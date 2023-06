Satel on myyty, ostajan taustalta löytyy globaali teknologiajätti – salolaisyrityksestä käytiin kova kisa

Yhdysvaltalainen Topcon Positioning Systems on ostanut radioverkkoteknologiaan erikoistuneen Satel Oy:n.

Omistuksenvaihdosta huolimatta Satel jatkaa toimintaansa itsenäisesti. Satel valmistaa osia esimerkiksi droneihin ja autonomisiin ajoneuvoihin.

Satel Oy:n toimitusjohtaja Markus Kantola on tyytyväinen, että pitkät neuvottelut saatiin vihdoin maaliin asti. Kauppasummaa toimitusjohtaja ei suostunut paljastamaan.

– Hyvä tunnelma on tällä hetkellä. Kohtalaisen pitkän prosessin jälkeen, missä oli paljon ostajakandidaatteja erilaisilla taustoilla, niin löydettiin uusi vakavarainen teollinen omistaja, joka arvostaa ja luottaa Salossa kehitettyyn radioteknologiaan.

Topcon Positioning Systems on amerikkalainen teollisuuden monialayritys, joka kuuluu japanilaiseen Topcon-konserniin. Se on miljardiluokan teknologiajätti, joka omistaa kymmeniä yrityksiä eri puolilla maailmaa. Konsernilla on entuudestaan omistuksia myös Suomessa.

– Olemme päättäneet varmistaa, että Satel voi jatkaa toimintaansa itsenäisesti, jotta laajan asiakaskunnan menestyksekäs palveleminen alan parhailla ratkaisuilla voidaan taata myös jatkossa, sanoo Topcon Positioning Systemsin toimitus- ja pääjohtaja Ray O’Connor Satelin tiedotteessa.

Satel Oy jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja brändillään. Salossa yhtiö työllistää hieman alle 90 työntekijää. Vaikka tilat ovat Salossa käymässä ahtaiksi, työpaikoista ei tarvitse olla huolissaan.

– Emme ole hakeutumassa muualle. Salo on loistava paikka radioteknologiaosaamisen ja sen pitkän perinteenkin takia. Meillä on tällä hetkellä rekrytointi päällä, ja tarvitsemme erityisesti tuotekehitysosaajia, paljastaa Kantola.

Topcon ei ole kuitenkaan mikään uusi tuttavuus Satelille.

– Topcon on meidän pitkäaikainen ja iso asiakkaamme. Toimimme heidän toimialallaan myös muiden kanssa, ja sitä myös Topcon haluaa, jotta säilytämme innovaatisuutemme ja teknologiajohtavuuden tarkasti rajatuilla markkinoillamme. He ostivat meidät sen takia, että meillä on paras radioteknologia.

Satel Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 16,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos päätyi miljoonan verran plussalle. Vuonna 1986 perustettu Satel kehittää, valmistaa ja myy langattomia yhteysratkaisuja.

– Teemme radio- ja langattoman teknologian tuotteita vaativiin teollisiin sovelluksiin. Tiedonsiirron merkitys ja lyhyet siirtoviiveet ovat tärkeitä asiakkaan liiketoiminnan keskeytymättömälle toiminnalle. Suurin strateginen keskittymä on infran rakentamisisessa. Mitä enemmän siinä on automaatiota, ja jatkossa myös autonomisuutta, sitä enemmän järjestelmät ovat riippuvaisia langattomasta teknologiasta ja se on meidän keihäänkärki. Ohjelmistojen osuus kasvaa koko ajan enemmän.

Tuore kauppa antaa Satelille mahdollisuuden laajentua lisää tulevaisuudessa.

– Meidän strategiamme on kasvaa vaativilla automaatioon ja autonomisiin työkoneisiin liittyvillä markkinoilla. Tämä kauppa parantaa meidän kasvumahdollisuuksiamme, sillä Topcon on yksi maailman merkittävämpiä toimijoita sillä sektorilla.