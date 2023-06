Tuhansia ihmisiä evakuoidaan Kahovkan padon vaurioiduttua Dneprjoella Ukrainassa – Ukraina ja Venäjä syyttävät toisiaan terroriteosta

Ukrainan viranomaisten mukaan useissa kylissä Dneprjoen varrella on tulvia Kahovkan padon vaurioiduttua. Kriittisillä tulva-alueilla on noin 16 000 asukasta. Heidän evakuointinsa on meneillään.

Ukrainan Hersonin alueen sotilashallinto on kehottanut asukkaita tekemään kaikkensa henkensä pelastamiseksi.

Padosta syöksyvä vesi voi aiheuttaa vahinkoa Hersonin kaupungille ja muille Dneprjoen varrella oleville asutuille alueille. Sen uskotaan myös vaikuttavan alueella taisteleviin Ukrainan ja Venäjän joukkoihin.

Ukrainan eteläosassa Hersonin alueella sijaitseva Kahovkan pato on Venäjän miehityshallinnon alueella. Ukraina ja Venäjä syyttävät toisiaan terroriteosta. Venäjän miehitysvallan viranomaiset sanovat padon tuhoutuneen osittain useiden iskujen takia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston hätäkokouksen Kahovkan padon tuhoutumisen takia, kertoo neuvoston sihteeri Oleksi Danilov.

– Venäjä tuhosi Kahovkan padon, ja tämä aiheuttaa luultavasti Euroopan suurimman teknologisen katastrofin vuosikymmeniin ja saattaa tuhansia siviilejä vaaralle alttiiksi. Tämä on hirvittävä sotarikos, kirjoittaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba Twitterissä.

Zelenskyin mukaan Kahovkan vesivoimalan tuho vain vahvistaa koko maailmalle, että venäläiset täytyy karkottaa Ukrainan joka kolkasta.

– Heille ei pidä jättää metriäkään, koska he käyttävät joka metriä terroriin. Vain Ukrainan voitto palauttaa turvallisuuden. Ja voitto tulee. Terroristit eivät kykene pysäyttämään Ukrainaa vedellä, ohjuksilla tai millään muulla tavalla, Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä.

Ukrainan presidentin neuvonantajan Myhailo Podoljakin mukaan Venäjä tuhosi padon hidastaakseen Ukrainan hyökkäystä. Hänen mukaansa padon tuhoamisen seuraukset ovat jo tuhoisat.

Suurin osa patovallia näyttää huuhtoutuneen pois

Sosiaalisessa mediassa julkaistu video näyttää, että suurin osa patovallia on huuhtoutunut pois ja valtavat vesimassat vyöryvät alavirtaan, kertoo Guardian. Facebookissa Ukrainan armeijan eteläinen operaatiokeskus syytti Venäjän miehitysjoukkoja padon räjäyttämisestä.

Aluksi Nova Kahovkan kaupungin venäläiset viranomaiset kiistivät, että padolle olisi käynyt kuinkaan. Sen jälkeen viranomaiset väittivät padon romahtaneen Ukrainan tulituksen takia.

Venäläinen Interfax-uutistoimisto puolestaan siteerasi Hersonin hätäpalvelujen nimetöntä viranomaista, jonka mukaan pato olisi romahtanut vedenpaineen aiheuttamien rakenteellisten heikkouksien takia.

Ukrainan valtiollinen energiayhtiö Ukrhydroenergo arvioi, että padon yhteydessä sijainnut vesivoimalaitos on vaurioitunut korjauskelvottomaksi. Sen mukaan vesivoimalan konehalli tuhoutui tämänaamuisessa räjähdyksessä täysin. Arvioista kertoi Kyiv Independent -lehti.

”Tuhoaminen täyttää selvästi sotarikoksen tunnusmerkit”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin mukaan Kahovkan padon kaltaisen siviili-infrastruktuurin tuhoaminen täyttää selvästi sotarikoksen tunnusmerkit. Michel tviittaa EU:n pitävän teosta vastuussa Venäjää ja sen tukijoita.

Michelin mukaan padon tuhoaminen otetaan esille seuraavassa EU-huippukokouksessa kesäkuun lopulla. Siellä EU aikoo ehdottaa lisäavun suuntaamista padon tuhoamisen seurauksena veden alle jääneille alueille.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Kahovkan padon tuhoaminen saattaa tuhannet siviilit vaaraan ja aiheuttaa vakavia ympäristövahinkoja.

– Tämä on törkeä teko, joka osoittaa jälleen kerran Venäjän sodan julmuuden Ukrainassa, Stoltenberg tviittaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo ulkoministeriön Twitter-tilillä, että Kahovkan padon räjähdyksen syy on tutkittava. Padon räjähdys Ukrainassa aiheuttaa hänen mukaansa suuren riskin ja vaaran siviileille.

Haavisto kirjoittaa, että räjähdys on suuri humanitaarinen ja ekologinen katastrofi ja että sillä voi olla merkittävä vaikutus vesihuoltoon.

Suomi on hänen mukaansa valmis auttamaan tuhosta kärsiviä siviilejä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.