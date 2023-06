Lounea tuo markkinoille ultranopean valokuituyhteyden – tavallinen kuluttaja pärjää vähemmälläkin

Suomen suurin valokuituyhtiö, salolainen Lounea alkaa toimittaa koteihin 40 gigan yhteyksiä. Yhtiön mukaan toimitukset alkaisivat loppuvuoden aikana. Lounea mainostaa laajakaistayhteyttään maailman nopeimmaksi.

Lounean teknologiajohtaja Riku Päärnin mukaan noin 90 prosentilla salolaisista on mahdollisuus saada valokuituyhteys kotiinsa, kun Suomen luku keskimäärin on noin 50. Jo 15 vuotta sitten käynnistetty valokuituverkon rakentaminen on syy siihen, miksi Salo nauttii valokuituyhteyksistä.

– Olemme rakentaneet täällä kuitua jo vuodesta 2007 lähtien. Varhaisessa vaiheessa lähdimme markkinaan mukaan. Silloin todettiin, että kupariverkot tulevat tiensä päähän, ja niillä ei ole mahdollisuutta tehdä tällaisia huippunopeuksia.

Päärnin tietojen mukaan Salossa valokuitupalveluita käyttää yli 60 prosenttia asiakkaista, jotka ovat valokuituverkon alueella. Vaikka valokuitua on tarjolla lähes jokaiselle, suuri osa tukeutuu vielä perinteiseen mobiililaajakaistaan. Mobiililaajakaistayhteys on kuluttajalle edullisempi, mutta myös hitaampi vaihtoehto.

Kuluttajan näkökulmasta esimerkiksi elokuvien ja sarjojen suoratoisto vaatii 5-6 megabittiä sekunnissa siirtonopeuden. Tavallisella kotikäytöllä asiakas pärjää varsin hyvin mobiililaajakaistalla. Päärni muistuttaa kuitenkin siitä, että jatkuva teknologian kehitys ja suuret tiedostot vaativat yhteyksiltä parempaa suorituskykyä.

– Meille on luotu illuusio, että nettiyhteyttä pitäisi odottaa. Kyse on enemmän siitä, että milloin tulee iso päivitys tai haluaisi tehdä jotakin, mutta kone ilmoittaa, että sinun pitää ladata esimerkiksi 300 gigan päivitys. Tiedostot muuttuvat koko ajan raskaimmiksi ja niissä tilanteissa näistä huippunopeuksista on hyötyä. Kapasiteettia on hyvä olla tarjolla silloin, kun sitä todella tarvitaan. Silloin ei tarvitse nettiä odottaa, vaan käyttökokemukset ovat välittömiä.

Ostopäätöksissään asiakkaat huomioivat taloudellisen näkökulman.

Tyypillinen hintataso riittävän hyvälle mobiili- ja kotiyhteydelle on tällä hetkellä 30 euron molemmin puolin. Lounean tarjoukset riippuvat alueesta ja palvelumallista. Ensimmäisessä mallissa asiakas ei maksa kytkentä- tai liittymismaksua. Asennusmaksu on noin 150 euroa ja sen jälkeen maksetaan vain palvelumaksuja. Esimerkiksi Lounean 250 megan perusnopeassa paketissa 24 kuukauden määräaikainen sopimus maksaa ensimmäiseltä 12 kuukaudelta 29,99 ja sen jälkeen 39,99 euroa kuukaudessa.

Toinen vaihtoehto on varsinkin salolaisten keskuudessa suosittu.

– Salon alueella suosittu malli on ollut liittymismaksuperustainen malli. Siinä on ollut liittymismaksu noin 1 500 euron molemmin puolin. Palvelumaksut ovat sitten maltillisempia, joten pidemmän päälle nämä molemmat vaihtoehdot ovat asiakkaalle kustannuksiltaan varsin samanlaisia, arvioi Päärni.

Salon keskustan alueella lähes kaikki kiinteistöt ovat valokuituverkon piirissä. Myös keskusta-alueen ulkopuolella valokuitutilanne kehittyi muutama vuosi sitten.

– Salossa haja-asutusalueiden tilanne on varsin hyvä. Jokunen vuosi sitten toteutettiin paljon painevesiviemäröintihankkeita, niin näissä yhteyksissä rakensimme vesi- ja viemäriosuuskuntien kanssa verkkoja.

Kuluttaja-asiamies huomautti kahta valokuituyhtiötä – Lounealla ei huomautettavaa

Valokuitumarkkina käy kuumana tällä hetkellä koko Suomessa. Kuluttaja-asiamies on valvonut aktiivisesti keväästä 2022 lähtien valokuituyhtiöiden sopimusehtoja ja markkinointia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessaan antaneensa kahdelle yritykselle huomautuksen. Valokuitunen Oy ja Valoo Täyskuitu -palvelua tarjoava Adola Oy ovat kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta luvanneet korjata toimintatapojaan. Toimintatavoista on julkaistu ohjeistus koko alalle, jotta yritykset huomioisivat kuluttajansuojan vaatimukset paremmin.

Adola ei sopimusehdoissaan määritellyt yritystä sitovan rakentamispäätöksen ajankohtaa eikä liittymän toimituksen lopullista takarajaa. Myös molempien yritysten markkinoinnissa huomattiin puutteita. Valoo Täyskuitu -liittymää markkinoitiin näkyvästi 0 euron hintaisena. Markkinoinnissa ei kuitenkaan annettu tietoa tarjouksen ehdollisuudesta eikä edellytetyn määräaikaisen laajakaistapalvelun kuukausi- ja kokonaishinnasta. Mikäli palvelun markkinoinnissa annetaan hintaa koskevia tietoja, tulee aina kertoa myös palvelun lopullinen kokonaishinta tai jos se ei ole mahdollista, kerrotaan kokonaishinnan määräytymisen perusteet.