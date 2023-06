Mikko Virran retroautosta löytyvät lisävarusteina suksikupit ja rottinkinen tavarahylly, mutta myös turvavyöt

Koskelainen Mikko Virta kulki lapsuutensa mieleenpainuvimmat automatkat perheen keltaisen Kuplan kyydissä. Kyyti oli ilmeisen mukavaa, sillä aikuisiällä, vuonna 2010, hän osti itselleen harrasteautoksi oman Volkswagen 1200 De Luxe 1965 kuplan.

– Ajatuksena on, että kaikki autoon liittyvä, lisävarusteet ja sisustus ovat vanhaa, aikakauden mukaista, Mikko Virta sanoo.

Kuplasta on tullut paitsi vannoutuneen Volkswagen-miehen myös Virran koko perheen yhteinen harrastus. Autossa ei alun perin ole ollut turvavöitä, mutta Virta hankki ne, jotta matkanteko olisi turvallisempaa takapenkillä istuville perheen pojille, Niilolle, 10, ja Viljamille, 5, sekä etupenkillä istuvalle Minna-vaimolle.

– Auton kanssa on ajeltu lähinnä kesäisin, noin 100 kilometrin säteellä. Auton etuosassa sijaitseva tavaratila on piukassa ja siksi alkuperäinen, mutta korjattu kattoteline on kovassa käytössä aina kun lähdetään koko perheen kanssa reissuun. Joskus otamme mukaan Kuplan vetokoukun perässä kulkevan, vuoden 1971 Combi-Camp -telttaperävaunun. Siinä voi myös yöpyä, kertoo Mikko Virta.

Matkustusmukavuutta kesähelteiden aikaan on lisätty sivuikkunassa olevan, haihdutusperiaatteella toimivan ilmastointilaitteen avulla. Tarvittaessa autoon saa puhallettua lämmitysilmaa pakosarjan lämpökotelosta.

Erilaisissa kesätapahtumissa kiertäminen näkyy myös Kuplan takalasissa. Sinne on alkanut kertymään erilaisia kerho- ja tapahtumatarroja. Tänä Virran Kupla on jälleen tien päällä.

– Ainakin kesäkuun puolessa välissä järjestettävään Volkswagen-tapahtumaan Salon Vuohensaareen olisi tarkoitus mennä, tuumii Virta.

Punainen Kupla on ikäisekseen varsin hyväkuntoinen.

– Auton takaosassa sijaitseva moottori on yhä alkuperäisessä kunnossa. Myös maalipinta on takalokasuojia lukuun ottamatta alkuperäinen. Alustan kaikki kuluvat osat on uusittu ja jarrut tehty, Mikko Virta sanoo.

VIRTA ON auton toinen omistaja. Ostohetkellä sillä oli ajettu reilut 100 000 kilometriä. Virran aikana kilometrejä on tullut lisää lähemmäs parikymmentätuhatta. Hyväkorisen Kuplan entistäminen on ollut Virran mukaan helppoa ja aikaa on jäänyt hyvin auton lisävarusteiden hankkimiseen.

– Lisävarusteiden lisääminen on ollut hauska harrastus, ja nyt autossa alkaa olemaan jo kaikki tarvittava.

Virta on hankkinut autoon lisävalot ja valoluomet, valkosivurenkaat, maalannut vanteet, hankkinut uudet, alkuperäiset pölykapselit ja uudet Amerikan puskurit. Auton takaosasta löytyvät suksikupit Virta hankki myös, samoin kuin niihin kuuluvat vanhat puusukset.

AUTON ETUOSASSA on arvokas lisävaruste, Kuplan varapyörän sisään suunniteltu Hazet-työkalukotelo.

– Kuskin penkki oli kulunut, ja se piti vaihtaa. Koska halusin saada samaa, alkuperäistä kangasta olevan penkin tilalle, ostin toisen Kuplan, josta irrotettiin penkki tähän. Muutoin sisäverhoilu on yhä alkuperäinen, kertoo Virta.

Kuplan kyytiin istuessa voi kuvitella itsensä aikamatkalle suoraan 60-luvulle. Aikakauden Blaupunkt-radio toimii yhä. Takapenkkiä viilentämässä on takalasin sälekaihdin, jonka edessä on virkattu pitsiverho.

– Ratin vieressä sijaitseva kukkavaasi ja läpinäkyvät ilmanohjaimet tuulilasin kulmissa ovat lisävarusteita nekin.

Mikko Virta on myös hankkinut auton kojelaudan alle amerikkalaisen Empyn rottinkisen tavarahyllyn. Vaihdekepin vieressä korissa olevat 1960-luvun Cola-pullot ovat hauska yksityiskohta.

VIRRAN MUKAAN vanhan Kuplan tuunaaminen ja harrastaminen on Suomessa helppoa.

– Varaosia saa helposti. Lisävarusteita taas on hankittu niin kotimaasta kuin Euroopasta ja Amerikastakin asti.

Virta muistuttaa, että Kupla tunnettiin aikoinaan kansanautona ja siksi vanhoja Kuplia on tänäkin päivänä vielä runsaasti myynnissä. 1960-luvulla Volkswagen Kupla oli Suomen suosituin auto. Sillä oli luja rakenne, suuret pyörät ja takamoottori, mikä takasi perille pääsyn myös maaseudun vaatimattomilla teillä.

Vauhti ei ollut autoilussa pääasiassa, vaikka parhaimmillaan Mikko Virran Kuplan 1,2-litrainen ja 34-hevosvoimainen bensiinimoottori kiihtyykin 115 kilometrin tuntinopeuteen.