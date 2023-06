Salolainen Svetlana Efimenkova: Olen huolissani Moskovassa asuvien sukulaisteni puolesta

– Meillä kaikilla on varmasti nyt samanlaisia tunteita. Kaikki ovat huolissaan siitä mitä tapahtuu, arvioi salolainen Svetlana Efimenkova toisen kotimaansa uutisista.

Hän toimii Suomi-Venäjä-seuran Salon osaston puheenjohtajana ja on seurannut viikonlopun ajan hämmentyneenä Venäjällä käynnissä olevia poikkeuksellisia tapahtumia.

Wagner-palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigožin on aloittanut Venäjällä sotilasoperaation, jonka luonne on vielä epäselvä. Wagner on sotinut Venäjän joukkojen puolella Ukrainan sodassa, mutta Prigožin on toistuvasti kritisoinut Venäjän sodanjohtoa ja muun muassa puolustusministeri Sergei Shoigua.

Juhannuksena Prigožinin joukot siirtyivät Ukrainasta Venäjän puolelle ja mediatietojen mukaan ottivat valtaansa Venäjän sotilasoperaatioille keskeisen Rostovin kaupungin etelä-Venäjällä. Lauantaina Wagnerin sotilaskolonna aloitti etenemisen Rostovista kohti Moskovaa, joka on noin tuhannen kilometrin päässä. Lauantai-iltapäivään mennessä joukot olivat saaneet kulkea ilmeisen vastarinnatta satojen kilometrien matkan.

Efimenkova kertoo lauantai-iltapäivällä olleensa viikonlopun aikana yhteydessä omiin sukulaisiinsa, jotka asuvat Moskovassa. Lauantain tietojen mukaan tilanne pääkaupungissa oli toistaiseksi rauhallinen. Lauantai-illalla Moskovassa ryhdyttiin BBC:n mukaan tyhjentämään julkisia rakennuksia. Ilmeisesti Venäjän johto varautui puolustamaan kaupunkia Wagnerin joukoilta.

– Heillä on siellä oikeastaan aika samanlaiset tiedot kuin meillä täällä. Mitään näkyvää ei ole tapahtunut, mutta uutisista on välittynyt samanlainen kuva kuin täällä.

Efimenkovan mukaan hänen sukulaisensa ovat tällä hetkellä epätietoisia ja huolissaan siitä, mitä on tapahtumassa. Hän myöntää itsekin pelkäävänsä mitä voi tapahtua.

– Tietenkin on huoli sukulaisista. Toivotaan, että tilanne rauhoittuu mahdollisimman pian.

Efimenkova sanoo, ettei ole itse kovin poliittinen ihminen, eikä hänen edustamansa Suomi-Venäjä-seura ota kantaa poliittisiin asioihin. Niinpä hän ei osaa arvioida, millaista kansansuosiota Wagnerin johtaja Venäjällä nauttii. Tai voisiko hän saada kansan tuen kapinaliikkeelleen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti lauantaina lyhyen televisiopuheen, jossa hän tuomitsi Wagnerin toimet ”puukoniskuksi selkään”. Putinin mukaan kapinaan syyllisiä rangaistaan. Prigožin kommentoi puhetta sosiaalisessa mediassa sanomalla, että Putin on väärässä. Toistaiseksi on epäselvää, onko Prigožinilla tukijoita Venäjän eliitin tai armeijan piirissä.

Efimenkova kertoo, ettei hän ole ehtinyt keskustella tapahtumista Suomessa asuvien venäläisten ystäviensä kanssa. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että kaikki seuraavat uutisia tiiviisti. Tietoa on kovin vähän, mutta Efimenkova ainakin toivoo levottomuuksille rauhanomaista ratkaisua.

