Tuleva Wiurilan isäntä Alexander Aminoff kuuli ylennyksestään kertausharjoituksessa – Salon seudulle tuli 26 ylennystä

Kun salolainen Alexander Aminoff sai kuulla, että hänet ylennetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä kapteeniluutnantiksi, hän oli juuri Porin Prikaatin kertausharjoituksessa.

Kapteeniluutnantti on kapteenia vastaava merivoimien sotilasarvo. Tieto ylennyksestä tuli Aminoffille juuri yhden ison harjoitusvaiheen päätteeksi ja täytenä yllätyksenä.

– Ajoitus oli aivan täydellinen, hän toteaa.

Aminoff on tällä viikolla ollut reserviläiskouluttajana kantahenkilökunnan tukena Maavoimien alueellisessa taisteluharjoituksessa Karelian Lock 23.

– Varusmiesten motivaatio, osaamisen taso ja raudanluja kunto tekivät minuun suuren vaikutuksen. Kuten kaikissa harjoituksissa, tutustuin todella mukaviin reserviläsiin. Se onkin yksi reserviläistoiminnan suola, hän summaa.

40-vuotias Aminoff on ollut Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kouluttajana jo noin 13 vuoden ajan. MPK järjestää vapaaehtoisuuteen perustuvaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä kokonaisturvallisuuteen liittyviä kursseja.

Aminoff tietää, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen kurssien suosio on noussut Ukrainan sodan myötä räjähdysmäisesti.

– Näillä kursseilla vapaaehtoiset reserviläiset kouluttavat reserviläisiä, ja me kouluttajat olemme nyt hyvinkin työllistettyjä. Koko kansa haluaa nyt kouluttautua. Jopa ahvenanmaalaiset ovat intoutuneet osallistumaan MPK:n kursseille Säkylässä, hän mainitsee.

Aminoff muistuttaa, että MPK:n kursseille voi osallistua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt.

– Kursseille voivat tulla sekä miehet että naiset, eikä osallistujalla tarvitse olla suoritettuna varusmiespalvelusta. Osallistujan ei tarvitse olla edes Suomen kansalainen. Ja kursseja löytyy laidasta laitaan eloonjäämiskurssista kenttäkeitinkurssille. Kurssin käymisen kautta moni innostuu myös kouluttajaksi ryhtymisestä.

Aminoff näkee, että Suomen maanpuolustuksen vahvuuksia ovat yleinen asevelvollisuus sekä maanpuolustustahto.

– Maanpuolustustahto lähtee kansan sydämestä. Jos sitä ei ole, sitten eivät auta mitkään varusteet ja resurssit, hän kiteyttää.

Natoon liittyminen antaa maanpuolustukselle vahvan tuen, mutta se lisää myös jännitteitä Venäjän suuntaan. Aminoff toteaa, että pelkoon ei ole syytä, mutta varovaisuuteen kyllä.

– Venällä on kädet sidottu Ukrainaan, eikä Suomella ole sotilaallista uhkaa. Mutta sen voi jo sanoa ääneen, minkä reserviläiset ovat tienneet vuosia, että itänaapuri tarkkailee meitä hyvin valppaasti. Esimerkiksi sodan ajan sijoituksiaan ei kannata huudella sosiaalisessa mediassa, sillä se on syöttö suoraan itänaapurin lapaan, Aminoff muistuttaa.

Alexander Aminoff suoritti varusmiespalveluksensa Dragsvikin varuskunnassa Tammisaaressa. Hän muistaa, että heti armeijan jälkeen kertausharjoitukset eivät paljon kiinnostaneet, mutta vuosien kuluessa mieli muuttui. Tuttavan houkuttelemana hän päätyi MPK:n kouluttajaksi ja on siitä lähtien harrastanut sitä aktiivisesti.

– Se vei jotenkin mukanaan. Kyse ei ole pelkästä kiinnostuksesta, vaan myös omasta arvomaailmasta ja moraalikäsityksestä. Edustan mennyttä maailmaa, jonka arvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa, ja jossa ihmisillä on enemmän velvollisuuksia kuin oikeuksia. Koen, että on velvollisuuteni osallistua maanpuolustukseen, ja tämä on minun tapani tehdä se.

Alexander Aminoff on Wiurilan kartanon omistavaa perhettä, ja äitinsä Anne Marie Aminoffin jälkeen hän ottaa kartanon hoidon vastuulleen. Hän on maaseutu- ja metsätalousyrittäjä ja hoitaa omaa tilaansa Angelniemellä, mutta enenevässä määrin hän ottaa vastuuta myös Wiurilasta.

– Sukupolvenvaihdos on edessä, ja yritän jo osittain hoidella Wiurilankin asioita.

– Erittäin iso syy maanpuolustusharrastukseen tulee myös juuristani. Isoisäni oli sotaveteraani, ja isoäitini isä kaatui sodassa. Sieltä ja kotikasvatuksesta tulee isänmaan rakkaus ja halu kantaa oma kortensa kekoon, hän miettii.

Salon seudulla ylennetyt

Majuriksi: Auramo Jari Veikko Uolevi (Marttila), Sariola Heikki Antti Lauri (Somero).

Kapteeniluutnantiksi: Aminoff Alexander Gustav Fredrik (Salo).

Yliluutnantiksi (ME): Nikkanen Esa Antero (Salo).

Luutnantiksi: Paananen Aleksi Aapo Tapani (Salo).

Luutnantiksi (ME): Kaakinen Mikko Petteri (Salo), Palomäki Eetu Antti Aleksi (Salo).

Ylivääpeliksi: Nummela Olli-Pekka Mikael (Koski), Torkkel Janne Jussi Petteri (Salo).

Vääpeliksi: Bäro Christian Joachim (Salo), Mäkipelto Joonas Tapani (Salo), Ristimäki Teijo Antero (Paimio).

Ylikersantiksi: Alanko Niko Juhani (Salo), Maavirta Sakari Juho Armas (Somero), Uuttu Harri Kalevi (Paimio).

Kersantiksi: Järvinen Salla Susanna (Salo), Kivelä Kalle Sakari (Salo), Martiskainen Santeri Joonas (Salo), Saari Jami Miikka Matias (Salo).

Alikersantiksi: Pajunen Jerry Mikael (Salo).

Korpraaliksi: Koivula Fredrik Jan Alexander (Kemiönsaari), Laine Joni Juho Antero (Salo), Ruoho Matti Juhani (Salo), Sundholm Niko Petteri (Salo), Valtamo Santeri Johannes (Sauvo), Ylioja Henri Kristian Reinhold (Salo).