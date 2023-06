Posti poistaa kirjelaatikoita käytöstä – haja-asutusalueella oma postilaatikko voi toimia kirjelaatikon tavoin

Posti poistaa käytöstä kirjelaatikoita tulevien kuukausien aikana Varsinais-Suomessa. Salon seudulla ja ympäryskunnissa kirjelaatikoiden määrä tulee vähenemään vajaalla kolmanneksella. Näin kertoo Postin Länsi-Suomen aluepäällikkö Jouni Männistö.

Syynä laatikoiden poistolle on ennen kaikkea kirjepostin väheneminen. Jouni Männistön mukaan sen määrä on vähentynyt kymmenellä prosenttiyksiköllä joka vuosi jo usean vuoden ajan.

– Olemme tarkkailleet kirjelaatikoiden käyttöastetta. Joihinkin laatikoihin ei ole tullut postia enää juuri lainkaan.

Postin mukaan 24- ja 25-alkuisilla postinumeroalueilla on tällä hetkellä käytössä 96 kirjelaatikkoa. Niistä ollaan nyt poistamassa 28 laatikkoa.

Käytöstä poistetaan kaikkein vähimmällä käytöllä olevat kirjelaatikot. Näitä ovat Männistön mukaan ne, joiden täyttöaste on viikoittaisella tyhjennyksellä alle viisi prosenttia.

Poikkeuksena ovat kuitenkin laatikot, jotka sijaitsevat esimerkiksi palvelutalojen, sairaaloiden sekä terveyskeskusten yhteydessä. Niitä ei poisteta, vaikka käyttö olisi vähäistä.

Jouni Männistö kertoo, että poistot tehdään tulevan kesän aikana. Ilmoitus poistamisesta tulee kirjelaatikon kylkeen noin kaksi viikkoa ennen poistoa.

Poistot koskevat kirjelaatikoita sekä keskusta-alueella että haja-asutusalueella. Keskusta-alueelta niitä poistetaan siten, että kahden laatikon välinen etäisyys on korkeintaan kaksi kilometriä.

Männistö suosittelee haja-asutusalueella asuvia käyttämään jatkossa Postin noutomerkkipalvelua. Sitä on mahdollista käyttää, mikäli lähin kirjelaatikko sijaitsee yli kolmen kilometrin päässä. Palvelussa oma postilaatikko toimii kirjelaatikon tavoin, ja postin jakaja noutaa lähtevän kirjepostin sieltä. Palvelun käyttöä varten tarvitsee noutomerkin, joita saa veloituksetta Postilta.

Posti on Jouni Männistön mukaan saanut paljon palautetta kirjelaatikoiden poistosta. Varsinkin aktiivisin käyttäjäkunta on ollut harmissaan. Männistö suositteleekin olemaan yhteydessä Postiin, mikäli kokee, että poistetulle laatikolle olisi kuitenkin tarvetta.

– Postille voi aina voi soittaa ja perustella, miksi laatikko tarvitaan.

Männistön mukaan laatikko on toisinaan saatettu poistaa väärin perustein. Näin on voinut tapahtua, jos postin määrän laskenta on tapahtunut aikana, jolloin laatikolla on poikkeuksellisen vähän käyttöä.

Kirjelaatikoiden tarve vähenee entisestään tulevien vuosien aikana, sillä kirjepostin määrä on vuosi vuodelta vähäisempi. Jouni Männistö kuitenkin uskoo, että kirjelaatikot tulevat säilymään ainakin vuosikymmenen loppuun saakka.

– Mikäli se Postista riippuu, niin laatikot tulevat säilymään.