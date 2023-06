Salon Vedellä on edessään vaikea valinta

Salon vesihuollolla on edessään vaikea päätös: vastakkain ovat yleinen etu ja enemmistön etu. Salon vesiyhtiön pitää lähivuosina ratkaista, mitä tehdään Kiskon Toijassa sijaitsevalle vedenpuhdistamolle.Sen kautta käsitellään kiskolaisten jätevesiä, jotka puhdistettuina laskevat Kiskon Kirkkojärveen.

Salon Vesi selvittää nyt kahta vaihtoehtoa: joko puhdistamoa remontoidaan tai jätevesille rakennetaan siirtoviemäri Salon keskuspuhdistamolle saakka. (SSS 29.5.)

Toijan putsariongelman historia on pitkä. Salon Vesi suunnitteli jo vuosia sitten siirtoviemärin rakentamista. Näin vakuutettiin myös aluehallintovirastolle, joka myönsi puhdistamolle ympäristöluvan. Viemärin rakentaminen osoittautui kuitenkin kovin kalliiksi ja rakentaminen unohtui. Kirkkojärven suojelijat ovat vuosia vaatineet toimia vesistön tilan parantamiseksi.

Puhdistamo kyllä toimii ja Salon Veden mukaan sitä on mahdollista myös parantaa. Varsinaisia jätevesiä ei järveen juokse nytkään. Mutta puhdistamo ei toimi niin hyvin, etteikö se lisäisi järven rehevöitymistä. Vesistön kannalta olisi parasta, jos puhdistamon toiminta loppuisi kokonaan. Kirkkojärven tila on muutenkin huono. Se saa ravinnevalumia monista lähteistä. Vesistö on ympäristöllisesti arvokas ja suojelun väärti.

Tuoreessa päätöksessään Etelä-Suomen avi tiukensi puhdistamon lupaehtoja. Lisäksi lupa on voimassa vain vuoteen 2027 asti. Se on selvä signaali, että kaupungin on ryhdyttävä toimeen.

Pari vuotta sitten siirtoviemärin hinnaksi laskettiin hieman yli kuusi miljoonaa euroa. Todennäköisesti nykyhintojen mukainen kustannusarvio olisi reippaasti enemmän. Se on niin iso summa, että Salon Veden toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits arvioi rakentamisen luovan ”merkittävän paineen” kaupunkilaisten vesimaksujen korottamiselle.

Viemärin alueella asuu noin 500 Toijan ja Kiskon kirkonkylän asukasta. Kirkkojärven puhdistaminen hyödyttäisi eniten järven rannan mökkiläisiä. Moni veronmaksaja saattaa kyseenalaistaa rakentamisen hyötyjen ja kustannusten suhteen.

Salon julkilausuttu vesiensuojelun tavoite on saavuttaa pintavesien ja Itämeren hyvä tila. Suhtautuminen Toijan puhdistamoon on oiva mittari sille, miten tosissaan ympäristötavoitteiden kanssa ollaan. Kunnianhimoisia tavoitteita on helppo asettaa, mutta niistä kiinni pitäminen voi käydä kalliiksi. Jos siihen ei ole valmiutta, hyvät aikeet ovat pelkkiä korulauseita.