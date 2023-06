Sote-palveluja keskitetään

Varsinais-Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko on peräisin ajalta ennen kuntaliitoksia, jotka tehtiin yli kymmenen vuotta sitten. Kun palvelut järjestettiin kunnittain, verkosta tuli tiheä. Se on niin tiheä, että hyvinvointialueen strategiajohtajan mukaan sitä voidaan järjestellä tavalla, joka ei johda kohtuuttomuuksiin. Järjestelyn eli karsinnan jälkeenkin peruspalvelut ovat siedettävän matkan päässä (SSS 30.5.).

Mitä järjesteleminen lopulta tarkoittaa, nähdään vasta vuosien päästä.

Hyvinvointialueelle tehdään parhaillaan palvelustrategiaa. Kun poliittiset päättäjät ovat hyväksyneet sen syksyllä, aletaan suunnitella palveluverkkoa. Fyysisen palveluverkon kanssa rinnan suunnitellaan myös, mitä palvelua on saatavana tietoverkossa. Osa palveluista ja palveluketjuista voidaan toteuttaa digitaalisesti niin, että kaikki voittavat. Aikaa ja rahaa säästyy, mutta asiat tulevat hoidettua.

Kuntien tietojärjestelmien yhteensovittamisessa niin, että tieto liikkuu koko Varhan alueella, on kova työ. Kunnat ovat itsehallinnon nimissä voineet hankkia sellaisia paketteja kuin ovat halunneet naapureista välittämättä.

Odotukset sote-uudistusta kohtaan ovat suuret, ja niin pitää ollakin. Virallisesti asetettu tavoite on kova: kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut ja parantaa niiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin – sekä hillitä vielä kustannusten kasvua.

Noin suureen haasteeseen ei voi vastata muuten kuin lisäämällä tehokkuutta ja keskittymällä toimiin, joilla on todellista vaikutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa suurempia yksiköitä, joissa tarjotaan monipuolisempia palveluita ja joihin on mahdollista saada henkilökuntaa. Salon maakunnan toiseksi suurimpana kaupunkina on luonteva laaja-alaisten palveluiden paikkakunta.

Myös digitaaliset palvelut lisääntyvät. Asiakkailla on varmasti valmiutta käyttää niitä sosiaali- ja terveyspalveluissa samalla tavalla kuin esimerkiksi verottajan tai Kelan kanssa asioidessa.

Hyvinvointialueella palvelut pyörivät vielä suunnilleen samoin kuin ne pyörivät viime vuonna. Visioita, strategioita ja johtamisjärjestelmiä suunnitellessa kannattaa muistaa, että tehdas toimii koko ajan. Sitä ei tarvitse rakentaa tyhjästä.

Laissa puhutaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisvastuusta. Konkreettisestikin on kyse siitä, että järjestellään olemassa olevia palveluita ja kehitetään vähän uutta. Kaikki ei ole rikki. Ehjää ei kannata korjata.