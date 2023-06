Naton pääsihteeri Stoltenberg vierailee presidentti Bidenin luona ennen Vilnan kokousta

Valkoisen talon mukaan sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vierailee Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin luona ensi viikon alussa, kuukautta ennen sotilasliiton kesän huippukokousta Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.

Valkoisen talon tiedottaja Karine Jean-Pierren mukaan Biden ja Stoltenberg keskustelevat suunnitelmista Vilnan kokousta varten sekä Nato-liittolaisten tuesta Ukrainalle.

Heinäkuun kesäkokous jää näillä näkymin Stoltenbergin viimeiseksi tehtävässään, sillä hänen kautensa Naton pääsihteerinä on määrä päättyä lokakuussa, joskin kautta voidaan teoriassa myös jatkaa. Stoltenbergin tiedottaja kuitenkin kiisti saksalaismediassa alkuvuodesta pääsihteerin hakevan enää neljättä jatkokautta, kertoi Politico.

Valkoinen talo ei kommentoinut Stoltenbergin mahdollisuuksia jatkaa tehtävässä, mutta osoitti arvostusta Stoltenbergin tekemälle työlle.

– Pääsihteeri on tehnyt poikkeuksellisen hyvää työtä tänä kriittisenä aikana historiassa. Valkoinen talo on hyvin kiitollinen hänen johtajuudestaan, Jean-Pierre kertoi toimittajille.

Historiallisten haasteiden kanssa painivan sotilasliiton johtoon ei ole vielä päivänselvää seuraajaehdokasta Stoltenbergille, vaikka spekulaatioissa ilmoille onkin heitelty useita nimiä. Näiden joukossa on ollut jopa Suomen väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd.), mutta tätä on pidetty äärimmäisen epätodennäköisenä vaihtoehtona, koska Suomi on ollut Naton jäsen niin lyhyen aikaa.

Tanskan pääministeristä ensimmäinen nainen Naton johtoon?

Vaikka Marin ei olisikaan realistinen vaihtoehto, ajatus Naton historian ensimmäisestä naispääsihteeristä on herättänyt kiinnostusta. Yhtenä ennakkosuosikkina pidetään Tanskan pääministeri Mette Frederikseniä. Maanantaina Washingtonissa vierailleen Frederiksenin arveltiin hakevan matkatuliaisena Bidenin siunausta ehdokkuudelleen.

CEPA-ajatushautomon mukaan Frederiksenin valinta saattaisi toisaalta herättää närää sen vuoksi, että kyseessä olisi jo kolmas perättäinen pääsihteeri Pohjoismaista, jotka eivät historiallisesti ole täyttäneet Nato-velvoitteitaan puolustusbudjettiensa suuruudella. Vahvana ehdokkaana pidetään myös Britannian puolustusministeri Ben Wallacea.

Pääsihteerivaalit käydään pitkälti kulissien takana keskusteluissa jäsenmaiden kesken. Konsensuspäätöksillä johdettavan Naton pääsihteeriksi valittava ehdokas tarvitsee taakseen jokaisen jäsenmaan – eli näin ollen myös Suomen – tuen.

Naton suurimpia puheenaiheita Ukrainan ja seuraavan pääsihteerin ohella on Ruotsin jäsenyyden toivottu toteutuminen Vilnan kokoukseen mennessä. Ruotsin jäsenhakemusta jarruttavat yhä jäsenmaat Turkki ja Unkari. Yhdysvallat on kehottanut maita hyväksymään Ruotsin jäsenyyden mahdollisimman pian.

Lassi Lapintie