Samperin Jimmy ja konstailematon Nikola pyyhkivät parketin ennustuksilla ja luikersivat takaovesta NBA-finaaliin

NBA sortui taas lätkäliiga NHL:n metkuihin keikauttamalla hierarkiansa päälaelleen pudotuspeleissä.

Runkosarjavoittaja Milwaukee Bucks työnnettiin ulos ensimmäisellä kierroksella. Hallitseva mestari Golden State Warriors lomautettiin toisella kierroksella, samaten kauden MVP:n Joel Embiidin seura Philadelphia 76ers.

Bucksin ja Warriorsin eliminoivat karsintojen kautta playoffseihin selvinneet vuoden 2020 finalistit Miami Heat ja Los Angeles Lakers.

NBA:n ykkössijoitettu joukkue on pudotettu avauskierroksella aiemmin viidesti, viimeksi 2012. Kompastuminen maksoi Milwaukeen päävalmentajalle Mike Budenholzerille työpaikan. Valmentajan viiden Bucks-vuoden saldo: yksi mestaruus, kolme runkosarjatitteliä, voittoprosentti 68. Monotus moisella ansiolistalla kielii huumorintajuttomasta vaatimustasosta.

Konferenssifinaalien alkaessa korisväen suuri enemmistö tiesi mihin lysti huipentuisi; oikeaan aikaan virkistyneen Lakersin ja runkosarjakakkosen Boston Celticsin – kummallakin 17 mestaruutta – väliseen järjestyksessään 13. loppuottelusarjaan.

Denver Nuggets ei ollut koskaan esiintynyt NBA:n finaalissa. Heat, kuten todettu, luikersi pudotuspeleihin takaovesta.

Operoivan vähemmistön johtohahmot Nikola Jokic ja Jimmy Butler seuratovereineen pyyhkivät ennustuksilla parkettia. Denver peittosi Lakersin voitoin 4–0. Hyvän alun (3–0) sählännyt Miami nujersi lopulta Bostonin seiskapelissä vieraissa.

Jokic on Nuggetsin tilastoykkönen pisteissä (29,9 playoffseissa), levypalloissa (13,3), korisyötöissä (10,3), kolmostarkkuudessa (47,4 %), pituudessa (211 cm) ja painossa (128 kg).

Jokic, 28, ei poseeraa korkeuksissa lihakset pullottaen.

– Nikola on seksikäs korkeintaan vaimonsa silmissä, sanoo Denverin päävalmentaja Mike Malone kuulostaen epäilevältä.

Liigan parhaaksi pelaajaksi 2021 ja 2022 valitun serbin peli on konstailematonta tehoa somistettuna haavit aukaisevilla oivalluksilla. Malone ei suotta nimittele sentteriä ”koutsiksi”.

Denverin aloitusviisikko, Jokicin ohella takamiehet Jamal Murray (27,7 pinnaa) ja Kentavious Caldwell-Pope ja laitahyökkääjät Michael Porter ja Aaron Gordon, palloilee ikähaarukassa 24–30, uransa kukassa. Kaikki pussittavat kaksinumeroisesti.

Caldwell-Pope on NBA-mestari vuodelta 2020. Hän heitti koreja 12,8 pisteen keskiarvolla Lakersin kukistaessa finaalissa Miamin voitoin 4–2. Palkkansa mies tienaa puolustuspäässä.

Butler, 33, on Heatin tilastoykkönen minuuteissa, pisteissä (28,5), korisyötöissä ja riistoissa. Butler – ei fyysisesti erottuva, ei erityisosaamista NBA:n asteikolla – on mysteeri.

Miamin päävalmentajan Erik Spoelstra kehuu häntä liigan fiksuimmaksi pelaajaksi. Asiantuntijat puhuvat peräänantamattomuudesta ja monipuolisuudesta. Vastustajat ilmaisevat kunnioituksensa kiroillen. Haukkumanimi on muuttunut lempinimeksi: Jimmy ”Freaking” Butler, kauniisti käännettynä ”Samperin” Jimmy Butler.

Samperin Jimmyn rookie-kauden pistekeskiarvo muinoin 2012 oli 2,6. Hän on taustaltaan NBA:n duunareita. Hän ei ole yksin Miamissa; Heat työllistää peräti yhdeksän varaustilaisuuksissa sivuutettua pelaajaa.

Miamin toisena tehomiehenä rymistelee perinteisin menoin sentteri Bam Adebayo 17 pisteen ja yhdeksän levypallon keskiarvoilla.

Roolipelaajien rotaatiosta löytyvät pelintekijä Kyle Lowry, 37, ja laitahyökkääjä Kevin Love, 34. Herroilla on yhteensä 30 vuoden ja 11 All Star -matsin NBA-kokemus ja kujeita tallella. Kumpikin on voittanut mestaruuden toisaalla.

Denverillä on jyräysvaihde päällä ja ensimmäinen mestaruus kiikarissa. Miami ei suostu häviämään kahta finaalia peräkkäin Caldwell-Popelle.

Turvallisin ennustus on seitsemän ottelun rutistus.

1. finaali Denver Nuggets–Miami Heat perjantaina kello 3.30 Suomen aikaa.

NBA-finaalit 2023

Denver Nuggets

Perustettu 1967

Konferenssi: Western (Northwest)

Päävalmentaja Mike Malone (ura 439 voittoa/367 tappiota)

Runkosarja: 53/29 (4.)

Playoffs: Minnesota Timberwolves 4–1, Phoenix Suns 4–2, Los Angeles Lakers 4–0

Miami Heat

Perustettu 1988

NBA-mestari 2006, 2012, 2013

Konferenssi: Eastern (Southeast)

Päävalmentaja Erik Spoelstra (ura: 812/562)

Runkosarja: 44/38 (13.)

Playoffs: Milwaukee Bucks 4–1, New York Knicks 4–2, Boston Celtics 4–3

Teksti: Heimo Elonen