Pulteri ja Aku Ankka takaisin!

Ajokortin uusijat, harjoitelkaa kellon piirtämistä ennen testeille menoa, niin selviätte kokeista. Ajokortti vuodesta 1963

Väliäkö sinulla voikukista, ajelet nurmikkosi päivittäin, eipä ehdi voikukka kukoistaa. Ihana niitty

Kiitos Salon terveyskeskuksen henkilökunnalle ystävällisestä hoitotoimenpiteistä. Teitte rauhallisesti ja ystävällisesti työtänne, vaikka tiesitte asiakkaiden olevan hermoraunion partaalla. Jos päivystyksessä kuluu yhteensä aikaa kahdeksan tuntia, niin en voi kun ihmetellä eletäänkö muka hyvinvointivaltiossa. Kyllä pistää miettimään mahdollista seuraavaa kertaa, jäänkö omaan petiin odottamaan, että luonto hoitaa tehtävänsä. Surullinen kävijä

Eiväthän ihmiset jakaudu vain Putinin ja Trumpin kannattajiin. Itse kannatan vaaleissa Saku Nikkasta. Lähiemokratiaa

Kiekkohaiden uusi pj, nyt on hyvä pöhinä ja tekemisen meininki. Uusi halli tarvitaan, on sitten kenen vuoro tahansa! Jäähalli tarvitaan kaiken ikäisille. Jahkailut saa loppua

Macanudo on huonosti piirretty, ilmeettön, ideaton, vailla älykästä nokkeluutta. Nykytaidetta se kyllä on ja tilantäytettä, jos ei parempaa löydy tilalle. Macutuomari

Kyllä kaikista tyhmin sarjakuva on Fingerpori. Suurin osa vitseistä itsestään selvyyksiä tai liian pitkälle vietyjä juttuja. Kerran olen sitä lukiessani hymähtänyt. Siinä pappi kehui uutta saarnastuoliaan sanoen, että täältä näkee pirun hyvin. Leipomo tai lei-pomo

Nimimerkit Vaihtoon ja Fani: Lassia ja Leeviä ei pois missään nimessä, se on paras sarjakuva. Kyllä jokaisella on jotain sarjakuvissa, vaikka Macanudoa ei olisikaan ja jos ei Karvisesta kukaan muu tykkää kuin minä. Sopisiko sitten Aku Ankka tilalle? Mummu

Minäkään en pidä B Virtasesta, sillä en ole yhtään vahingoniloinen. Ida

Tahdomme Pulterin takaisin sarjakuviin. Luolamies ja paksu-leidi

Sarjakuvasta Macanudo eivät kaikki tykkää, mutta minuun se kolahtaa syvälle sisimpääni ja saa hymyn huulilleni. Sen sanoilla selittämätön oivallus ja leikkimielisyys on sielunmaisemaani. Kiitos tästä taiteesta. Sitä hautausmaajuttua en kyllä ymmärtänyt. RRoute66

Kauppakeskus Plazassa on jo poistotekstiilin keräyslaatikko. Laatikko löytyy H&M:n myymälän sisältä. Asiakas

Mököistenkadun pysäköintikieltoalueella pysäköivät jatkuvasti muutamat, jotka kuvittelevat, että kielto ei koske heitä. Sääntöjä noudattava

Kirkonhiiri, eiköhän se usko talouden elpymiseen heikentynyt jo ennen vaaleja. Siksi haluttiin eroon tuosta katastrofihallituksesta. Siinä syy

En ole Putinin kannattaja, mutta Natoa vastaan kyllä. Minusta olisi tärkeää, että tulisimme venäläisten kanssa toimeen sitten, kun sota on ohi. Siltojen polttaminen on typerää ja tunareitten hommaa. Rauha paras

Milloin Kirjolankadun ja Perniöntien risteys asfaltoidaan kunnolla? Aina vaan tehdään joku pikakorjaus, ja kuitenkin liikenne on melkoinen. Milloin

Nimimerkki Kiinnipito voisi ottaa asiasta paremmin selvää. Huomioi kuitenkin, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Vaikka koira olisi luvallisesti irti, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa. Koiranomistaja

Nämä kelit ovat varmaankin sitä ilmaston lämpenemistä. Mulla kylmä on

MTV:n säätiedotuksessa on tärkeää, että meteorologi näkyy kokonaan ja voi kävellä edestakaisin näyttämöllä. Sääkartalla ei ole niin väliä. Se on epäselvä ja utuinen. Koko säänäyttämö on jotenkin kaukainen. Liisa ihmemaassa

On se kumma kun Haavisto hyssyttelee ja on sinisilmäinen Venäjälle. Jos kerran suljetaan konsulaatti Pietarissa niin pitää sulkea Ahvenanmaan konsulaatti. Muka ei ole mitään tarvetta toimia. Sitten taas kun tarve, ei voida mitään tehdä. Jämäkkyyttä tekoihin