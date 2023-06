Tuleva hallitus päihittää edeltäjänsä ainakin yhdellä mittarilla

Oli tulevasta hallituksesta mitä mieltä tahansa, ainakin yhdessä suhteessa se on edeltäjäänsä piirun verran parempi. Petteri Orpon (kok.) johtamaan ministeristöön kuuluu neljä varsinaissuomalaista.

Sanna Marinin (sd.) kaudella hallituksessa nähtiin kolme täkäläistä salkunhaltijaa, mutta turkulaisen Aki Lindénin (sd.) pätkä perhe- ja peruspalveluministerinä kesti vain kahdeksan kuukautta. Hän sijaisti äitiyslomalla ollutta Krista Kiurua (sd.).

Uudessa hallituksessa istuu kaksi turkulaista. Orpo nimitetään luonnollisesti pääministeriksi, ja viikonloppuna perussuomalaiset valitsi Ville Tavion uudeksi ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi. Perussuomalaisille kuuluva elinkeinoministerin salkku jaetaan. Puolet hallituskaudesta ministerinä istuu naantalilainen Vilhelm Junnila.

Maanantaina RKP valitsi nauvolaisen Sandra Bergqvistin liikunta- urheilu- ja nuorisoministeriksi.

Varsinais-Suomi on muutenkin tukevasti edustettuna valtakunnan politiikassa. Peräti neljän eduskuntapuolueen puheenjohtajat tulevat samasta vaalipiiristä.

Kotiseudun vahvaa edustusta pidetään yleisesti etuna politiikassa. Itse asiassa koko vaalipiirijärjestelmän idea on pitää huolta, että kaikki maan alueet saavat äänensä kuuluviin. Paikallinen edustaja tuntee kotiseutunsa asiat ja osaa argumentoida niiden puolesta. Varsinais-Suomen kansanedustajat ovat perinteisesti muodostaneet eduskunnassa löyhän yhteenliittymän, joka yhdessä edistää maakunnan kärkihankkeita.

Valitettavasti tässä työssä onnistuminen ei aina kerää varauksetonta kiitosta.

Turun tunnin juna -hankkeen käynnistäminen herätti tuoreeltaan kritiikkiä etenkin tulevaa pääministeriä kohtaan. Esimerkiksi Varsinais-Suomen keskustanuoret julkaisi viikonloppuna räväkän kannanoton, jossa Petteri Orpoa syytettiin ”suuren luokan siltarumpupolitiikasta”.

Keskustanuorten olisi hyvä muistaa termin alkuperä. Siltarumpu vakiintui osaksi poliittista kieltä 1990-luvulla, kun keskustan Mauri Pekkarinen ajoi valtavaa siltahanketta kotivaalipiiriinsä.

Keskustanuoret ovat oikeassa siinä, että tunnin juna olisi siltarumpujen historiassa omaa luokkaansa. Hanke ei kuitenkaan ole turkulaista kotiinpäin vetämistä. Orpon hallitus käytännössä vain normalisoi kehityksen, jonka edellinen hallitus jäädytti.

Varsinais-Suomen junahanke on suurista ratahankkeista kaikkein pisimmällä.

On totta, että tullessaan ministeriksi kansanedustajan pitää korostetusti ottaa huomioon alueellinen tasapuolisuus. Se ei saa kuitenkaan tarkoittaa oman alueen hankkeiden tietoista jarruttamista. Sitäkin tunnin juna on saanut osakseen. Nyt on luonnollista, että hanke lopulta käynnistetään.