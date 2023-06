Porin lapsikaappauksesta epäilty mies ja alaikäinen lapsi löytyneet ulkomailta, kertoo poliisi

Porin lapsikaappauksesta epäilty mies ja alaikäinen lapsi ovat löytyneet ulkomailta, kertoo poliisi. Mies ja lapsi ovat poliisin mukaan tällä hetkellä turvassa ja eurooppalaisen valtion poliisiviranomaisen hallussa.

Maata tai muita henkilöiden löytymiseen tai kiinniottoon liittyviä yksityiskohtia ei poliisin mukaan voida ainakaan tässä vaiheessa kertoa vaarantamatta esitutkintaa.

Epäilty lapsikaappaus tapahtui Porissa toukokuun lopulla, minkä jälkeen lapsi vietiin Suomesta ulkomaille.

Lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta epäillään yhteensä neljää ihmistä. Ulkomailta tavoitettu mies on poliisin mukaan tapauksen pääepäilty.

Poliisi ei ole kertonut, mihin maahan lapsi on viety tai mikä epäiltyjen suhde lapseen on. Myöskään lapsen ikää ei ole kerrottu.

Iltalehden tietojen mukaan Porin lapsikaappauksen uhri on kahden epäillyn lapsenlapsi.

Neljäs vapautettu mutta edelleen epäilty

Aiemmin tänään Satakunnan käräjäoikeus jatkoi nyt ulkomailta löytyneen kuusikymppisen miehen vangitsemista poissaolevana. Teosta epäiltynä on vangittu myös kaksi naista, joista toinen on vangitun miehen aviopuoliso ja iältään 54. Toinen vangittu nainen on 49-vuotias.

Mies ja 49-vuotias nainen vangittiin todennäköisin syin epäiltynä teoista, mikä on kahdesta vangitsemisperusteesta raskaampi. Miehen vaimo vangittiin lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Se tarkoittaa, että poliisin pitää esittää viikon sisällä lisäselvitystä rikosepäilyn tueksi.

Rikosylikomisario Kristiina Kontio Lounais-Suomen poliisista kertoi maanantaina, että neljäs tapauksessa epäilty on vapautettu, mutta tätä epäillään kuitenkin yhä lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta.

Lapsikaappaukseen voi syyllistyä alle 16-vuotiaan lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi, huoltaja tai muu lapselle läheinen henkilö, joka omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa ja vie ulkomaille tai jättää palauttamatta asuinvaltioonsa. Muilla läheisillä henkilöillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi isovanhempia.

Lapsikaappauksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Johanna Latvala