Putinin ex-neuvonantajan mukaan viikonlopun tapahtumat merkki Venäjän hallinnon ”jonkinlaisesta kriisistä”, kertoo BBC

Venäjän presidentin Vladimir Putinin entinen neuvonantaja Sergei Markov kutsui Venäjän viikonlopun tapahtumia merkiksi Venäjän hallinnon jonkinlaisesta kriisistä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema Markov sanoi kriisin osoittaneen, ettei Kreml hallitse täysin kaikkia Venäjän asevoimien osia.

Markovin mukaan Putinin on muutettava politiikkaansa.

– On tehtävä (kovempaa) politiikkaa Ukrainan sodan voittamiseksi, koska Venäjän yhteiskunta ja osa asevoimista vaativat sitä, Markov sanoi.

Markovin mukaan kapina muodosti Putinille ja koko Venäjälle kamalan tilanteen, joka olisi voinut johtaa suureen sisällissotaan.

Venäjän entinen pääministeri Mihail Kasjanov kutsui viikonlopun tapahtumia lopun aluksi Putinille.

BBC:n haastattelema Kasjanov toimi Venäjän pääministerinä vuosina 2000–2004 eli Putinin presidenttiyden alkuvuosina. Pääministeriaikansa jälkeen Kasjanov on ollut yksi Putinin merkittävimmistä kriitikoista Venäjällä.

Kasjanovin mukaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin tuhosi Putinin aseman vakauden.

– Lopun alkua. Hän on nyt suurissa ongelmissa, Kasjanov sanoi.

Prigozhin loi kahtiajakoa venäläiseliittiin

Prigozhinin esittämä kritiikki Venäjän sotatoimien toteutuksesta Ukrainassa oli jo ennen juhannuskapinaa resonoinut Venäjän poliittisen eliitin piirissä ja luonut kahtiajakoa, kertoi vanhempi venäläisdiplomaatti Washington Post -lehdelle.

Diplomaatin mukaan venäläiseliitti on alkanut pikku hiljaa suhtautua kriittisemmin sotaan sen jälkeen, kun Putin ei olekaan onnistunut syrjäyttämään presidentti Volodymyr Zelenskyin hallintoa Ukrainassa.

Erityisesti Prigozhinin purkaus, jonka mukaan Ukraina tai sotilasliitto Nato eivät itse asiassa erityisemmin uhanneet Venäjän turvallisuutta, tuli kuulluksi poliittisen eliitin keskuudessa. Putin oli perustellut ”erikoisoperaation” tarvetta Ukrainassa väittämällä sen olevan elintärkeä Venäjän omalle turvallisuudelle.

– Pitkän aikaa (eliitin keskuudessa) on ollut erilaisia tulkintoja siitä, kuinka sotilaallista operaatiota on toteutettu, sekä siitä, kuinka taloutta ja poliittista tilannetta on hoidettu. Prigozhinin puheissa ei oikeastaan ollut mitään uutta, mutta nyt nämä erimielisyydet ovat tulleet julki ja valitettavasti asiat etenivät avoimen konfliktin asteelle, hän kuvaili turvallisuussyistä nimettömänä.

Jotkut harvat ovat arvostelleet sodan johtamista myös julkisesti. Washington Postin mukaan vaikutusvaltainen venäläinen kansanedustaja Konstantin Zatulin on syyttänyt hallintoa epäonnistumisesta Venäjän sodan osittain ”järjettömien” tavoitteiden saavuttamisessa.

Elias Peltonen, Ayla Albayrak