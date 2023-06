Stoltenberg matkustaa lähiaikoina Turkkiin puhumaan Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg matkustaa lähiaikoina Turkin pääkaupunkiin Ankaraan edistämään Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutumista. Stoltenberg kertoi asiasta saapuessaan Naton ulkoministeritapaamiseen Oslossa.

Stoltenberg puhui aiemmin tällä viikolla Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa, joka valittiin sunnuntain vaaleissa uudelle presidenttikaudelle.

– Korostan aina sen tärkeyttä, että Ruotsin jäsenyydessä edetään. Matkustan lähiaikoina Ankaraan jatkamaan keskustelua siitä, kuinka voimme varmistaa Ruotsin jäsenyyden toteutumisen mahdollisimman nopeasti, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin matkan tarkka ajankohta ei vielä ole tiedossa.

Ruotsin jäsenyysprosessi on esillä myös Oslon tapaamisessa.

– Monet liittolaiset tulevat ilmaisemaan vahvaa tukea Ruotsin täysjäsenyyden toteutumiselle mahdollisimman pian, Stoltenberg sanoi.

Pääsihteeri muistutti jälleen, että myös Turkki kutsui Ruotsin jäseneksi viime kesänä. Stoltenberg toisti tuttuja ajatuksiaan siitä, että Ruotsin jäsenyys on hyväksi koko Natolle, ja että jo jäseneksi kutsuminen on parantanut Ruotsin turvallisuustilannetta.

– Olisi mahdotonta ajatella, että Ruotsia kohtaisi uhka tai hyökkäys eikä Nato reagoisi.

Turkin ohella Ruotsilta puuttuu myös Unkarin ratifiointi, mutta Stoltenberg sanoi uskovansa, että Unkari hoitaa ratifiointinsa.

Billström: Ruotsi täyttänyt sitoumukset

Oslon epäviralliseen ulkoministerikokoukseen osallistuu myös Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström, joka sanoi tuovansa Natolle selvän viestin.

– Ruotsi on täyttänyt kaikki Madridin huippukokouksessa viime vuonna tekemänsä sitoumukset, mukaan lukien uusi terrorismilaki, joka astui tänään voimaan. Turkin ja Unkarin on aika aloittaa Ruotsin jäsenyyden ratifiointi. Se on minun selvä viestini, Billström sanoi.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu ei osallistu Oslon tapaamiseen, mutta Billström ei pitänyt sitä ongelmana.

– Tämä on epävirallinen tapaaminen, jossa ei tehdä päätöksiä. Kollegani poissaolo täältä on ymmärrettävää, koska siellä oli juuri vaalit, Billström sanoi ja korosti viime vuonna maiden välille perustetun pysyvän yhteisen mekanismin merkitystä Ruotsin ja Turkin vuoropuhelussa.

– Tämä on koko ajan ollut maraton, ei sprintti. Ja olemme nyt loppusuoralla.

Ruotsi haluaa olla täysjäsen viimeistään Naton huippukokouksessa Vilnassa, joka pidetään 11.–12. heinäkuuta.

– Haluan korostaa Vilnan lähestyessä, että mikä tahansa muu kuin Ruotsin Nato-jäsenyys olisi voitto (Venäjän presidentille Vladimir) Putinille, Billström sanoi.

Ukrainan Nato-tie esillä

Oslossa on asialistalla myös muita kysymyksiä, etunenässä Ukrainan tukeminen ja Ukrainan pyrkimys Naton jäseneksi. Stoltenbergin mukaan kaikki Nato-maat ovat yhtä mieltä siitä, että Naton ovi on auki ja että Ukrainasta tulee jäsen.

– Kaikki liittolaiset ovat yhtä mieltä myös siitä, että Nato-maat ja Ukraina päättävät, milloin siitä tulee jäsen, Moskovalla ei ole veto-oikeutta Naton laajentumiseen. Kiireellisin tehtävä tällä hetkellä on kuitenkin varmistaa että Ukraina säilyy itsenäisenä valtiona. Venäjä ja Putin eivät saa voittaa tätä sotaa, Stoltenberg sanoi.

Oslossa keskustellaan myös Naton oman puolustuksen vahvistamisesta ja siitä, että kaikki jäsenmaat täyttäisivät vaatimuksen käyttää puolustukseen vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken totesi saapuessaan, että kokous on tärkeä etappi matkalla Vilnan huippukokoukseen. Blinkenin mukaan Naton yhtenäisyys puolentoista viime vuoden aikana on ollut yksi tärkeimmistä syistä siihen, että Ukraina on onnistunut puolustautumaan Venäjää vastaan.

Anssi Rulamo