Mää-ä-ä-äkin tulin kesäksi keskustaan! – 50 lammasta saapui Salon Nakolinnaan

Uteliaita turpia työntyi ulos kuljetusvaunun ikkuna-aukoista, kun lampuri Jaakko Jussila pysäköi eilen Salon Nakolinnan rinteeseen. Kyydissä oli lammaslauma, joka saapui Nakolinnaan töihin eli pitämään huolta perinnebiotoopista.

– Vanhoissa kartoissa näkyy, että tässä on ollut ennen laitumia. Nyt on hyvä saada tähän taas laidunnusta, iloitsee kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö.

– Alueella on myös polttokalmisto ja muinainen asuinpaikka. Museovirastokin on tyytyväinen, että alue pysyy kunnossa, eikä puusto pääse rikkomaan sitä, hän jatkaa.

Nakolinnan perinnemaisemaan 110-tien ja Meriniitynkadun lähelle on huhti–toukokuun aikana rakennettu aitaus, jossa laiduntavat nyt pertteliläisen Herrakunnan Lampaan 50 lammasta.

Kun Jaakko Jussila avasi kuljetusvaunun portin ja laski lampaat laitumelle, ne juoksivat sinne suoraa päätä ja tarttuivat välittömästi töihin. Eli alkoivat syödä heinikkoa. Osa kurotteli heti myös puiden alimpia oksia.

– Nämä lampaat ovat rodultaan kainuunharmaksia, joka on suomalainen alkuperäisrotu. Se on pienehkö rotu ja ketterä liikkumaan maastossa. Se pärjää näillä kallioilla, Jussila kuvailee.

Nakolinnan laidunalue on kooltaan noin 9 hehtaaria, ja se on kaksiosainen. Laidunten välissä kulkee Nakolinnan poikki menevä pyörätie, joka on normaalisti käytössä.

Lampaat aloittivat perjantaina työskentelynsä pienemmältä, Meriniityn puoleiselta laitumelta. Sieltä ne siirretään jonkin ajan kuluttua toiselle, suuremmalle laitumelle, joka ulottuu lähelle 110-tietä.

Kun lampaat ovat parturoineet molemmat laitumet, ne siirretään toisaalle.

– Yleensä lampaamme ovat vain pari viikkoa yhdellä laitumella, jotta kasvillisuus pysyy tasaisena ja maa saa palautua. Tässäkin ne ovat parisen viikkoa, kasvillisuudesta riippuen. Sitten ne viedään muualle ja tuodaan taas myöhemmin kesällä tänne takaisin, Jussila kertoo.

Nakolinnan alueella kulkee luontopolku, jolla saa edelleen vapaasti kulkea. Laidun on ympäröity sähköistetyllä aidalla, jossa on yhteensä kahdeksan itsestään sulkeutuvaa painovoimaporttia, joiden kautta on pääsy alueen poluille. Koirat on kutenkin pidettävä ehdottomasti laidunalueen ulkopuolella syyskuun loppuun asti.

Nakolinnaan tuodut lampaat ovat 2–8-vuotiaita emolampaita, jotka ovat karitsoineet helmi-maaliskuussa.

Lampaita saa Jussilan mukaan käydä vapaasti tervehtimässä laitumella, mutta niille ei saa syöttää mitään, eikä alueelle saa jättää eväitä tai muita roskia. Paijata kuitenkin saa.

– Joukossa on kesyjä yksilöitä, jotka tulevat luokse. Lampaita saa mennä silittämään, jos joku niistä antaa silittää, Jussila sanoo.

– Mutta ei saa ruveta jahtaamaan. Kannattaa käyttäytyä rauhallisesti, lampuri neuvoo.

Mikäli alueelle tullaan katsomaan lampaita, auton voi parkkeerata Myllyojankadun varteen tai Myllyojankadun päässä olevalle hiekkakentälle. Jos laitumella havaitsee jotain huolestuttavaa, voi ottaa yhteyttä Jussilaan, jonka puhelinnumero on kylteissä laitumen porteilla.

Laitumet liittyvätPölyttäjälinna-hankkeeseen, jonka avulla Nakolinnan alueella parannetaan pölyttäjien olosuhteita. Hankkeen puitteissa alue peruskunnostettiin viime talvena ja sieltä raivattiin perinnebiotooppiarvoja haittaavaa puustoa ja kasvillisuutta.

– Varsinkin isotuomipihlajaa poistettiin paljon. Se versoaa uudestaan, mutta kun alueelle saadaan nyt heti laidunnus, niin lampaat pitävät toivon mukaan aluskasvillisuuden matalana, Röytiö sanoo.

Alueen hoitotyötä tehdään Helmi-elinympäristöohjelman avustuksella. Nakolinnan lisäksi kaupunki on rakentamassa laidunaluetta Perniöön Somerikon niitylle, jonka hiekkaharjanne kunnostettiin Helmi-rahoituksella vuosina 2021–22. Lisäksi aiemmin kunnostetulla Halikonjoen kirkonniityllä laidunnusta jatkavat Mikolan lammastilan lampaat.