigapaikkaa oli alun perinkin tarkoitus hakea aikaisintaan kaudelle 2025–2026.

– Liigan kannanotto sopii meidän aikatauluumme ihan täydellisesti. Tavoitteemme on, että pystymme urheilullisesti ja taloudellisesti saamaan asiat sille mallille, että olemme liigakelpoisia 25–26. Muut ihmiset tekevät päätökset, mutta me voimme tehdä asiat siten, että olemme kelpo hakijoita (Liigaan), Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi torstaina seuran tiedotustilaisuudessa.

Suomen Jääkiekkoilijat eli pelaajayhdistys piti Liigan päätöstä huolestuttavana ja julkisti samalla Liigan ja Mestiksen pelaajille tehdyn kyselyn tulokset Suomi-kiekon sarjajärjestelmästä. Kyselyyn vastasi 465 pelaajaa, joista 98 prosenttia kertoi olevansa avoimien sarjojen puolella.

– Pelaajayhdistys tukee vahvasti kaikin tavoin avointa Liigaa ja haluaa myös olla mukana kehittämässä sarjajärjestelmiä yhteistyössä Liigan ja Jääkiekkoliiton kanssa, Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoi tiedotteessa.

Tapio Keskitalo, Paavali Pastila