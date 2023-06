Oppositio aikoo esittää epäluottamusta tuoreelle elinkeinoministeri Junnilalle

Oppositio esittää tuoreelle elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) epäluottamuslausetta. Esityksen epäluottamuksesta teki eduskunnan täysistunnossa puhunut vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen.

Asiasta kertovat ennalta vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne Twitterissä ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo STT:lle. Vihreiden tiedotteen mukaan myös SDP on lähdössä epäluottamuslauseeseen mukaan.

Junnilan neljä vuotta sitten pitämä puhe äärioikeiston järjestämässä tapahtumassa nousi esille sen jälkeen, kun hänet nimitettiin viime viikolla ministeriksi. Asiasta on uutisoitu myös ulkomailla. Harjanne kirjoitti Twitter-tilillään, että vihreät esittää epäluottamusta ministeri Junnilalle.

– Äärioikeistolaiselle, demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastustavalle poliittiselle ideologialle ei pidä antaa tilaa ja vaikutusvaltaa. Valtioneuvoston jäsenen yhteydet tällaiseen liikehdintään eivät Suomeen kuulu, Harjanne kirjoitti.

Holopaisen mukaan äärioikeistolaiset liikkeet ovat uhka demokraattiselle yhteiskunnalle.

– Ministeri Junnilan yhteydet äärioikeistolaisiin liikkeisiin eivät ole yksittäinen vahinko, väärinkäsitys tai huonoa huumoria vaan toistuvaa, järjestelmällistä ja toverillista yhteydenpitoa, Holopainen sanoi puheessaan.

Junnilan luottamuksesta on määrä äänestää keskiviikkona.

SDP haluaa vastauksia Orpolta

SDP:n eduskuntaryhmä ei ole vielä tehnyt virallista päätöstä lähteä mukaan epäluottamuslauseeseen. Ryhmänjohtaja Antti Lindtmanin mukaan ryhmässä on kuitenkin laajaa huolta siitä, että Petteri Orpon (kok.) hallituksessa on ministeri jolla on kytköksiä uusnatsiliikkeeseen.

Lindtman kertoi STT:lle, että SDP päättää viimeistään keskiviikkoaamuna kannastaan Junnilaa koskevaan epäluottamuslauseeseen. Hän huomautti, että SDP:n varapuheenjohtaja Kim Berg nosti huolen Junnilan yhteyksistä esille jo viime viikolla eduskunnan täysistunnossa.

– Aivan erityisesti meidän on vaikea ymmärtää, miksei pääministeri ole tässä asiassa sanonut tosiasiassa vielä yhtään mitään. Pääministeri Orpo ei ole antanut kuin vältteleviä lausuntoja. Kyllä se on pääministeri jonka tehtävä on vetää se raja, että mikä on ministerille sopivaa.

Saramo: Epäluottamusta myös hallituksessa

Saramo kertoi aiemmin STT:lle, että vasemmistoliitto esittää epäluottamusta, jos kukaan muu ei tee sitä.

– Tiedän, että on laajasti epäluottamusta ministeri Junnilaa kohtaan yli puoluerajojen, jopa yli hallitus–oppositio-rajan, Saramo sanoi STT:lle.

Saramon mukaan Junnila on esiintynyt natsien järjestämässä tapahtumassa eikä hän ole selvittänyt asiaa eduskunnalle asiallisella tavalla.

– On täysin epäuskottavia väitteet, ettei hän ole tiennyt, minkälaisessa tilanteessa hän on ollut puhumassa, Saramo sanoo.

SDP:n Kim Berg nosti Junnilan esiintymisen esille myös täysistunnossa viime viikolla.

Aiotusta epäluottamusesityksestä kertoivat aiemmin Demokraatti ja Helsingin Sanomat.

Kurvinen ei jossittele

Eduskunnassa keskustellaan kolmatta päivää uuden hallituksen ohjelmasta.

Oppositioryhmät ovat esittäneet sitä kohtaan epäluottamusta jo aiemmin, ja asiasta on tarkoitus äänestää huomenna keskiviikkona. Eduskunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että jos Junnilalle esitetään epäluottamusta, siitä voidaan äänestää samassa yhteydessä.

Keskustan eduskuntaryhmää johtava Antti Kurvinen sanoi STT:lle, että keskusta ei ole ollut epäluottamusaikeessa aktiivinen. Keskusta linjaa Kurvisen mukaan äänestyspäätöksestään keskiviikkoaamuna pidettävässä ryhmäkokouksessa.

Junnilalla Purran ja eduskuntaryhmän täysi tuki

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ilmoitti tiistai-iltana, että elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalla on sekä hänen että eduskuntaryhmän täysi tuki. Purra kirjoittaa Twitterissä, että Junnila on toiminut tehtävissään moitteetta.

Purra toteaa, että Junnilan huumori on ollut huonoa ja sopimatonta, mutta että se ei ole ”virallinen ministerin savustamisperuste, edes woken kulta-aikaan vuonna 2023”.

Purra kirjoittaa Twitterissä myös, että Junnila on pahoitellut ajattelemattomuuttaan ja virheitään, kertonut tuomitsevansa ääriliikkeet ja niiden teot, ja ottavansa virheistä opikseen.

Junnila pahoitteli puheitaan

Varsinaissuomalainen Junnila puhui vuonna 2019 tapahtumassa, jonka Kansallismielisten liittouma järjesti Turussa kahta vuotta aiemmin tapahtuneen puukotushyökkäysten uhrien muistolle. Tapahtuma järjestettiin tuolloin toista kertaa.

Junnila kirjoitti Facebook-tililleen laatimassaan päivityksessä, ettei enää osallistuisi vastaavaan tilaisuuteen, jos sellainen järjestettäisiin. Hän pahoitteli esiintymistä sekä erikseen kertoi tuomitsevansa holokaustin ja antisemitismin.

Esille ovat nousseet myös Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88. Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä h on aakkosten kahdeksas kirjain.

Kyseinen numero arvottiin sattumalta Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

– Ensinnäkin onnittelut erinomaisesta vaalinumerosta. Tiedän, että se on voittava kortti. Tämä 88 viittaa tietenkin kahteen H-kirjaimeen, josta ei sen enempää puhuta, Junnila sanoi Ylen mukaan.

Junnila kirjoitti, että tämä leikinlasku tuntuu jälkikäteen ajateltuna typerältä ja lapselliselta.

– Yhteiskunnallinen keskustelu on välttämätöntä. Toisinaan siinä sattuu virheitä. Minulle on käynyt juuri näin. Pahoittelen ja otan opikseni, hän kirjoitti.

Ilkka Hemmilä, Alina Salomaa