Salon valtuusto puhui Tunnin junasta, mutta ei enää hankeyhtiön maksujen jäädyttämisestä

Tunnin juna -tieto oli kantautunut hallitusneuvotteluista Salon kaupunginvaltuuston kokoukseenkin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvisti maanantaiaamuna, että tulevassa hallitusohjelmassa investoidaan Turun tunnin junaan.

Juna oli valmiiksi maantai-illan esityslistalla, koska Salon valtuusto sai kaupunginhallituksen vastauksen Mika Nummenpalon (liik.) aloitteeseen. Siinä esitettiin, että kaupunki keskeyttää Tunnin juna -yhtiön osakassopimuksen mukaisten maksujen maksaminen. Aloitteella oli 20 allekirjoittajaa.

Aloitteessa vaadittiin maksamisen keskeyttämistä siihen saakka, kunnes selviää ”pääomistajan tahtotila jatkaa hanketta tai purkaa yhtiö”. Pääomistaja on valtio.

Kaupunginhallitus vastasi, että rahoittamisen keskeyttäminen olisi sopimusrikkomus, joka tekisi kaupungista korvausvelvollisen.

Yksi aloitteen allekirjoittajista, Timo Lähteenmäki (vas.) totesi, että viime päivin tiedot hallitusneuvotteluista vetävät mattoa aloitteen alta.

– Jos seuraavaksi siirrytään siihen vaiheeseen, että aletaan miettimään radan rakentamista, puhutaan Salonkin osalta kymmenistä miljoonista, hän varoitti.

Tunnin junan suunnitteluun perustetussa hankeyhtiössä Salolla on 3,74 miljoonan euron osuus.

Mika Nummenpalo huomautti, että hän ei ole esittänyt hankeyhtiöstä vetäytymistä, vaan maksujen keskeyttämistä.

– En halunnut tehdä sopimuksen vastaista esitystä.

Ismo Saari (kesk.) toisti mielipidekirjoituksissakin esittämänsä ajatuksen, että kaksoisraiteen sijasta rakennetaan yksi kiskopari. Kauko- ja lähijunien kohtaamiset tapahtuisivat muun muassa asemilla.

– Salon edustajan tehtävä hankeyhtiössä on saada mieletön ja turha kaksoisraideratkaisu pois Turun ja Espoon väliltä, Saari evästi.

Hänen mukaansa radan lähijunaliikenne toisi kasvua Hajalaan ja Suomusjärvelle.

Jerina Walliuksen (ps.) mukaan ”sellaista sopimusta ei olekaan, josta emme pääsisi eroon”.

– Täällä on kuultu puheenvuoroja, jotka varoittavat, että tähänastiset kulut ovat vasta voileipärahoja. Tunnin juna lisää kaupungin menoja, ja sen haitalliset vaikutuksetkin vaikuttavat kaupungin kassavirtaan.

Kokoomuksen Kalle Räike kertoi ryhmänsä korostavan sitä, että solmituista sopimuksista pidetään kiinni.

Räike totesi, että koko seutukuntaa vahvistavat vaikutukset tasapainottavat muun muassa sitä, että rata vedetään Salossa Lukkarinmäen halki.

– Nyt ei ole aika vetäytyä hankkeesta. Toivottavasti kuulemme tarkempia faktoja ennen juhannusta.

Vastaus Nummenpalon aloitteeseen tuli kaupunginhallituksesta valtuustolle äänestyspäätöksensä. Hallituksessa neljä jäsentä olisi halunnut, että maksut yhtiölle jäädytetään.

Tavaksi on tullut, että kaupunginvaltuusto äänestää, kun päätettävänä on jotain Tunnin junaan liittyvää. Valtuutetuista noin kolmannes on suhtautunut suhtautuu junahankkeeseen kriittisesti.

Maanantaina äänestystä ei tullut, vaan valtuusto merkitsi hallituksen vastauksen tiedokseen.