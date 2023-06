Sotaharjoitus on häirinnyt radiolähetyksiä – luukuttavat sankariheviä

Varusmiesten loppusotaharjoitus on aiheuttanut häiriöitä radiolähetyksiin pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla.

Puolustusvoimien mukaan harjoitus kestää maanantaihin asti. Radiolupa on myönnetty taajuuksille 89,2 ja 97,1 megahertsiä. Viikolla kanavilta on kuulunut muun muassa niin sanottua sankariheviä. Harjoitusradiossa on tarkoitus jakaa ilmavalvontaselostetta, jolla harjoitellaan vastustajan sijainnin jakamista harjoitusjoukoille.

Ylen turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm arvelee, että kyseessä on Puolustusvoimien harjoituksen yhteydessä aiheutunut häiriötilanne. Syy siihen, miksi lähetys saattaa sekoittua toisen toimijan taajuuteen, voi olla tekninen. Guttorm ei usko, että tämänkaltainen häiriö olisi tarkoituksenmukainen.

– Puolustusvoimat ei tietoisesti käytä samoja lähetystaajuuksia kuin Yleisradio tai kaupalliset radiot.

– Harjoituksen vastaavat käyttävät kanavien välissä olevia taajuuksia. Vaikka lähetystehot ovat pieniä, ne saattavat joskus kuulua läpi lähetinasemien ja vastaanottajan olinpaikasta riippuen, hän kertoo.

Radiolähetyksiä on häirinnyt Kaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 23 -harjoitus. Taisteluharjoitus on varusmiesjohtajien, valmiusyksikön, sotilaskuljettajien ja tammikuussa palveluksensa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten loppusotaharjoitus.

Puolustusvoimat anoo harjoitustoimintaan liittyen luvat FM-lähetyksille tietyksi määräajaksi. Suomessa radiolähetysten luvat myöntää Traficom.