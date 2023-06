Salon keskustan kaavoja muutetaan uusia asuntoja varten– valikoimaa löytyy tyhjästä tontista vanhaan tehtaaseen

Salon keskustassa on samaan aikaan viriämässä useita uusia kerrostalojen kaavahankkeita.

Kaupunki on tehnyt viime viikkoina päätöksiä neljän eri kohteen kaavoituksesta. Asemakaavoja muutetaan niin, että uusien asuntojen rakentaminen on mahdollista.

– Keskustaan halutaan asuntoja lisää. Kiinteistöjen omistajat ovat aloitteellisia, ja heidän ajatuksensa käyvät yksiin kaupungin kanssa, sanoo Salon maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen.

– Vaikka kaupungin väkiluku ei kasvaisikaan, keskusta-asunnoille on tarvetta.

Kaavamuutoksen käynnistämisestä rakentamiseen voi mennä markkinatilanteesta riippuen useitakin vuosia. Salon keskustassa on perinteisesti valmistunut vuosittain keskimäärin yksi kerrostalo.

Suur-Seudun Osuuskaupalla on jo vuosia ollut rakentamaton tontti Mariankatu 41:ssä. Nyt siihen esitetään uutta asemakaavaa, joka mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen.

Nykyinen kaava sallisi huoltoasemarakennuksen. Tontilla oli liikenneasema vuoteen 2017 asti.

Mariankatu 41:n luonnoksessa huoltoasematontti on kaavoitettu asuinkerrostaloille. Kerrosluku on pääosin neljä, mutta osittain on mahdollista rakentaa viiteen kerrokseen tontin lounaiskulmassa eli ammattiopiston puoleisessa päässä.

Tontille saa rakentaa yhdestä kolmeen taloa. Autopaikkoja voi tehdä sekä pysäköintialueelle että ensimmäisen kerroksen autotalleihin. Asemakaavaluonnos tulee nähtäville kesän aikana.

Suur-Seudun Osuuskauppa ei itse ole rakentamassa Mariankadulle. Tontti on myynnissä, kertoo talousjohtaja Riitta-Leena Rossi.

Yleisö pääsee kesällä arvioimaan myös Turuntie 2:n kaavamuutosta. Turuntien ja Länsirannan kulman liikerakennuksessa on toiminut muun muassa Hotelli Cumulus.

Kaavamuutoksen tavoitteena on sallia liiketilojen lisäksi asuntojen rakentaminen ja lisätä rakennusoikeutta.

Iso kulmatalo on suojeltu paikallisesti merkittävänä rakennuksena. Sitä ei saa purkaa, eivätkä korjaukset saa heikentää talon kaupunkikuvallista merkitystä. Ensimmäisessä kerroksessa pitää olla liiketiloja niin kuin nytkin.

Muihin kerroksiin rakennetaan asuntoja. Turuntien puolella kerroksia sallitaan kolme ja Länsirannan puolella neljä.

Iso kulmatalo on suojeltu paikallisesti merkittävänä rakennuksena. Sitä ei saa purkaa, ja korjaukset eivät saa heikentää talon kaupunkikuvallista merkitystä.

Kiinteistön omistavan Kiinteistö Oy Salon Vilhonkatu 1:n taustalla ovat Lasse Jokinen ja Tony Pelander.

Pelander arvioi, että menee pari vuotta ennen kuin talossa aletaan tehdään muutoksia.

Torin varressa, Torikadun ja Horninkadun kulmassa on menossa tavallisuudesta poikkeava prosessi.

Turun hallinto-oikeus kumosi vuonna 2021 hyväksytyn asemakaavamuutoksen, koska yksi asian käsittelyyn osallistuneista henkilöistä oli esteellinen. Niinpä kaavamuutos pitää käynnistää uudelleen.

Kulmassa on jo uusi kerrostalo, mutta tontille aiotaan rakentaa vielä toinenkin. Maanomistajan tavoite on, että tontin osa kaavoitetaan jo rakennetun asuinkerrostalon mukaisesti ja uuden asuinkerrostalon voisi rakentaa maanalaisen pysäköintitalon päälle.

Asuntoyhtiöiden takana on Rakennustoimisto Asuntomestarit, jolla on suunnitelmia myös Moision kaupunginosassa, parin korttelin päässä pääkadulta. Rummunlyöjänkadun ja Siltavoudinkadun kulmatontille on tarkoitus rakentaa uusia pientaloja.

Torilta etelään Salonjoen rannassa on vanha Koulukaluston kiinteistö. Salon kaupunki ja Kiinteistö Oy Pulpetti ovat sopineet, että asemakaavaa muutetaan.

Salon Seudun Sanomat kertoi toukokuussa Jorma ja Henri Niemisen ajatuksista kiinteistön tulevaisuudesta. Rakennuksiin tehtäisiin 100–200:n neliön asuntoja.

Tavoite on muuttaa entinen tehdas asunnoiksi niin, että suojeltuja rakenteita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Edelleen tavoitteena on säilyttää joen puoleinen näkymä pitkälti nykyisellään. Uudet rakennukset taas sijoitettaisiin niin, että näkymä joelle säilyy myös Tehdaskadun puoleisissa rakennuksissa.

Kaavoitusvaihetta pidemmällä ollaan ydinkeskustan ulkopuolella Ylhäisissä. Leipätehtaaseen tehdään asuntoja, ja työt on tarkoitus aloittaa jo ensi vuonna.

Omistaja Pasi Paakkonen kertoi kuukausi sitten, että Sisustustehdas muuttaa pois muutosten tieltä vuoden lopussa.

Keskustan suurin hanke on Suur-Seudun Osuuskaupan, OP Lounaismaan ja LähiTapiola Etelän suunnitelma rakentaa Sokoksen kortteli kokonaan uusiksi. Siitä on tehty kaavoitussopimus. Tähtäin on kaukana: asemakaavaehdotus pitää saada nähtäville vuoden 2028 loppuun mennessä.