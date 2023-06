Ukrainan sota nousi esille Sauli Niinistön Brasilian-vierailulla

Presidentti Sauli Niinistö aloitti torstaina virallisen vierailun Brasiliassa ja tapasi brasilialaisen virkaveljensä Luiz Inacio Lula da Silvan. Presidenttien välisissä keskusteluissa esillä olivat geopoliittinen tilanne, yhteiset globaalit haasteet, ajankohtaiset alueelliset kysymykset sekä Suomen ja Brasilian kahdenväliset suhteet.

Presidenttien yhteisessä lehdistötilaisuudessa Niinistö sanoi keskustelleensa isäntänsä kanssa myös muun muassa Ukrainan sodasta.

– Meillä on sama näkemys, että rauha on tärkein asia, ja minun mielestäni jokainen rauhanyritys on hyvin arvokas.

Niinistö lisäsi, että Ukraina ansaitsee oikeutetun rauhan eli rauhan, jonka se voi hyväksyä.

Perjantaina Niinistö osallistuu muun muassa Sao Paulon osavaltion teollisuusliiton järjestämään yritystilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistuu myös suomalaisen ja brasilialaisen elinkeinoelämän edustajia.

Niinistön seurueeseen Brasiliassa kuuluu yritysvaltuuskunta, jossa on edustajia elinkeinoelämän eri toimialoilta.

Brasilia ei ole asettunut länsimaiden rintamaan Ukrainan sodassa

Lula on herättänyt lännessä närkästystä kommenteillaan Ukrainan sodasta.

Hän on peräänkuuluttanut neuvotteluratkaisua Ukrainan ja Venäjän välille sekä syyttänyt Yhdysvaltoja sodan yllyttämisestä Ukrainan aseistamisella. Hän on myös sanonut, että Ukraina on osasyyllinen Venäjän käynnistämään hyökkäyssotaan.

– Vaikkakin hallitukseni tuomitsee Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen, tuemme neuvoteltua poliittista ratkaisua konfliktiin, Lula totesi huhtikuussa.

Lulan Venäjä-lausuntojen taustalla ovat osittain Brasilian läheiset suhteet Venäjään muun muassa kaupan muodossa, kuvaa politiikan tutkija Oliver Stuenkel Foreign Policy -lehdessä.

Taustalla on myös laajemmin globaalin etelän pettymystä länsimaihin.

– Brasilialaiset pitävät länsimaiden retoriikkaa usein tekopyhänä, Stuenkel kirjoitti viitaten muun muassa Yhdysvaltojen Irakiin tekemään hyökkäykseen vuonna 2003.

Lula on sittemmin pehmentänyt lausuntojaan toteamalla, että Ukraina on sodan suuri uhri.

Sanna Raita-aho, Eeva Nikkilä-Kiipula