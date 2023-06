Paikallisuus vähenee radioaalloilla – Ylen ratkaisu kummastuttaa

Yle on tekemässä muutoksia maakunnallisten radioidensa aamulähetyksiin. Varsinais-Suomessa tämä tarkoittaa, että Turun ja Porin omat aamulähetykset yhdistetään yhdeksi alueelliseksi lähetykseksi (ts.fi 25.5.). Syksystä alkaen Yleltä ei siis enää kuulu maakunnallista aamuohjelmaa, vaan jatkossa Satakuntaa ja Varsinais-Suomea käsitellään yhtenä alueena. Iltapäivälähetykset on yhdistetty jo aiemmin.

Ylen mukaan toistaiseksi ei vielä ole päätetty, istuuko toimitus jatkossa Turussa vai Porissa.

”Turun radio” on ollut vuosikausia varsinaissuomalainen instituutio. Turusta tehdyt aamulähetykset ovat olleet myös Salossa monelle joka-aamuinen katsaus siihen, mitä maakunnassa on meneillään. Turun radiotiimi on tehnyt laadukasta radiotyötä pienellä porukalla, ja alueellinen edustavuus myös Salon osalta on varmistunut.

Jatkossa paikallisuus väistämättä heikkenee, kun seurantavastuulle kuuluu entistä laajempi alue. Salolaisella kuulijalla on vähän tarttumapintaa Satakunnan asioihin.

Ylen ratkaisu on valitettava. Se ei palvele julkisen palvelun yleisradioyhtiön tehtävää. Paikallisuuden korostuminen on ollut pitkään journalismin kansainvälinen megatrendi.

Median keskeinen tehtävä nyt ja tulevaisuudessa on olla läsnä ihmisten elinpiirissä. Kertoa siitä, mikä on lähellä ja konkreettisesti kiinni arjessa. Tätä valtavirtaa vastaan Yle nyt kulkee.

Suomessa tehtiin vuonna 1985 suuri radiouudistus, kun Ylen monopoli purettiin ja kaupalliset paikallisradiot pääsivät ääneen.

Tuolloin syntyi hetkeksi viriili paikallisten radioiden verkko, joka loi omaleimaisia äänimaisemia tajuuksille.

Vajaassa 40 vuodessa vallankumous on syönyt lapsensa ja Suomen radiomarkkina on käytännössä muutaman suuren yhtiön hallussa. Paikallista sisältöä tehdään valitettavan vähän, eivätkä podcastit ole pystyneet korvamaan perinteistä ohjelmavirtaa. Tämä korostaa Ylen alueellista vastuuta, mitä yhtiö ei tunnu itse tunnistavan muualla kuin vuosikertomuksissaan.

On toistaiseksi epäselvää, mitä Yle tavoittelee aamulähetysten yhdistämisellä. On hyvä pitää mielessä, että viime vuonna tehty Yle-lain muutos täsmensi julkisen palvelun tehtävää.

Lain mukaan Yle ei saa kilpailla verkossa tekstimuotoisilla uutisilla, vaan sen tuotannon tulee pääsääntöisesti liittyä kuvaan tai ääneen. Se ei siis voi korvata Turun radion tuotantoa Varsinais-Suomessa verkkouutisilla.