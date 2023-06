Tunnin junan rakentaminen alkaa – Lukkarinmäki saamassa jatkoajan

Petteri Orpon (kok.) tuleva hallitus käynnistää Turun tunnin junan rakentamisen. Hallitusohjelmaan on kirjattu vahvoja kannanottoja junahankkeen puolesta. Rahoitus jää kuitenkin osittain auki.

Hallitusohjelman mukaan radan rakentaminen käynnistyy Espoon ja Lohjan sekä Salon ja Kupittaan yhteysväleillä.

– Se kallis keskiosuus jää tulevien hallitusten mietittäväksi, tuleva pääministeri totesi perjantain tiedotustilaisuudessa.

Linjaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Salon Lukkarinmäkeen ei kajota ainakaan lähivuosina. Lukkarinmäki on kalliolla sijaitseva vanhojen puutalojen alue Salon keskustassa. Tunnin junan ratalinjaus kulkee alueen poikki. Radan rakentaminen tarkoittaisi mäen osittaista louhimista auki. Etenkin tämä on herättänyt kiivasta vastustusta Salossa.

Hallitusohjelman mukaan valtio varaa yhteensä 460 miljoonaa euroa ensimmäisten rataosuuksien rakentamiseen. Se ei vielä yksistään riitä. Salo-Espoo oikoradan hinnaksi on arvioitu noin 2,9 miljardia euroa. Näin ollen Salon ja Lohjan yhteyksien rakentamiseen tarvitaan vielä karkeasti arvioiden joitain satoja miljoonia euroja lisärahaa.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan radan rahoituksen kokoamisesta vastaa yhtiö, jonka osakkaina voivat olla valtion lisäksi kunnat.

Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen pitää hallitusohjelman junakirjausta lähtökohtaisesti myönteisenä signaalina.

– Kirjaus on osoitus siitä, että hanke etenee, Korhonen kommentoi hallitusohjelman julkaisun jälkeen perjantaina.

Hallitusohjelmakirjauksen myötä hankkeelle voidaan hakea myös EU-rahaa. Mahdollista kuitenkin on, että tuleva ratayhtiö tarvitsee pääomia myös radanvarren kunnilta.

Tunnin juna on pitkään ollut Salon kärkihankkeita, mutta päätöksiä rakentamiskustannuksiin osallistumisesta ei ole tehty. Salo on sitoutunut maksamaan hankkeen suunnittelukustannuksia korkeintaan noin 3,7 miljoonan euron edestä. Hankeyhtiön toteuttama suunnittelutyö on valmistumassa tänä vuonna.

– Valtuusto on siunannut kaupungin osallistumisen hankeyhtiöön. Jos siitä jatketaan eteenpäin, se edellyttää uusia päätöksiä.

– Tietenkin ennen kuin päätetään, pitäisi tietää mistä päätetään, Korhonen huomauttaa.

Hän arvioi, että ratakirjauksia analysoidaan Salossakin huolella tulevien päivien aikana.

– Edessä on varmasti paljon neuvotteluja.

Petteri Orpo esitti jo kevään vaalikamppailun aikana, että tunnin junan rakentamisen voisi aloittaa tulevalla hallituskaudella Salon ja Kupittaan väliseltä osuudelta.

Turussa uudistetaan parhaillaan Kupittaan ja ratapihan välistä yhteyttä, johon tehdään kaksoisraiteet. Seuraavassa vaiheessa tuplakiskot jatkuvat siis Saloon saakka. Se mahdollistaa muun muassa Salon ja Turun välisen lähijunaliikenteen.

Tuleva hallitus haluaa lisätä raideliikenteen kilpailua. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”kunnille, kuntayhtymille ja alueille” tarjotaan mahdollisuus hankkia ostoliikennettä. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi kuntien tukemaa lähijunaliikennettä.

Lisäksi hallitus aikoo perustaa valtion kalustoyhtiön, jotta poikkeuksellisen raidevälin maahan saataisiin houkuteltua VR:n kanssa kilpailevia raideliikenneoperaattoreita. Samankaltaisen kalustoyhtiön suunnittelu ehti pitkälle Sipilän hallituksen aikana, mutta peruttiin Rinteen hallituksen aloitettua työnsä vuonna 2019.

Hallitus aikoo myös kieltää VR:ltä vanhan kaluston romuttamisen. Se halutaan myyntiin. VR on jo neuvotellut vanhojen junien kaupasta Suomen Lähijunat Oy:n kanssa, mutta kaupan toteutuminen on epävarmaa. Yhtiö on väläytellyt lähijunaliikenteen aloittamista esimerkiksi Salon ja Turun välillä.

Varsinais-Suomen edunvalvojat ja Turun Tunnin Juna Oy:n johto ovat varmoja siitä, että myös oikorata Salon ja Lohjan välillä rakennetaan.

– Kirjaus kertoo siitä, että rakentamaan lähdetään molemmista päistä. Kaikkea ei tietysti ehditä ihan lähivuosina rakentamaan, Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies (kok.) muistuttaa.

Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtajalla Pekka Ottavaisella on täsmälleen sama arvio.

Häkämies vakuuttaa, että poliittinen päätös on tehty nyt tällä kirjauksella, vaikka rataa ei vielä pariin vuoteen päästä rakentamaan.

– Rakentamisen käynnistyspäätös tehdään Turun Tunnin Juna Oy:ssä. Sitä ennen tarvitaan tietysti osakkaiden eli etunenässä valtion hyväksyntä, Ottavainen kertoo.

Nopeimmillaan rataa tehtäisiin vuosina 2025–2031. Kyytiin päästäisiin siten joskus 2030-luvun alussa.

Ottavainen uskoo, että rahoitus järjestyy nyt, kun tulevan hallituksen kanta on selkeä. Turun pormestari Minna Arve (kok) korostaa, että EU-tukea täytyy hakea jopa neljän miljardin euron rataan vielä tämän vuoden aikana.

– Maksimissaan rahaa saadaan EU:lta 30 prosenttia. Suunnitteluun on tähän asti saatu kaikki, mitä on haettu, Arve sanoo.