Putin kutsui Wagner-kapinaa ”puukoniskuksi selkään” Venäjälle – myönsi tilanteen Rostovissa olevan vaikea

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt televisiopuheessaan Wagner-kapinaan liittyen, että tilanne Rostovissa Etelä-Venäjällä on vaikea.

Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin väitti aamulla joukkojensa ottaneen siellä haltuun tärkeän sotilastukikohdan ja kontrolloivansa sieltä tehtyjä sotilaslentoja Ukrainaan. Prigozhinin mukaan joukot ovat saaneet hallintaansa myös sotilaskohteita lähellä Ukrainan rajaa Etelä-Venäjän Voronezhissa.

– Päättäväisiin toimiin ryhdytään tilanteen rauhoittamiseksi Rostov na-Donussa. Se on vaikeaa, ja totta puhuen sekä siviili- että sotilasviranomaisten toimia estetään, Putin myönsi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Putin kutsui puheessaan kapinaa ”puukoniskuksi selkään” Venäjälle sekä maanpetokseksi. Hän sanoi kapinan järjestäneiden joutuvan vastuuseen teoistaan ja vetosi taistelijoita lopettamaan rikolliset toimensa.

Prigozhin on uhannut kaataa Venäjän sotilasjohdon, jota hän on arvostellut Ukrainan sodan huonosta johtamisesta. Putinin mukaan Prigozhin on pettänyt Venäjän kunnianhimonsa ajamana.

– Tässä on kyse Venäjän tuhatvuotisesta historiasta. Tämä vaatii kaikkien yhtenäisyyden ja osien voimistamisen, Putin sanoi Sky News -uutiskanavan käännöksen mukaan.

– Kaikki on tehtävä sen eteen, että tämä vaara poistetaan. Tämä on yritys kumota meidät sisältä käsin. Tämä on maanpetos.

Putinin kerrottiin tänä aamuna puhuneen puhelimessa lähimmän liittolaisensa, Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan kanssa antaakseen tietoa tilanteesta. Lukashenka on ensimmäinen ulkomainen johtaja, jonka kanssa Putin on puhunut kapinan alettua.

Sotilasjohto vetosi Wagner-taistelijoita antautumaan ja palaamaan asemiinsa

Guardianin mukaan venäläiset turvallisuusjoukot ovat eristäneet Wagnerin päämajan Pietarissa sekä tehneet ratsian ryhmän rekrytointikeskuksen Vladimirin kaupungissa parinsadan kilometrin päässä Moskovasta. Tietoja ei brittilehden mukaan ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Ennen Putinin puhetta Venäjän armeija vetosi Wagner-palkkasotilasryhmän taistelijoihin, jotta he antautuisivat eivätkä jatkaisi kapinaa Venäjän sotilasjohtoa vastaan. Lausunnossaan Venäjän asevoimat lupasi taata antautuvien taistelijoiden turvallisuuden.

Venäjän sotilasjohto sanoi Wagner-taistelijoita huijatun heidän johtajansa rikolliseen yritykseen ja aseelliseen kapinaan. Asevoimat vetosi Wagner-taistelijoiden järkeen ja kehotti heitä ilmoittautumaan Venäjän puolustusministeriölle tai oikeusjärjestelmälle.

Myös Venäjän puolustusministeriö vaati Wagner-taistelijoita palaamaan pysyviin asemiinsa ja väitti lausunnossaan CNN:n mukaan, että moni taistelija oli jo ”huomannut virheensä” ja pyytänyt apua pysyviin asemiinsa palaamiseksi.

Venäjä julisti myös ”terrorisminvastaisen operaatiojohdon” perustetun Moskovassa ja sen ympäristössä Wagner-kapinan vuoksi terrorististen toimien estämiseksi alueilla. Lisäksi vastaavanlainen johto on perustettu Voronezhin alueella, jossa Wagner sanoo ottaneensa haltuun sotilaskohteita. Asiasta kertoi Venäjän terrorisminvastainen komitea lausunnoissa venäläismedioiden mukaan.

Venäjä alkanut rajoittaa verkkouutisiin pääsyä

Kapinan alettua Venäjä on ilmeisesti myös alkanut rajoittaa verkkouutisiin pääsyä Venäjällä. Internetiä monitoroivan Netblocksin mukaan pääsy on estetty monille käyttäjille Venäjällä nyt ainakin Googlen uutisalustalla.

Netin rajoittaminen liittyy ilmeisesti Venäjän hallinnon pyrkimykseen rajoittaa tiedonsaantia Wagner-kapinasta.

Netblocks ilmoitti asiasta Twitterissä tänä aamuna.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Ayla Albayrak