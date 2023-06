Muovin kierrättämisen yllätysseuraus: Lounavoima tarvitsee lisää jätettä – myös hevosenlannalle avataan ovet

Lounavoima Oy:n jätevoimalaitos on toiminut Salossa vasta kaksi vuotta, mutta yritys hakee jo Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa, jotta jätettä voisi käsitellä laitoksella enemmän kuin ennen. Syy on yllättävä.

– Jätteen laadussa on tapahtunut selvä muutos. Yhdyskuntajätteen lämpöarvo on vähentynyt sitä mukaa, kun jätteiden erilliskeräys on tehostunut, kertoo Lounavoiman ja Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki.

– Jätettä tarvitaan siis nykyään enemmän suhteessa siitä saatavaan hyötyyn.

Jätteen lämpöarvoa on vähentänyt ennen kaikkea se, että asukkaiden roskapusseista on kadonnut sen korkealämpöarvoisinta jätettä, muovia. Onikin mukaan polttokelpoisen jätteen lämpöarvo on vähentynyt kahdessa vuodessa noin viiden prosentin verran.

JÄTTEEN LÄMPÖARVO saattaa lähivuosina uudelleen kohentua, kun uusien erilliskeräysten myötä märän ja kostean biojätteen määrä vähenee roskapusseista. Lounavoima näki kuitenkin paremmaksi jättää hakemuksen sallitun jätteenkäsittelymäärän lisäämiseksi.

Voimalaitoksen toimintaa on jouduttu jarruttelemaan, ja roskille on jouduttu etsimään varastotilaa, sillä polttokelpoista jätettä on saapunut enemmän kuin sitä on saanut polttaa Lounavoiman laitoksessa.

– Tällä hetkellä jätettä on tullut noin 10 000 tonnia enemmän kuin lupa sallii meidän käsitellä, Onikki toteaa.

– Viime vuonna saimme väliaikaisen luvan ylittää sallitut määrät 5 000 tonnilla. Silloin ympäristölupaa valvova viranomainen toivoi, että hakisimme pysyvästi laitoksen tuotannon maksimimäärän nostoa.

Lounavoima saa tällä hetkellä käsitellä 120 000 tonnia jätettä vuodessa. Jos voimalaitoksen ympäristöluvan muutoshakemus aville menee sellaisenaan läpi, määrä kasvaa 13 prosentilla, 135 000 tonniin.

Vaikka määrät kasvavat, lämpölaitokselle ei havitella lisää tilaa tai teknisiä muutoksia. Investointirahaakaan ei tarvita.

– Ihan näillä samoilla varusteilla käsitellään jätettä kuin ennenkin.

Lounavoima aikoo ottaa vastaan lantaa hevostalleilta

Mikäli aluehallintovirasto näyttää Lounavoima Oy:n hakemukselle vihreää valoa, monilla Salon seudun hevostalleilla ja muilla eläintiloilla ilahdutaan. Lounavoima aikoo yhdyskuntajätteen määrän nostamisen lisäksi ottaa vastaan uusia jätelajeja, ja maatalouden likaantuneet kuivikkeet kuuluvat tähän joukkoon.

Paikalliset hevostallit ovat joutuneet käyttämään mielikuvitustaan, minne saada lanta sen jälkeen, kun loppuvuonna 2021 Fortum lopetti hevostallien kuivike- ja lantahuoltopalvelun.

– Meille on säännöllisesti tullut kyselyitä, voisimmeko ottaa vastaan lantaa, toteaa Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki.

– Tällä hetkellä voimme käsitellä jo useita maatalouden jätteitä, ja kuivikkeet olivat ehkä erehdyksessä jääneet alkuperäisestä lupahakemuksesta pois. Täydennämme siis lupaa tältä osin. Salo on kuitenkin maatalousvaltainen kaupunki.

Jos lupa heltiää, lantaa ei voi kuitenkaan suoraan viedä Lounavoiman jätelaitokselle. Jätetoimituksista vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Lounavoima hakee myös lupaa käsitellä terveydenhuollon erityisjätettä. Sitä kertyy esimerkiksi Salon sairaalasta, Tyksistä ja Varhan terveysasemilta. Tällä hetkellä terveydenhuollon erityisjätteitä ei pystytä käsittelemään Lounais-Suomessa, vaan ne kuljetetaan muualle.

– Kartoitimme tarpeita meidän toimialueellamme, jotta voisimme palvella seutukuntaa mahdollisimman tehokkaasti, ja tämä oli yksi, mikä nousi esiin, taustoittaa LSJH:n tuotantojohtaja Jyri Metsänranta.

Lounavoima haluaa vastaanottaa myös yhtä vaarallista jätettä: painekyllästettyä puuta. Petri Onikin mukaan sen käsittely ei vaadi ekovoimalaitokselta uusia teknisiä järjestelyitä.

– Kyllästetyssä puussa on metalleja, jotka vapautuvat poltettaessa, mutta kyllä savukaasupuhdistustekniikkamme puhdistaa ne tehokkaasti. Muuten painekyllästetty puu on ihan tavallista puuta, jota voi polttaa jätteenpolttolaitoksessa.

Siinä missä maatalouden kuivikkeita ja terveydenhuollon jätteitä on lähiseudulla paljon tyrkyllä, painekyllästetyn puun käsittelylaitokselle ei ole ollut erityisiä tarpeita.

– Tätä haemme huoltovarmuussyistä. Varmistamme, että meillä on jatkossakin riittävästi polttoainetta lämmön ja energian tuotantoon, jos jätteen määrä tulevaisuudessa vähenee, Onikki selittää.

Hän arvioi, että Lounavoima pystyy ottamaan vastaan uusia jätelajeja aikaisintaan ensi vuonna.