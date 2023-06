Keskiviikkoinen Salon Palloilijoiden ja FC Interin ottelu miesten Suomen cupissa osuu neutraalin katsojan kannalta varsin sopivaan ajankohtaan. Merkittävää ”pelaajakierrätystä” ei ole tarvetta tehdä, sillä SalPa pääsee pelin jälkeen juhannustauolle ja liigajoukkue Interin ohjelma on juuri nyt hyvinkin väljä.

Niinpä Salon Urheilupuiston harvinaisessa herkussa nähdään tasokas pääsarjaryhmä.

– Tulemme Saloon ykkösjätkillä eli parhaalla mahdollisella kokoonpanolla, kertoi Interin päävalmentaja Jarkko Wiss tiistaina iltapäivällä.

Paras mahdollinen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että sivussa ovat loukkaantumisia potevat Juho Hyvärinen ja Roope Kantola. Lisäksi alkukauden ykkösmaalivahti Eetu Huuhtanen ja laitapuolustaja Jussi Niska viettävät alkuviikon Sloveniassa Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen mukana.

Nimimiehiä kokoonpanossa riittää: vielä kaksi vuotta sitten Puolan pääsarjaa ja alle kolme vuotta sitten EM-karsintaa aloituskokoonpanossa pelannut Petteri Forsell. Veikkausliigan syöttöpörssiä johtava Tommi Jyry. Muita joukkueita pienemmästä ottelumäärästä huolimatta maalipörssin jaettu kolmonen Darren Smith.

Sekä toki perinteisissä tilastoissa näkymättömiä puolustuspään pelaajia.

– Mikael Almén on pelannut Veikkausliigassa täydet minuutit ja jaksanut rasituksen hyvin, Wiss nostaa esiin puolustajan.

Millainen joukkue Inter sitten on ottelun päävalmentajien silmin?

– Ryhmä, joka voi muuttaa ilmettään kesken ottelun laajan pelaajaringin ansiosta. Salossa tulemme varmasti pitämään enemmän palloa, eli murtautuminen ja viimeiset syötöt ovat keskeisessä osassa, Wiss miettii.

– Aktiivinen ja urheilullinen porukka. Iskevät nopeasti vastahyökkäyksissä, eli meidän ei auta nukkua joidenkin tämän kauden ottelujen tapaan, mainitsee puolestaan SalPan päävalmentaja Tero Suonperä.

Yhteistyöseurojen statuksen myötä SalPa on ollut Interillä poikkeuksellisen tarkassa seurannassa.

– SalPa on isokokoinen joukkue, joka on vahva hyökkäyspään erikoistilanteissa, Wiss luonnehtii.

Suonperä toteaa, ettei kaksi helleottelua neljän päivän sisällä näy pelaajavalinnoissa. Pelaajarinki on Walid Abdelalin ja Jongtae Yoonin lähdöistä huolimatta edelleen suhteellisen laaja.

– Kokoonpanon nimeämisessä on sikäli edelleen positiivinen ongelma. Toki pyrimme löytämään peruspermanenttia aloituskokoonpanoon. Tietyillä pelipaikoilla on tehty aika paljon muutoksia ottelujen välillä, osin pakon sanelemanakin.

Suonperä kehuu vuolaasti ikään kuin henkiin herännyttä Suomen cupia.

– Iso kiitos Tomi Leivo-Jokimäelle siitä, missä jamassa cup nyt on. Juuri näin se pitää pelatakin, eli ei mitään hölmöä alkulohkovaihetta. Tulos tai ulos -systeemi cupissa pitääkin olla.

Kehitettävääkin toki aina löytyy. SalPa-luotsin mielestä hiomista tarvittaisiin kahdessa asiassa. Toinen niistä on nähtävillä keskiviikkona.

Inter pelaa jo toisen peräkkäisen cup-ottelun, jossa vastustaja on ennalta määrätty. Viidennellä kierroksella tuli vastaan oma reservijoukkue ja nyt siis yhteistyöseura.

– En ymmärrä tätä asiaa. Cup pitää olla cup, jossa mennään alusta loppuun arpomalla, Suonperä kokee.

Asia johtaa hieman eriskummallisiin tilanteisiin. Interin sopimuspelaaja Otto Lehtisalo oli lauantaina SalPan avauskokoonpanossa mutta on oikeutettu pelaamaan SalPaa vastaan keskiviikkona.

Toinen miinusmerkki liittyy suurehkoihin kuluihin.

– Me olimme lopulta onnekkaita, kun saamme liigajoukkueen kotikentälle. Sen sijaan Kokkolan Pallo-Veikot matkustaa tällä kaudella Kemiin, Tampereelle, Helsinkiin ja Pietarsaareen ilman ainuttakaan kotiottelua.

– Ykkösen seurat velvoitetaan osallistumaan cupiin, mutta kulut voivat nousta tosi korkeiksi pieniin palkintorahoihin verrattuna. Ykkösessäkin monet käyvät töissä, mutta cupin peleihin tulee reissuja keskellä viikkoa.

Cupin voittaja saa 50 000 ja häviävä finalisti 10 000 euroa. Lisäksi jokaisen ottelun voitosta kertyy noin sadan euron ”palkinto”.

– Nämä ovat kuitenkin tosi pieniä miinuksia muuten hienossa cup-formaatissa, Suonperä painottaa.

SUOMEN CUPIN 6. KIERROS, SALPA–FC INTER SALON URHEILUPUISTOSSA KESKIVIIKKONA KLO 18.30

SalPan jatkomahdollisuuksien kannalta heikko hetki

Lähtökohdat: SalPan kannalta ottelu tulee eteen jatkomahdollisuuksien kannalta heikolla hetkellä. Kuusi peräkkäistä tappiota Ykkösessä ja Interin kahta vaille täydet sarjapisteet neljästä edellisestä liigapelistä eivät ”Joutsenlaumalle” paljoa lupaile. Kuten ei myös Interin tämänhetkinen kevyt otteluohjelma.

Cupin otteluissa edetään varsinaisen peliajan jälkeen suoraan rangaistuspotkukilpailuun, mikä nostaa luonnollisesti altavastaajan mahdollisuuksia hieman. Interin pelaajabudjetti on noin viisinkertainen SalPaan verrattuna.

Seuraa tätä: yleisömäärä. On hyvin kiinnostavaa nähdä, kuinka paljon katsojia hyvin harvinainen liigajoukkueen vierailu Salossa tuo. Arvoituksia on paljon: nostaako vai laskeeko lukemia Huuhkajat-huuma, juhannuksen häämöttäminen, hellesää ja niin edelleen? Markkinointiaika on ollut arvonnan jälkeen noin kaksi viikkoa – ovatko jalkapallon ystävät noteeranneet ottelun?

SalPan mahdollinen aloituskokoonpano: Tatu Österlund; Michael John, Daniel Kepot, Joonas Meura, Frans Grönlund, Aleksi Jännes, Mikke Louhela, Roope Pyyskänen, Oskari Jakonen, Elmo Heinonen, Jesse Huhtala. Poissa: Albijon Muzaci.

Tulosennuste: 0–3.

Pääseekö Kolmoseen toistaiseksi jämähtänyt SalPa-kasvatti keskiviikkona pelaamaan SalPaa ja isoveljeään vastaan?