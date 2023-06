Sananvapaus on kansanvallan mittari

On joitakin asioita, joiden arvo ja merkitys huomataan vasta sitten, kun ne alkavat vähetä tai loppuvat. Yksi sellainen on sananvapaus kansanvallan perustana.

Sanan ja ilmaisun vapaus mielletään yleisesti niin myönteiseksi asiaksi, että se on kirjattu lähes kaikkien valtioiden perustuslakeihin. Se on myös ihmisoikeussopimuksiin kirjattu perusoikeus: jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia suullisesti, kirjallisesti tai painettuna.

Tiedetään, ettei tämä oikeus toteudu käytännössä läheskään kaikille. Sananvapauden tilaa tarkkailee ja tutkii maailmanlaajuisesti Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF), perustettu Ranskassa vuonna 1985. Se raportoi havainnoistaan vuosittain.

Äskettäin julkaistu RSF-raportti 2023 kertoo, että sanan ja ilmaisun vapaudessa Suomi on lähes mallimaa. Sijoitumme raportin luokituksessa 180 valtiosta viidenneksi parhaaksi. Edellämme ovat vain Norja, Irlanti, Tanska ja Ruotsi. Kärkikymmenikköön sijoittuvat myös Alankomaat, Liettua, Viro, Portugali ja yllättäen Itä-Timor.

RSF-järjestö selvittää sananvapauden oloja laajasti ja monipuolisesti. Sen näkemyksen mukaan sananvapauden rajoitukset voivat olla eri valtioissa poliittisia, taloudellisia, oikeudellisia, kulttuurisidonnaisia ja/tai turvallisuusperusteisia.

Tällaisilla perusteilla sananvapautta rajoitettiin viime vuonnakin eniten Pohjois-Koreassa, Kiinassa, Vietnamissa, Iranissa, Turkmenistanissa, Syyriassa, Eritreassa, Myanmarissa, Kuubassa ja Bahrainissa, siis kymmenessä huonoimmassa valtiossa.

Näissä maissa sananvapautta on vain vähän, jos ollenkaan. Hallitustavoiltaan nämä valtiot ovat epädemokratioita, yksinvaltoja, vailla kansanvaltaa. Niissä sananvapauden rajoitukset ovat ennen muuta poliittisia: valtiojohdon arvostelu on kielletty rangaistusten uhalla. Diktatuureissa rajaton sananvapaus on vain diktaattorilla.

RSF-luokituksen parhaasta ja huonoimmasta kymmeniköstä voidaankin päätellä, että sananvapaus on kansanvallan parhaita mittareita. Kansanvalta elää paljolti sanan ja ilmaisun vapaudesta ja kuolee sen puutteesta.

RSF-luokituksessa kiinnostavaa on myös suurvaltojen sijoittuminen sananvapauden asteikolla. Yhdysvallat on sijalla 45/180, Venäjä 164/180 ja Kiina 179/180. Kommunistipuolueen hallitsemassa Kiinassa sananvapaus on lähes kuollut ja yksinvallaksi muuttuneella Venäjällä kuolemassa. Yleisesti vapautta vaalivassa Yhdysvalloissa sananvapaudella on omanlaisiaan rajoitteita.

Puhutteleva esimerkki sananvapauden kuihtumisesta on Putinin hallitsema Venäjä. Kahdessa vuosikymmenessä hänen hallintonsa on tavoitteellisin tehotoimin lähes tuhonnut sanan ja ilmaisun vapauden Venäjällä.

Kun Venäjällä ryhdyttiin vaikeuttamaan poliittisen opposition toimintaa, myös sen joukkoviestimiä alettiin lakkauttaa. Niitä syytettiin muka veropetoksista ja leimattiin ulkovaltojen agenteiksi. Sananvapautta jätettiin vain valtiojohdon hallitsemalle, sille myönteistä propagandaa suoltavalle medialle.

Venäjän hyökättyä asevoimin Ukrainaan sananvapautta on kavennettu entisestään: jos tätä sotaa sanoo siellä sodaksi, voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

Vesa Jaakola

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.