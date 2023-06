Lundén pääsi eduskuntaan piirin toiseksi pienimmällä vaalibudjetilla – Nikkasen tie eduskuntaan maksoi yli kolme kertaa enemmän

Salolaisten kansanedustajien vaalibudjetit olivat eduskuntavaaleissa eri kokoluokkaa. Perussuomalaisten Mikko Lundén toisti kansanedustajuutensa vajaalla 14 000 eurolla. Demareiden Saku Nikkasen Arkadianmäelle vienyt kampanjointi maksoi lähes 49 000 euroa.

Toiseksi kaudeksi eduskuntaan päässeen Lundénin vaalirahoitus oli siis noin 3,5 kertaa Nikkasen vastaavaa pienempi.

Jos lasketaan, paljonko kumpaisenkin ehdokkaan saama ääni maksoi, Lundén vie voiton leikiten. Lundénin äänen hinnaksi saadaan 2,6 euroa. Nikkaselle äänen hinnaksi tuli 8,4 euroa. Lundénin äänisaalis oli 5 301, Nikkanen sai 5 808 ääntä.

Lundénin vaalibudjetti edustaa muutenkin varsinaissuomalaista säästäväisyyttä parhaimmillaan: se on vaalipiirin toiseksi pienin vaalibudjetti, jolla paikka eduskunnassa lunastettiin.

Pienimmällä vaalibudjetilla eduskuntaan matkasi vihreiden Sofia Virta. Virran vaalibudjetti oli noin 12 500 ja hän sai 5 553 ääntä. Äänen hinnaksi tuli siis 2,25 euroa.

Edellisen kerran Lundénin vaalibudjetti oli nykyistäkin pienempi. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Lundén ilmoitti käyttäneensä vähän alle 11 000 euroa kampanjointiin.

Maanantaina oli viimeinen päivä, kun kansanedustajaksi tai varasijoille valittujen tuli ilmoittaa vaalikampanjakulunsa ja -rahoituksensa Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Lähes kaikki Varsinais-Suomen vaalipiirin ehdokkaat olivat näin tehneetkin, joko ennakkoilmoituksena tai varsinaisena ilmoituksena, maanantai-iltaan mennessä.

Nikkasen vaalibudjetista leijonanosa, liki puolet, on saatu puolueyhdistykseltä. Neljännes on yrityksiltä saatua tukea ja yli 15 000 euroa on muilta tahoilta saatua tukea.

Lundénin selvityksestä käy ilmi, että yli kolmannes budjetista on ehdokkaan omia rahoja, yrityksiltä saatua tukea on vajaa kolmannes ja yksityishenkilöitä saatua tukea on noin viidennes. Puolueyhdistykseltä saatua tukea Lundén ilmoittaa saaneensa 2 000 euroa.

Vaalibudjeteissa on tavalliseen tapaan ollut suuri vaihteluväli.

Kalleimman varasijakiinnityksen eduskuntaan lunasti keskustan Mauri Kontu. Kontun itse rahoittama vaalibudjetti oli piirin selvästi mittavin, liki 125 000 euroa. Tämän avulla saadut 3 468 äänet eivät aivan riittäneen kansanedustajan suoraan mandaattiin.

Kun lasketaan vain suurimman ja pienimmän budjetin tuomien äänien hinta, kalleimmalla äänensä hankki Kontu. Hänelle yksi ääni tuli vaalirahoitusilmoituksen perusteella maksamaan 36 euroa, eikä tällä vielä päästy suoraan eduskuntaan. Kontu sai alle 3 500 ääntä.

Juha Anttila (ps.) edustaa listan pienimmän vaalibudjetin julkaissutta ja myös varasijalle päässyttä ehdokasta. Anttilan saamat äänet maksoivat 1,7 euroa kipale. Anttilan vaalibudjetti oli 4 579, millä ääniä tuli 2658.

Hallitusneuvotteluja vetävän, kokoomuksen puheenjohtajan ja todennäköisen tulevan pääministerin Petteri Orpon vaalibudjetti oli yli 70 000, mikä on vain vähän enemmän kuin keskustan puheenjohtaja Annika Saarikolla. Toimitusministeri Li Anderssonin (vas.) vaalibudjetti oli vajaan tonnin Saku Nikkasen budjettia isompi, lähes 50 000 euroa. Koska Andersson sai yli 18 000 ääntä, hänen ääntensä yksikköhinta jäi maltilliseen 2,7 euroon.

Entinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin budjetti oli alempaa maakuntasarjatasoa, vajaa 20 000 euroa. Äänen hinnaksi jäi sangen alhainen 2,1 euroa, sillä Lindén sai yli 9 000 ääntä.

Vielä paremmaksi pisti Ville Tavio (ps.) jonka yli 15 000 saaman äänen yksikköhinnaksi tuli 1,5 euroa.

Varsinais-Suomen kansanedustajien vaalikampanjakulut 2023

Eniten rahaa käytti varasijalle päässyt keskustan Mauri Kontu – 125 000 euroa

1. Mauri Kontu, kesk. (vara) 124 809

2. Petteri Orpo, kok. 70 448

3. Annika Saarikko, kesk: 70 000 (ennakkoilm.)

4. Eeva-Johanna Eloranta, sd. 54 408

5. Li Andersson, vas. 49 766

6. Saku Nikkanen, sd. 48 915

7. Ville Valkonen, kok. 44 403

8. Sandra Bergqvist, r. 42 000 (ennakkoilm.)

9. Elisa Aaltola, vihr. (vara) 43 111

10. Niklas Guseff, r. (vara) 40 814

11. Pauli Aalto-Setälä, kok. 40 041

12. Saara-Sofia Sirén, kok. 37 149

13. Niina Alho, sd. (vara) 32 984

14. Anna-Mari Virolainen, kok.(vara) 30 994

15. Timo Furuholm, sd. 27 626

16. Vilhelm Junnila, ps. 26 500 (ennakkoilm.)

17. Ville Tavio, ps. 22 590

18. Milla Lahdenperä, kok. 21 602

19. Aki Lindén, sd. 19 237

20. Ritva ”Kike” Elomaa, ps. 16 286

21. Mikko Lundén, ps. 13 868

22. Sofia Virta, vihr. 12 487 (ennakkoilm.)

23. Juha Anttila, ps. (vara) 4 579

Luvut euroja. Listassa on mainittu niiden ehdokkaiden julkistama vaalirahoitus, joka näkyi tarkastusviraston 5.6. päivittämällä listalla tai jotka olivat tehneet ennakkoilmoituksen.

Maanantai oli viimeinen ilmoituspäivä

Vaalirahoitusilmoituksen tekevät ne ehdokkaat, jotka ovat tulleet valituksi tai varasijalle vahvistetussa vaalituloksessa. Näiden henkilöiden tulee toimittaa vaalirahoitusilmoitus VTV:lle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu.

Eduskuntavaalien 2023 vaalirahoitusilmoitukset tuli toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään 5.6.2023.