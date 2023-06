Petteri Orpo sanoo Junnilan tehneen ainoan mahdollisen ratkaisun, Purra: ”Hallitus toimii yhdessä tai ei ollenkaan”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa tyytyväinen ministeri Vilhelm Junnilan (ps.) päätökseen erota.

– Olen tyytyväinen tähän ratkaisuun. Se oli oikea ratkaisu, ja se oli ainut mahdollinen ratkaisu, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Orpon mukaan päätöksellään Junnila kantoi vastuuta Suomesta, hallituksen toimintakyvystä ja omista teoistaan.

Hän sanoi toivovansa, että Junnilan ero katkaisee alkaneen kansainvälisen keskustelun aiheesta. Orpo totesi, että päivän kahden aikana on ollut kansainvälisessä mediassa juttuja, jotka eivät ole Suomelle hyväksi.

– Siksi tämä kehitys oli osaltaan takana siinä, että sanoin, että Junnilan päätös oli oikea ja ainut mahdollinen.

Orpo myös kertoi käyneensä huippukokouksen aikana joitakin keskusteluja asiasta. Joillakin hänen kollegoistaan se oli hänen mukaansa tiedossa, mutta missään tapauksessa tilanteen jatkuminen ei olisi ollut Orpon mukaan hyväksi Suomelle.

– En usko, että jää kansainvälisesti isompia vaurioita, Orpo arvioi.

Hän painotti, että Suomen hallitusohjelmassa irtisanoudutaan rasismista, sitoudutaan tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin.

Purra vakuuttanut ministerien pätevyyttä

Pääministerin mukaan keskiviikkoaamun jälkeen tilanne muuttui paljon. Hän sälytti vastuuta perussuomalaisille.

– Kun puolueet valitsevat ministerinsä, ja ministereiden valintaan on tietyt kriteerit, niin tietenkin lähden siitä, että jokainen puolue miettii ne valinnat niin, että ne kestävät arvioinnin, Orpo sanoi.

Orpo sanoi, että Junnilan osalta oli tiedossa ”asioita”, joita tuli vielä paljon lisää.

– Arvio, sitä joutui muuttamaan matkan varrella, mutta nyt tämä asia on saanut oikean ratkaisun, Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallitus on edelleen toimintakykyinen.

– Puheenjohtaja (Riikka) Purra on kertonut, että ministerivalinnoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että ministerit ovat päteviä osaajia, pystyvät hoitamaan tehtävänsä.

Entä Orpo ja Kokoomus?

Media kysyi tiedotustilaisuudessa Orpolta myös arviota hänen omasta johtajuudestaan tilanteessa ja siitä, jääkö Junnilalle luottamuksensa antaneelle kokoomukselle tahraa tilanteesta.

– Mehän päädyimme keskiviikkona tähän luottamuksellisen keskustelun jälkeen, jonka olin käynyt. Jonka perusteella piti olla selvää, että ei ole enää mitään uutta. Mutta niitä tuli sitten niitä muita asioita, eli tilanne muuttui hyvin paljon.

Orpo kertoi lähtevänsä siitä, että jokainen puolue miettii ministerivalintansa niin, että se kestää arvioinnin.

Purra: ”Hallitus toimii yhdessä tai ei ollenkaan”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvailee sosiaalisessa mediassa Vilhelm Junnilan (ps.) eroa ministerin pestistä raskaaksi.

– Vilhelm Junnilan päätös on äärimmäisen raskas sekä hänelle itselleen että meille kaikille muille, Purra sanoi.

Purran mukaan Junnila osoitti suoraselkäisyyttä vyörytyksessä, joka olisi vahingoittanut Suomea ja perussuomalaista kansanliikettä.

– Syytösten paineessa Junnilalla riitti voimaa nähdä kokonaiskuva ja asettaa Suomen etu kaiken muun edelle. Kiitos Vilhelmille, Purra jatkoi.

Purra vihjailee hallituksen hajottamisella

Purra sanoi myös, että perussuomalaiset ei voi työskennellä nyt nähdyillä tavoilla.

– Pelisääntöjen on pidettävä ja hallituksen on toimittava yhtenäisesti, Purra kirjoitti ja painotti hallituksen toimivan joko yhdessä tai ei ollenkaan.

Purra viittasi myös STT:n juttuun, jossa käsitellään sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kirjoitusta väestönvaihdosta, jota koskevaa salaliittoteoriaa hänen ministeriönsä pitää äärioikeiston perusteluna väkivallalle. Hän kommentoi sanomalla perussuomalaisten puhuvan tosiasioista jatkossakin.

– Hallituksen tulee olla yhtenäinen, mikäli se haluaa tällaisena koalitiona jatkaa, hän lisäsi vielä.

Henriksson viestinyt Junnilalle kiitoksen

Myös RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen Junnilan päätökseen.

– Se oli viisas päätös. Olen kiittänyt häntä siitä, että hän teki tämän kokonaisarvioinnin, Henriksson sanoi ja kertoi lähettäneensä henkilökohtaisesti viestin Junnilalle.

Henriksson sanoo, ettei ole ehtinyt olla vielä yhteydessä muihin hallituspuolueiden puheenjohtajiin, mutta lisää hallituksen jatkavan työtä yhteisen hallitusohjelman toteuttamiseksi.

– Hallituksen tehtävä on tietysti kaikissa olosuhteissa edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Siitä on pidettävä lujasti kiinni.

– Tämä mitä nyt ollaan käyty lävitse, varmasti jokainen ottaa opikseen tästä, hän lisäsi.

”Junnilan johtopäätös oli ainut mahdollinen ja oikea”

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) johtopäätös oli ainut mahdollinen ja oikea tässä tilanteessa, sanoo hallituspuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah STT:lle.

Viime viikon tiistaina ministeriksi nimitetty Junnila kertoi tänään jättävänsä virkansa.

Essayahin mukaan hallitustyö jatkuu. Hän sanoo, että hallitusohjelma sai eduskunnan luottamuksen äänestyksessä.

– Tämä keskustelu on liittynyt ministeri Junnilaan. Hallituksella on ohjelma, jota se lähtee toteuttamaan ja on varmasti jo lähtenyt toteuttamaan.

Junnilan ratkaisusta tiedotti perussuomalaiset. Essayahin mukaan hän ei tiennyt Junnilan ilmoituksesta ennakkoon.

– Käsittääkseni tiedote lähtee siitä, että ministeri Junnila eroaa. Ilmeisesti hän on pyytänyt eroa ministerin postista, eikä puolue hallituksesta.

”Junnilan vastaus pahensi tilannetta”

Uusi hallitus nimitettiin viime viikon tiistaina eli kymmenen päivää sitten. Julkisuudessa on sen jälkeen keskusteltu esimerkiksi Junnilan esiintymisestä äärioikeiston järjestämässä tapahtumassa neljä vuotta sitten, jolloin hän oli tuore kansanedustaja.

Eduskunta äänesti Junnilan luottamuksesta keskiviikkona. Junnila sai luottamuksen äänin 95–86. Toisen hallituspuolue RKP:n kansanedustajista kukaan ei äänestänyt Junnilan puolesta. Lisäksi kaksi pääministeripuolue kokoomuksen edustajaa jätti kokonaan äänestämättä, vaikka he istuivat paikoillaan äänestyksen aikana.

Äänestyksen jälkeen kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kysyi, sanoutuuko Junnila irti aiemmasta niin ikään neljä vuotta sitten tekemästä aloitteesta. Siinä Junnila ehdotti, että Suomen pitäisi pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta edistämällä abortteja Afrikassa.

Junnila vastasi, että aloite on uuden hallitusohjelman mukainen. Räsäsen mukaan Junnilan vastaus pahensi tilannetta. Hän ilmoitti, ettei ole mukana sellaisessa hallitusohjelmassa, joka vähentää ilmastopäästöjä tappamalla afrikkalaisia lapsia äidin kohtuun.

”Kristillisdemokraateilla on viisi jäsentä”

Essayah arvioi, että Junnilan niin valtiopäivätoiminnassa kuin sosiaalisessa mediassa esittämät sanamuodot ovat osaltaan lisänneet painetta ratkaisuun.

Hän ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, olisiko Junnilalla ollut kristillisdemokraattien luottamus, jos asiasta olisi äänestetty uudestaan.

– Sitä on turha lähteä spekuloimaan tässä tilanteessa. Mutta jos katsoo äänestyksen numeroita, on hyvä huomioida se, että kristillisdemokraateilla on viisi jäsentä.

Mitä tarkoitat?

– Niin kuin sanoin, kristillisdemokraateilla on viisi jäsentä, kun äänestetään hallituksen luottamuksesta.

Viittaatko siihen, että jos nuo viisi jäsentä olisivat äänestäneet ”ei” sen sijaan, että he äänestivät ”kyllä”, äänestys olisi päätynyt 91–90 ei-äänten hyväksi?

– Niin kuin sanoin, en spekuloi sillä asialla, koska niin ei tapahtunut, vaan hän teki itse päätöksen erota.

Kaisu Suopanki, Mikko Gustafsson, Ilkka Hemmilä