Rallin MM-sarjan tulevaisuus puntarissa – ”Kilpailua ja rallipäiviä voitaisiin tiivistää”

Rallin MM-sarjan tulevaisuus puhuttaa, sillä lajin suosio on tietyissä maissa korkealla, mutta kansainvälisesti ralli riutuu. Vuodesta 2019 lähtien mukana ovat olleet vain täysiveriset tehdastiimit Toyota ja Hyundai sekä yksityistallin statuksella operoiva M-Sport Ford.

Rallilla on vankka fanikuntansa, mutta haasteena on saada lisää yleisöä. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvalalla on visionsa, miten aavistuksen tunkkaisesta rallikilpailusta voitaisiin tehdä houkuttelevampi uudelle fanijoukolle.

– Itse kilpailua ja rallipäiviä voitaisiin mielestäni tiivistää. Kilpailua olisi koko ajan, ja seurattavuus säilyisi. Jätettäisiin kuitenkin nykyinen määrä renkaita käytettäväksi, jolloin tyypilliset renkaiden säästelyt ja hiljaa kruisailut jäisivät pois, Latvala miettii.

– Myös koko kilpailumallin ja huoltoparkin osalta pitäisi tehdä muutoksia. Meillä on ollut sama malli yli 20 vuotta.

Uusia valmistajia tarvitaan

Viime vuoden alussa mukaan tulleet Rally1-hybridiautot eivät onnistuneet tekemään MM-sarjasta yhtään houkuttelevampaa uusille autonvalmistajille, käytännössä päinvastoin.

– Tärkein asia on, että uusia valmistajia tarvitaan. Autojen hintoja ja kustannuksia on saatava alaspäin. Mitä enemmän on automerkkejä mukana, sitä enemmän on kilpailua. Näin saataisiin lajista mielenkiintoisempi. Myös turhia sääntöjä pitää karsia, että meininki on rennompaa, Latvala pohtii.

Päätöksiä tehtävä pian

Nykyiset säännöt umpeutuvat vuoden 2024 lopussa. Kansainvälinen autoliitto FIA, MM-sarjan promootioyhtiö ja autonvalmistajat käyvät nyt kovaa kädenvääntöä siitä, miten lajin ykköstasolla jatketaan. Ongelma on, että päätökset venyvät, joten uusien valmistajien on hankalaa tulla mukaan, jos auto pitää kehittää liian kiireellä.

– Laji pitäisi saada houkuttelevaksi ja mielenkiintoiseksi. Nyt eletään vaikeita aikoja, kun emme tiedä, mihin autoteollisuus tähtää tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on erilaisia bensavaihtoehtoja, sähköä, vetyä ja hybridiä. On katsottava kaikkia optioita. On hyvä, että keskustelu on avattu moneen suuntaan, Latvala totesi.

Sardinian MM-rallin yhteydessä keskusteluun lajin tulevaisuudesta otettiin mukaan myös kuljettajat. Rallitähdet saivat esittää näkemyksensä, miten ralli saataisiin kiinnostamaan ihmisiä.

– Tämä oli ensimmäinen kerta ainakin minun aikanani, kun kuskit saivat antaa mielipiteitä. He halusivat kuunnella meidän huolenaiheemme ja tarpeemme, Toyotan Kalle Rovanperä kertoi.

– Aiemmin on aina menty autonvalmistajien ja kisajärjestäjien ehdoilla. Me olemme kuitenkin ne, jotka tuolla metsässä päivät ajavat.

Aki Hietavala