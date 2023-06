Taksiyrittäjät tuskailevat yöpäivystysten kanssa – yökyydit saattavat loppua Salossa

Kannattamattomat arkiyöpäivystykset vaivaavat salolaisia taksiyrittäjiä. Päivystykset uhkaavat loppua kokonaan, jos tilanteeseen ei löydetä ratkaisua.

Taksiyrittäjä Matti Fontellin mukaan arkiöisin ajoja on niin vähän, että päivystäminen on tappiollista toimintaa. Päivystävät kaksi taksia ajavat keskimäärin viisi ajoa yössä kumpikin. Toisinaan yöt ovat vielä hiljaisempia.

– Päivystys on jokaiselle taksiyrittäjälle yhtä kannattamatonta, Fontell sanoo.

Samaa kertoo myös taksiyrittäjä Veijo Matinaho. Hänen mukaansa toiminta on ollut kannattamatonta jo pitkään.

– Arkiyöt ovat todella surkeita. Kyllä meillä alkaa usko ja toivo loppua, Matinaho toteaa.

Sekä Matinahon että Fontellin mukaan tilannetta vaikeutti entisestään uusi taksilainsäädäntö, joka astui voimaan heinäkuussa 2018. Lainsäädäntöuudistus poisti aiemmin voimassa olleen yöpäivystysvelvoitteen.

– Sen jälkeen on ollut kaikki sekaisin, Matinaho kertoo.

Monet taksinkuljettajat ovat lakanneet kokonaan tekemästä päivystysvuoroja, ja päivystysrinki onkin pienentynyt velvoitteen poistuttua. Ennen useiden taksinkuljettajien jakamat päivystysvuorot jäävät nyt muutamien kuljettajien vastuulle.

– On todella vaikeaa ylläpitää järjestelmää, johon kaikki eivät osallistu, Fontell toteaa.

Matinaho ja Fontell uskovat, että ainoa keino turvata yöpäivystysten tulevaisuus olisi kaupungin myöntämä päivystyskorvaus. Se varmistaisi takuupalkan kuljettajille.

– Jos palvelu halutaan säilyttää, tarvitsemme päivystyskorvauksen, Fontell painottaa.

Taksiliiton lehden mukaan päivystyskorvaus on otettu käyttöön esimerkiksi Forssassa. Siellä kaupunki maksaa taksinkuljettajille jokaisesta yöstä 50 euron takuupalkan. Päivystyskorvauksen myöntäminen auttoi forssalaisia taksiyrittäjiä pelastamaan arkiyöpäivystykset lopettamiselta.

Myös Salossa yöpäivystysten tulevaisuus on vaakalaudalla. Matinaho pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että ne lopetettaisiin lähiaikoina.

– Päätöstä yöpäivystyksen lopettamisesta ei ole tehty. Toiminta jatkuu toistaiseksi.

Fontell suhtautuu tilanteeseen hieman pessimistisemmin.

– Yöpäivystysten lopettaminen on hyvin todennäköistä. Esimerkiksi Perniössä, Muurlassa, Perttelissä ja Halikossa toiminta on jo lopetettu.