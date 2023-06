Nyt tiivistyy tämä homma ja maali häämöttää, arvioi hallitusneuvotteluja vetävä Orpo

Hallitusneuvottelujen asiakokonaisuuksien pitäisi valmistua loppuviikkoa ja ensi viikkoa kohden, arvioi hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) maanantai-iltana.

– En vähättele yhtään sitä, kuinka isoja ja vaikeita kysymyksiä on ratkottavana, mutta kyllä nyt tiivistyy tämä homma ja maali häämöttää. Uskon, että sinne päästään vielä. Mutta ensi viikon puolelle kuitenkin katse kääntyy, kun sitä mietin. Tehdään huolella loppuun asti ja neuvotellaan vielä vaikeat viimeisetkin asiat kuntoon, Orpo sanoi toimittajille Säätytalossa.

Hänen mukaansa työ etenee myös hankalina pidetyissä talous- ja soteasioissa, työllisyys mukaan lukien. Muut kokonaisuudet ovat jo paljon pidemmällä ja osa, kuten sivistys, on jo valmiina. Työryhmät pääsevät kuitenkin viimeistelemän työnsä vasta, kun talouspöytä on saanut valmiiksi eri hallinnonalojen budjetit ja kehyksen.

Yksi kiistanaihe on ollut kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausten suuruusluokka. Orpo kertoi, että puheenjohtajat käsittelivät asiaa lyhyesti maanantaina. Hän uskoo, että ratkaisuelementit ovat olemassa.

– Minusta pitäisi pystyä ratkomaan sekin asia tässä huomenna tai ylihuomenna, toivottavasti. Koska muutoinkin pitäisi saada valmista sinne loppuviikkoa, ensi viikkoa kohti.

Orpo kertoi, että myös puheenjohtajapöydässä pyritään saamaan asioita ratkottua mahdollisimman paljon viikonloppuun mennessä. Silloin on hallitusneuvotteluissa mukana olevan RKP:n puoluekokous. Tarvittaessa hallitusneuvottelupuolueiden puheenjohtajat voivat työskennellä myös etäyhteydellä.

Työllisyystavoite kunnianhimoinen

Orpo myönsi, että sadantuhannen uuden työllisen tavoite on todella kova, mutta hän sanoi olevansa toiveikas. Hänen mukaansa onnistuminen riippuu ennen kaikkea työmarkkina- ja työllisyysasioita koskevista neuvotteluista.

– Olemme yhdessä asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet, koska mielestäni Suomi tarvitsee sitä, että meillä on enemmän ihmisiä töissä työikäisistä ja työkykyisistä ihmisistä. Se on yksi keskeinen elementti, millä me nähdään, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan kestävällä tavalla.

– Jos me löydämme oikeat kannusteet, että ihmisten kannattaa ottaa se työ vastaan, kaikki voittavat.

Liisa Kujala