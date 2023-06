”Palkaton sairauspäivä iskee aloihin, joissa on jo valmiiksi epäkohtia”

Moni säikähti viime viikolla, kun paljastui, että uuden hallituksen yhtenä tavoitteena on muuttaa ensimmäinen sairauspoissaolopäivä työpaikoilla palkattomaksi. Ehdotus sairastamisesta työntekijän omalla vastuulla oli tietenkin ilahduttanut yrittäjiä ja muita työnantajia, mutta työntekijöissä ajatus herätti närkästystä.

Julkinen keskustelu asiasta laimeni pian, sillä hallitusohjelmasta kävi ilmi, että vain pieni osa Suomen palkansaajista jäisi ensimmäiseksi sairauspäiväksi omilleen: ne, joiden aloja valtakunnalliset työehtosopimukset eivät sido tai joiden omiin työsopimuksiin ei ole kirjoitettu asiasta.

Tarkkaa lukumäärää ei ole olemassa, kuinka moni työntekijä joutuisi todellisuudessa sairastamaan palkatta, jos hallitus pääsee toteuttamaan tavoitteensa. Työehtosopimusten ulkopuolella on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Teollisuuden palkansaajat ry:n laskelmien mukaan tällä hetkellä 9–11 prosenttia palkansaajista.

Toisaalta työntekijöiden enemmistökään ei voi huoahtaa helpotuksesta.

– Nykyisten työehtosopimusten suoja on kaksi vuotta, mutta sen jälkeen tilanne voi muuttua. Kyllä tässä ihan aito uhka on, että sairastamisen omavastuupäivä laajenee kaikkiin palkansaajiin, toteaa PAMin eli Palvelualojen ammattiliiton Lounais-Suomen aluepäällikkö Hanna Erkamaa.

– Lisäksi Suomessa on paljon aloja, joita työehtosopimus ei turvaa. Pienipalkkaisella ihmisellä, joka joutuu laskemaan jokaisen euron, yhden päivän palkka on merkittävä.

PAM vastaa työntekijöiden edunvalvonnasta yksityisillä palvelualoilla eli esimerkiksi vähittäiskaupoissa ja ravintoloissa.

Jos hallitus saa tahtonsa sairauslomapäivästä läpi, isku osuu kovimmin niihin aloihin, joissa työntekijät ovat jo valmiiksi heikossa asemassa, uskoo yksityisten palvelualojen asiantuntijoiden järjestön, Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen. Hän on oikeustieteen lisensiaatti ja tehnyt jatko-opintonsa työtaisteluista.

Työehtosopimusten ulkopuolella olevat alat ovat yleensä nuoria ja huonosti järjestäytyneitä. Sekä työnantajien että työntekijöiden pelisäännöt alalla ovat vasta muotoutumassa.

Kokonaan työehtosopimusten ulkopuolelle ovat jääneet esimerkiksi eläinhoitoala sekä mainonta- ja markkinointiyritykset. Liikunta-ala, hiusala sekä taloushallinto eli käytännössä tilitoimistot ovat osin työehtosopimusten ulkopuolella yleissitovuuden puuttumisen vuoksi. Joukkoon kuuluu myös runsaasti järjestöjä, joilla on ihmisiä palkkalistoilla.

Perinteisistä aloista tietotekniikan yritykset ovat samassa tilanteessa. Yleissitovuuden ehdot it-alalla eivät edellisellä neuvottelukierroksella täyttyneet, joten tällä hetkellä monissa peliyhtiöissä ja muissa tietotekniikan firmoissa paiskitaan töitä ilman työehtosopimuksen suojaa.

– Jos hallitusohjelmassa jotain hyvää on, se on se, että näiden alojen palkansaajat alkavat ymmärtää järjestäytymisen tärkeyttä ja sitä, että työehtosopimuksia kannattaa olla tekemässä, Aaltonen kommentoi.

Erkamaa kertoo, että tällä hetkellä esimerkiksi kiinteistötyöntekijöiden ensimmäinen sairauspäivä on jo palkaton, jos työsuhde on alle kahden vuoden mittainen. Alalla vaihdetaan tiheästi työpaikkaa, joten moni kiinteistötyöntekijä on joutunut potemaan flunssansa, migreeninsä ja vatsatautinsa palkatta tai tulemaan sairaana töihin.

Idea palkattomasta sairauslomapäivästä murtautui julkiseen keskusteluun uuden hallitusohjelman myötä, mutta ajatus ei ole uusi Suomessa.

– Kyllähän sairastamisen omavastuupäivä on ollut työnantajapuolen agendalla ja neuvottelupöydissä lukuisia kertoja. Palkansaajat ovat tähän asti olleet aina sitä mieltä, että ehdotuksessa ei ole järkeä – emmekä ainakaan me aio seuraavilla kerroilla tähän suostua, toteaa Juri Aaltonen.

Ruotsi, jossa työehtosopimukset kattavat Aaltosen mukaan suurin piirtein yhtä suuren osan työvoimasta kuin Suomessa, on näyttänyt mallia siitä, että palkattoman sairauspäivän voi silti saada läpi.

Sekä Aaltonen että Hanna Erkamaa moittivat sitä, että nykyinen hallitus ei tuntunut oppineen koronavuosista mitään.

– Ei kenelläkään ole kristallipalloa. Ei kukaan tiedä, millaisia pandemioita vielä on tulossa. Jos ihminen joutuu sairastamaan omalla kustannuksellaan, ruokitaan sitä, että ihmiset tulevat kipeinä työpaikoille. Tuntuu edesvastuuttomalta rakentaa tällaisia malleja tulevaisuuteen, Erkamaa toteaa.

Kumpikaan ei pidä hallituksen ehdotusta järkevänä edes työnantajien kannalta. Hallitusohjelman mukaan omavastuupäivä poistuisi, jos sairastamispäiviä olisi viisi tai enemmän.

– Luulisi, että nyt luodaan kannustin olla poissa töistä vähintään viisi päivää, ihmettelee Aaltonen.

Sekä PAMissa että Ertossa hallitusohjelma on yleisesti nostanut kylmiä väreitä selkään, oli sitten kyseessä työehtosopimusten vallan heikentäminen tai sovitellun työttömyysturvaetuuden poistaminen.

– Toki osasimme näitä odottaa, mutta kävi ilmi, että hallitusohjelmassa on vielä enemmän pienipalkkaisten asemaa kurjistavia elementtejä kuin ennakoimme, Erkamaa puistaa päätään.