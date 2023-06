Nyt on hyvä aika torjua lupiinia

Komealupiini kukkii parhaillaan laajoina esiintyminä teiden varsilla.

Toiset ihastelevat niiden kaunista kukintaa ja toiset taas eivät voi sietää liiallista leviämistä. Lupiinien haitta Suomen luonnonvaraisille niityille ja kedoille on kuitenkin kiistaton.

Lupiini on vaarallinen kasvi, joka on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Se on myrkyllinen sisältämiensä alkaloiden vuoksi ja lupaniini voi haitata kimalaisten lisääntymistä. Lisäksi se heikentää kulttuurimaisemia valtaamalla tilaa tutuilta ja rakkailta Suomen keto- ja kulttuurikasveilta.

Komealupiinin on havaittu vähentävän hyönteisten kokonaismäärää ja vaikuttavan negatiivisesti erityisesti kovakuoriaisiin, kaksisiipisiin, perhosiin ja muurahaisiin. Komealupiini vaikuttaa paikallisiin päiväperhospopulaatioihin, koska se ei kelpaa toukille eikä aikuisille ravintokasviksi.

Nyt se hiipii jo hiekkapohjaisille mäntykankaillekin ja sen on havaittu vaikeuttavan metsänuudistamista tukahduttamalla puiden taimia.

Komealupiini rehevöittää kasvupaikkaa joten niittykasvit ja niillä elävät hyönteiset joutuvat väistymään pientareilta. Se myös kilpailee pölyttäjistä alkuperäisten kasvien kanssa.

Komealupiinin uhkaamia ensisijaisesti niityillä eläviä lajeja ovat mm. vaarantunut hirvenkello, erittäin uhanalainen horkkakatkero ja erittäin uhanalainen (EN) saunionoidanlukko.

Lupiinit leviävät ympäristöönsä siemenistä, jotka saattavat säilyä elinkelpoisina maaperässä monia vuosia. Tästä syystä lupiinin hävittäminen on pitkäjänteistä työtä. Sinäkin voit osallistua lupiinitalkoisiin ja kerätä kukkia maljakkoon ennen niiden siementämistä!

Järjestimme Inkereen kylällä lupiinintorjuntatalkoot kesällä 2022 siinä vaiheessa kun ne jo olivat muodostaneet siemeniä, mutta eivät vielä levittäneet niitä. Poimimme kaupungin antamiin jätesäkkeihin jo siemenet muodostaneet kukat, Se on helppoa ja selkeää työtä lapsillekin ja Salon kaupunki haki sitten tien varteen jätetyt säkit tuhottavaksi.

Kaupungilta saa myös infotauluja tien varteen laitettavaksi jotta ohikulkijatkin saavat tietää asiasta.

Nyt on hyvä lämmin kesän alku ja juuri oikea aika helposti ja hauskasti kukkia poimimalla tehdä jotain oikeasti hyödyllistä pörriäisten ja luonnonkukkien hyväksi – ja samalla tutustua naapureihin! Järjestä tai osallistu siis lupiinitalkoisiin ja kerää kukkia maljakkoon ennen niiden siementämistä!

Eeva-Stiina Lönnemo

Salo