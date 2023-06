”Somerniemen kesätorilla ihmisillä on hauskaa jopa kahvilan jonossa” – Juha Wiskari laulattaa väkeä nyt torineuvoksena

Somerniemen uusi torineuvos Juha Wiskari ei säästele sanojaan ylistäessään maankuulua Somerniemen kesätoria. Kymmenen vuotta sitten Kirkkonummelta Somerolle muuttaneella Wiskarilla on lyhyt matka kesätorille, sillä hän asuu muutaman kilometrin päässä torista Palikaisten kylässä.

Wiskari käy kesätorilla usein:

– Jos olen Somerolla, niin torilta minut löytää lauantaisin. Kesätori on käsittämätön paikka keskellä ei mitään.

Yrityskonsultti ja tietokirjailija viihtyy torilla, jossa kellään ei ole kiire.

– Torilla on väkeä ruuhkaksi asti, mutta siellä ei tapaa ainuttakaan stressaantunutta ihmistä. Sen sijaan ihmiset pysähtyvät juttelemaan ja hymyilevät. Torikahvilaan on usein pitkä jono, mutta porukalla on jonossakin hauskaa, Wiskari kuvailee.

Wiskari korostaa, että kesätorin merkitys Somerolle on suunnaton.

– Kesätorilla käy niin valtavasti väkeä muualta, että tori tunnetaan ympäri Suomea. Kaikki ovat kuulleet siitä jotakin kautta, vaikka eivät olisi itse käyneetkään. Tätä markkina-arvoa ei voi mitata rahassa.

Wiskari painottaa myös torin kaupallista arvoa Someron yrityksille.

– Kesätori tuo Someron kesäasukkaat joka lauantai ensin torille, sillä sieltä ei haluta olla poissa. Torilta he jatkavat Someron keskustaan kaupoille. Tällä on iso merkitys paikkakunnan yrityksille.

Helsingintien varressa Somerniemen kirkon tuntumassa sijaitseva tori vetää kesälauantaisin tuhansia ihmisiä. Vilkkaimpina päivinä torilla käy 6 000–7 000 asiakasta, joita palvelee 200–300 myyjää. Oluttelttaa, pomppulinnaa tai nimekkäitä esiintyjiä ei ole, mutta Suomen suurimman kesätorin suosio on jatkunut kovana jo 36 vuotta.

– Kesätorilla ei ole mitään keinotekoista ja muualta tuotua, vaan kaiken perustana on toisten ihmisten kohtaaminen, Wiskari toteaa.

Hän näkee kaiken ytimessä hyvän tuulen, jota kesätori luo ihmisiin.

– Ihminen on hyvällä tuulella jo mennessään torille, mutta tulee sieltä vielä paremmalla mielellä pois. Somerniemen tori on hyvä kauppapaikka, mutta sen lisäksi siellä rakennetaan hyvää ja vahvaa mieltä. Ostaminen ja myyminen on tärkeää, mutta kesätorin erityinen lumovoima tulee tunnelmasta.

Juha Wiskari on järjestyksessään kesätorin 31. torineuvos, ensimmäinen neuvos valittiin vuonna 1991. Torineuvokseksi valitaan aktiivinen asiakas ja valinta julkistetaan perinteisesti kesäkuun ensimmäisenä lauantaina. Neuvos toimii kauppapaikan suojelijana ja torihengen ylläpitäjänä.

– Olen tästä valinnasta äärimmäisen ylpeä ja otettu, Juha Wiskari sanoo.

Wiskari on myös kesätorin uutuuden eli yhteislaulujen Torikutsut Laitalaiset Laulajaiset – LaLaa kehittäjä ja toteuttaja. Ensimmäiset yhteislaulut alkavat torin kupeessa olevan kesäteatterin katsomossa 10. kesäkuuta torin sulkeuduttua.