Tehy ei halua hoitajille oikeutta kieltäytyä abortin tekemisestä

Hoitajaliitto Tehy torjuu hallitusneuvottelujen yhteydessä esillä olleen ajatuksen, että hoitohenkilökunnalle tulisi antaa oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo Tehyn tiedotteessa, ettei terveydenhuollon ammattilainen voi valita asiakkaitaan.

– Asia nousee keskusteluun aika ajoin, mutta tällaista oikeutta ei tule olla. Kaikilla on oikeus turvalliseen aborttiin ja ihan jokaisella on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa riippumatta hoitavan henkilöstön asenteista tai uskonnollisesta vakaumuksesta. Tämä on terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattietiikan ydintä, Rytkönen sanoi.

Rytkönen on ennen ammattijärjestötehtäviä työskennellyt kätilönä ja korostaa, että asiakas ei missään tilanteessa saa olla peloissaan siitä, miten ammattilainen häneen suhtautuu.

STT tiedusteli Tehyn kantaa asiaan torstaina, mutta tietokatkon takia sitä ei tuolloin saatu.