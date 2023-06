Someron Vesihuolto toppuuttelee läträämästä vesijohtovedellä – helteet koettelevat verkoston kapasiteettia

Someron Vesihuolto toivoo asiakkaittensa välttävän ylenpalttista vedenkäyttöä iltapäivisin ja alkuillasta. Silloin ei ole suotavaa kastella nurmikoita eikä piha-alueita sen paremmin kuin täyttää uima-altaita.

Vedenkulutus on parhaillaan merkittävän suurta pitkään jatkuneen kuumuuden ja kuivan sään takia. Tilanne on haastanut verkoston kapasiteetin riittävyyden.

– Verkoston läpäisykyky ei meinaa riittää joka paikkaan, Someron Vesihuollon käyttöpäällikkö Rauno Kasvi toteaa.

Hän painottaa, että pohjavesi ei ole loppumassa, mutta verkoston häntäpäihin ja korkeammalla sijaitseviin taloihin ei tahdo riittää painetta. Näissä paikoissa vedentulo saattaa myös katketa hetkellisesti.

Kasvi huomauttaa, että samanlaista ongelmaa on ollut aiempinakin vuosina, kun helteinen sää on jatkunut pitkään.

– Kaikki hidastuu, kun ulkona lämpötila menee yli 25 asteen. Ei kannata yrittää käyttää suuria määriä vettä niinä aikoina, kun paine on heikkoa. Jos vettä tulee aamupäivällä hyvin, kannattaa sitä ottaa varastoon iltaa varten, Kasvi vinkkaa.

– Ihmisillä on tapana keittää perunat ja käydä saunassa samaan aikaan kuin naapuritkin, ja silloin verkosto kuormittuu.

Salon veden esimies Mika Nieminen toteaa Salossa vedenpaineen olevan vielä kohdallaan.

– Meilläkin on pientä verkostoa pitkät matkat kuten Somerolla, mutta verkoston kapasiteetti on riittänyt. Vedenkäyttö on nyt erittäin suurta. Turhaa käyttöä kannattaa tietenkin välttää kesät talvet, hän muistuttaa.