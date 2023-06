Nuorten ajokäyttäytyminen puhuttaa Perniössä – nuoriso heittää vastapalloon: ”Palautetta annetaan usein puskaradiossa, mutta se ei meitä hirveästi kiinnosta”

Perniössä kesäaika tarkoittaa usean muun paikkakunnan tavoin sitä, että kyläraitilla liikennettä ja meteliä saattaa olla tavallista enemmän. Varsinkin nuorille kesä on vapauden aikaa, ja useat hurjapäät nauttivat pitkistä öistä moottoriajoneuvojensa kanssa.

Salon Seudun Sanomiin otti yhteyttä perniöläinen, jonka mielestä nuorison ”liikenneralli” aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita Perniössä. Hänen mukaansa illalla ja yöllä autot, mopot ja mopoautot kaahaavat ABC:n, Heikkiläntien ja kirkon lähistöllä. Ilmoittajan mukaan kuljettajat ajavat jatkuvasti räikeää ylinopeutta. Tilanteeseen puuttuminen on aiheuttanut epämukavia tilanteita.

– Useat ihmiset ovat olleet talvesta lähtien asiasta huolissaan ja yhteydessä poliisiin. Huutelua ja pelottelua on ollut, ja se on kohdistunut jopa lapsiin, sanoo perniöläinen.

Vaikka ilmoittaja toivoo nuorilta turvallisempaa ajoa, niin pientä ymmärystä heille löytyy.

– Nuorilla ei ole mitään paikkaa Perniössä, mihin he voisivat mennä hengailemaan. Onhan tämä perinteinen asia, että pojat tykkäävät pyöritellä autoja. Voisiko näille olla paikka, missä tätä toimintaa voisi harrastaa turvallisesti. Meluhaitta on myös melkoinen, ja varmasti se useaa paikkakuntalaista häiritsee.

Salkkari kävi tutustumassa perniöläisnuorten ajokulttuuriin. Perniön kyläraitti oli varsin hiljainen. Asfalttiteillä pärisi muutamia autoja ja mopoja.

K-Supermarketin pihalle kurvasi mopoilla Veeti Säilä, Niilo Lempiäinen sekä Viljami Erjala. Vauhtikolmikko ei ollut yllättynyt siitä, että vanhemmalta väestöltä on tullut palautetta nuorten liikennekäyttäytymisestä.

– Yleensä kun saadaan palautetta, niin se on negatiivista. On meitä joskus jopa jahdattu. Palaute on kyllä joskus ihan aiheellista, sillä näistä (menopeleistä) kuuluu ääntä jonkin verran. Koen kuitenkin, että meidän liikennekäytös on asiallista, pohtii Erjala.

Nuoret saavat paikkakuntalaisilta myös kehuja. Arkaluontoisen aiheen takia haastateltavat eivät halunneet tuoda esiin nimeään.

– Minulla ei ole nuorista pahaa sanottavaa. Se on osa nuoruutta, että tullaan ja mennään, kommentoi Salontien varrelta tavoitettu kyläläinen.

Komisario Tommi Töyry Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo, ettei Perniö muodosta liikenneasioiden kannalta minkäänlaista poikkeusta. Vaikka osa paikkakuntalaisista on ollut huolissaan nuorten ajokäyttäytymisestä, poliisin ei ole tarvinnut puuttua asiaan.

Mahdollisissa vaara- tai hätätilanteissa Töyry pyytää olemaan yhteydessä hätäkeskukseen. Poliisi tulee paikalle, mikäli se kerkiää muilta tehtäviltään.

–Poliisi.fi-sivuston kautta ei ole tehty tänä vuonna yhtään ilmoitusta, että haluttaisiin poliisin suorittamaa liikennevalvontaa Perniöön, toteaa Töyry.

Illalla nuoria mopo- tai autokuljettajia on vaikea löytää. Pienen jäätelötauon päätteeksi kaupan pihalle kurvaa musta Polaris-mönkijä. Kyydissä ovat kuljettaja Cedric Haro sekä hänen ystävänsä Luka Tallqvist . Kaksikko paljastaa viihtyvänsä tien päällä useita tunteja päivässä.

– Illalla kun porukkaa tulee kylään, niin silloin ajetaan täällä ympäriinsä. Välillä lähdetään Saloon asti. Palautetta annetaan usein puskaradiossa, mutta se ei meitä hirveästi kiinnosta.

Haro paljastaa, että muutaman kerran kolari on ollut lähellä. Läheltä piti -tilanteet ovat nuoren mukaan tuoneet ajamiseen ”hieman” lisää rauhallisuutta. Keskustelusta käy ilmi, että ajaminen on nuorille suuri intohimo, sillä liikaa tekemistä ei Perniön seudulla ole.

– Ajaminen on parasta täällä. Kebab-Pizzeria on kyllä, mutta se sulkeutuu jo kahdeksalta.

Lopuksi terveiset lähtee päättäjille.

– Halvempaa bensaa, naurahtaa Haro.