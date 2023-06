Liiga sulkee ovensa Kiekko-Espoolta ja Jokereilta ainakin syksyyn 2025

Miesten jääkiekkoliiga tiedottaa kotisivuillaan, ettei kaudelle 2024–2025 myönnetä uusia liigalisenssejä. Sarjaan voi siis tulla uusi joukkue aikaisintaan syksyllä 2025.

Päätös on merkittävä, sillä Kiekko-Espoo on ilmoittanut aikeistaan hakea liigalisenssiä. Myöskään tulevalla kaudella Mestiksessä pelaavan Jokerien on siis turha haaveilla liigapaikasta ainakaan ennen kautta 2025–2026.

Kiekko-Espoo kertoo kotisivuillaan jatkavansa liiganousun valmistelua päätöksestä huolimatta. Seuran tavoitteena on hakea liigapaikkaa ensi syksynä ja pelata Liigassa jo kaudesta 2024–2025 alkaen.

– Totta kai toivomme, että tämä päätös ei ole lopullinen. Haluamme jatkaa rakentavaa dialogia Liigan kanssa, että pääsemme esittämään asiamme vielä tulevan kauden aikana, Kiekko-Espoon puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoo seuran kotisivuilla.

Liigan mukaan asiasta on keskusteltu hyvässä hengessä myös Kiekko-Espoon kanssa.

– Osakkaiden ratkaisu ei ole millään muotoa kannanotto Kiekko-Espoon hankkeeseen. Päinvastoin tämä on nähtävä päätöksenä, jossa samat säännöt koskevat kaikkia. Myös Liigan nykyisiä seuroja, jotka vuosittain joutuvat lunastamaan sarjapaikkansa täyttämällä lisenssivaatimukset, puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo Liigan kotisivuilla.

Jokerien suunnitelmat ennallaan

Jokerien suunnitelmissa liigapaikkaa on alun perinkin ollut tarkoitus hakea ilmeisesti aikaisintaan kaudelle 2025–2026.

– Se, että tänä vuonna liigahakemusta ei voi jättää, ei sinällään muuta meidän suunnitelmiamme mitenkään, Jokerien omistajiin kuuluva Mikko Saarni kommentoi Ilta-Sanomille.

Liigan päätöksen taustalla on halu rauhoittaa tilanne mahdollista sarjajärjestelmäuudistusta silmällä pitäen. Samalla sarjan lisenssijärjestelmän kriteeristö asetetaan tarkasteluun. Tarkasteluun menee myös Liigan ja Jääkiekkoliiton yhteistyösopimus.

– Olemme tehneet määrätietoista työtä ja tunnistimme prosessin aikana selkeästi, että lisenssiehdot vaativat tarkastelua, Hiltunen sanoo.

Tapio Keskitalo