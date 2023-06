Orpo uskoo, että Säätytalolla alkaa ensi viikolla olla valmista – juhannussaunaan hänellä on tahto mennä pääministerinä

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok.) uskoo, että ensi viikolla Säätytalolla kaiken pitäisi alkaa olla valmista. Tämän jälkeen hallitusohjelman pitäisi vielä mennä käännettäväksi ja tarkastettavaksi.

– Se ottaa oman aikansa. Ollaan nyt vielä kunnianhimoisia tällä aikataululla, että ensi viikon aikana täällä olisi kaikki kunnossa ja siitä sitten päästäisiin eteenpäin, Orpo sanoi.

Orpolta lisäksi kysyttiin, uskooko hän saunovansa juhannuksena pääministerinä. Orpo sanoi, että hänellä on siihen ainakin vakaa tahtotila.

Juhannusaattoa vietetään 24. kesäkuuta.

Orpon mukaan tänään Säätytalolla on puheenjohtajapöydässä ratkottu jakeluvelvoitetta. Hänen mukaansa siinä on löydettävissä ratkaisu niin, että ilmastotavoitteita kohti mennään ja arjen kustannukset pidetään kurissa.

Myös sote-pöydässä ollaan Orpon mukaan pitkällä, mutta kokonaisuus ottaa vielä jonkin aikaa.

Kehitysyhteistyörahoista ei ole Orpon mukaan tänään puheenjohtajapöydässä keskusteltu.

RKP haluaa vielä keskustella kehitysyhteistyörahoista

Hallitusneuvotteluissa on ollut esillä kompromissiesitys kehitysyhteistyörahojen leikkaamisesta, mutta RKP:lle ei esitys ainakaan neuvottelematta kelpaa.

– Se, mikä nyt on esitetty, on meille kyllä hankala. Me haluamme jatkaa keskustelua tästä, sanoi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toimittajille keskiviikkona aamupäivällä Säätytalossa.

Hänen mukaansa kyse on isoista leikkauksista.

Kompromissiesityksestä kertoi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, jonka mukaan se käy perussuomalaisille.

Purran mukaan kehitysyhteistyörahoista on tarkoitus leikata joka vuosi. Hän kuitenkin arveli, että jonkinlaista porrastusta on tulossa Suomen erilaisten sitoumuksien ja sopimusten takia.

Purra toisti, että perussuomalaiset ei enää ole valmis joustamaan kompromissista.

– Meilläkin on joku raja, ja se on nyt pöydällä, Purra linjaa.

Henrikssonin mukaan hallitusneuvotteluissa on oltu aikaisemminkin vastaavassa tilanteessa, jossa jokin asia on ollut ehdoton. Hän viittasi todennäköisesti muutaman viikon takaisiin tapahtumiin, jossa Purra ilmoitti, että jos RKP ei sellaisenaan hyväksy maahanmuuttopaperia, hallitusneuvottelut nykyisellä pohjalla päättyvät.

RKP ei hyväksynyt paperia sellaisenaan, vaan siihen tehtiin muutoksia. Neuvottelut kuitenkin jatkuivat.

– Yritän alleviivata, että kun neuvotellaan, niin neuvotellaan, Henriksson sanoo nyt.

Hänen mukaansa paras ratkaisu on yleensä se, että kaikki ovat yhtä pettyneitä. Hänen mukaansa neuvotteluhalua tarvitaan nyt joka asiassa.

Henriksson muistutti, että Säätytalossa ei keskustella vain kehitysapurahoista, vaan pöydällä on monta muutakin asiaa. Hän nosti esille muun muassa polttoaineen jakeluvelvoitteen, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä talouden tasapainottamistoimet.

– Kyse on niin suurista asioista, että tämä varmasti vie aikaa vielä.

Sote-nyrkki vauhdittanut neuvotteluita

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoi aamulla, että sote-asioiden edistymistä on saatu vauhditettua sote-nyrkillä. Hänen mukaansa samantyyppinen lähestymistapa voisi auttaa myös muiden asioiden edistymistä.

Sote-nyrkillä tarkoitetaan sitä, että sote-asioita on ratkottu hallitusneuvotteluissa nyt vain neljän ydinneuvottelijan voimin.

Essayahilta kysyttiin myös, pääseekö hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok.) juhannussaunaan pääministerinä.

– Toivotaan, että kaikki pääsemme juhannussaunaan. Se on sopiva kirittäjä, että juhannus lähenee, hän sanoi.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Anders Adlercreutzilta kysyttiin Säätytalolla, tuleeko ensi viikolla valmista.

– On toki mahdollista, mutta se edellyttää aika ripeää toimintaa, jotta näin olisi, Adlercreutz sanoi.

Juhannusaatto on 24. kesäkuuta, ja juhannusta on pidetty takarajana hallitusohjelman valmistumiselle. Hallitusneuvotteluita vetävä Petteri Orpo (kok.) on toivonut, että neuvottelut voitaisiin saada maaliin jo ensi viikolla.

KD painottaa viikkorytmin tärkeyttä

Kehitysyhteistyörahojen leikkaus on vaikea asia myös kristillisdemokraateille. Essayahin mukaan kyse on kokonaisuudesta.

– Kristillisdemokraatit on aina pitänyt esillä suomalaisten kansalaisjärjestöjen hyvää, tuloksekasta kehitysyhteistyötä. Painotamme, että siellä tehdään ruohonjuuritason yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Hallintokulut ovat pienet ja korruptio olematonta, Essayah sanoi.

Essayahin mukaan hallitusneuvotteluissa lähtötilanne kehitysyhteistyörahojen leikkauksissa oli se, että puolueet olivat huomattavan kaukana toisistaan. Lähentymistä on hänen mukaansa kuitenkin tapahtunut. Essayah uskoo, että asiassa päästään maaliin.

Myös työllisyystoimet ovat yksi hallitusneuvotteluiden isoista kokonaisuuksista. Essayahin mukaan KD painottaa työssä jaksamista ja sitä, että työurat saadaan jatkumaan.

Essayahin mukaan KD on pitänyt esillä myös viikkorytmin tärkeyttä, jotta perheillä olisi aikaa viettää aikaa keskenään. Essayah ei ottanut kantaa siihen, oliko tämä viittaus siihen, että sunnuntailisät ovat olleet esillä hallitusneuvotteluissa.

Essayahin mukaan KD ei ole kuitenkaan ajamassa kiristyksiä nykyiseen lainsäädäntöön esimerkiksi kauppojen aukioloissa.

Viivi Salminen, Sanna Nikula