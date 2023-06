Vauvoille osakesäästötili, särkylääkettä ruokakaupasta, sairauspäivä ilman palkkaa – SSS kysyi katugallupissa, mitä mieltä hallituksen aikeista ollaan

Hallitusohjelman yksityiskohtia alkoi tippua julkisuuteen torstai-illasta alkaen.

Salkkari kävi perjantaiaamuna kyselemässä katugallupissa, millaisia ajatuksia hallituksen suunnitelmat herättävät.

Yhtenä asiana esiin nousi apteekkimonopolin purku. Tulevaisuudessa itsehoitolääkkeitä eli esimerkiksi Buranaa voisi saada ruokakaupoista. Salon torilla Jaakko ja Pirkko Helpi-Lahdelma kertovat seuraavansa tarkasti tapahtumia.

– Sehän olisi mukava asia, jos kaupasta saisi särkylääkettä. Apteekista niitä toki saa, mutta esimerkiksi mökki- ja loma-aikana niitä olisi hyvä saada lähempääkin, toteaa eläkkeellä oleva Jaakko Lahdelma.

– Tavallisia särkylääkkeitä saa ulkomailla kaupoista, kertoo Pirkko Helpi-Lahdelma.

Gallupissa tuli esiin erilaisia mielipiteitä. Yrittäjä ja äiti Sarita Silvennoinen näkee mahdollisessa lääkemyynnin uudistuksessa myös uhkakuvia.

– Minun mielestä se on hyvä, että lääkkeiden saatavuutta rajoitetaan. Se on hyvä, että alan ihmiset niitä myyvät. Aina on ihmisiä, jotka väärinkäyttävät asioita. En välttämättä puoltaisi tätä uudistusta, kommentoi Silvennoinen.

Yksi kaavailtu muutos koskisi erityisesti työikäisiä. Tulevaisuudessa ensimmäinen sairauslomapäivä voisi olla palkaton.

– Kannatan tätä. Olen itse yrittäjä, ja minulle ei tule mitään sairauslomarahoja, pohtii Silvennoinen.

– Jos nyt jostain pitää säästää, niin ei kai se muutos ketään toivottavasti ihan konkurssiin vie, arvioi Pirkko Helpi-Lahdelma.

Myös äitiyspakkaus on kokemassa muutoksen. Hallitus on aikeissa toteuttaa vastasyntyneiden osakesäästötilin, jonne valtio lahjoittaa jokaiselle vastasyntyneelle suomalaiselle lapselle ensisijoituksen osana äitiyspakkausta. Tämä mahdollinen uudista saa galluppilaisilta suitsutusta.

– Hyvä juttu! Olisi fiksua turvata osakesäästämisellä tulevaisuuden lapsia ja nuoria, pohdiskelee Silvennoinen.

– Positiiviisia tunteita herättää. Tili olisi valmiina, ja esimerkiksi isovanhemmat voisi laittaa sinne rahaa. Ehkä se kannustaisi jopa lastentekoon, arvelevat Lahdelmat.

– Äitiyspakkausta ei kuulemma edes kaikki tällä hetkellä käytä, niin osakesäästötili olisi varmasti pieni kannustin, arvelee Vuohensaaressa lämmöstä nauttiva oululainen Tuomo Pelli.