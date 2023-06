Sama mies oli vuoden pelaaja ja vuoden vaihtopelaaja – ”Jonkunhan sieltä penkiltä on pakko tulla”

Karhubasketin Severi Kaukiainen teki korisliigahistoriaa. Hänet valittiin samalla kaudella sekä Vuoden pelaajaksi että Vuoden parhaaksi kuudenneksi pelaajaksi (eli vaihtopelaajaksi).

– Tämä yhdistelmä on varmaankin se harvinaisin mahdollinen, mutta se kertoo ennen kaikkea siitä, kuinka laadukas kokoonpano meillä tänä vuonna oli. Kun runko on leveä, niin jonkunhan sieltä penkiltä on pakko tulla. Ei se minua ole haitannut, Kaukiainen kertoi Korisliigan nettisivuilla.

Outo asetelma selittyy valintakriteereillä. Kuudenneksi pelaajaksi kelpuutetaan vain ne, jotka eivät ole olleet avausviisikossa yli puolessa otteluissa. Kaukiainen oli avauksessa 25/45 pelaamistaan otteluista, mutta kriteereissä otettiin huomioon ainoastaan runko- ja jatkosarjan ottelut, joissa Kaukiainen oli avauksessa 15/31 ottelussa.

Eli näin hän oli valintakelpoinen kummassakin kategoriassa, sillä kumpaankin kategoriaan kelpuutettiin vain kotimaisia pelaajia. Parhaaksi ulkomaalaispelaajaksi valittiin jo aiemmin Seagullsin Jeffrey Carroll.

Valinnan tekivät Korisliigan päävalmentajat ja joukkueiden kapteenit.

Kaukiainen pelasi kauden 13 pisteen ja viiden korisyötön keskiarvoilla. Hänen kovimmat haastajansa Vuoden pelaajaksi olivat Seagullsin Lassi Nikkarinen ja seurakaveri Henri Kantonen, joka oli Salon Seudun Sanomien valinta Vuoden (kotimaiseksi) pelaajaksi.

Vuoden valmentajaksi valittiin Seagullsin ensimmäiseen mestaruuteen luotsannut Jussi Laakso. Valinta oli Laaksolle uran toinen.