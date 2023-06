Valtiovarainministeriö muutti kantaansa – luovutti ison määrän hallitusneuvotteluihin toimitettuja asiakirjoja

Valtiovarainministeriö (VM) on muuttanut arvostelua saanutta linjaansa hallitusneuvotteluihin toimitettujen asiakirjojen julkisuudesta.

VM luovutti perjantaina iltapäivällä STT:lle useita kymmeniä ministeriössä laadittuja asiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi jakeluvelvoitetta ja polttoaineverotusta, toimeentulotuen velvoittavuuden vahvistamista sekä valtionhallinnon toimintamenojen sopeutuskeinoja.

Aiemmin valtiovarainministeriö oli kieltäytynyt luovuttamasta STT:lle hallitusneuvotteluihin toimitettuja vaikutusarvioita koskevia asiakirjoja, jotka ministeriön mukaan olivat vielä keskeneräisiä.

– Ministeriössä on laadittu ja toimitettu hallitusneuvotteluihin myös vaikutusarvioita koskevia asiakirjoja, joiden työstäminen jatkuu ministeriössä. Nämä asiakirjat eivät vielä ole lopullisia ja julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamalla tavalla käyttötarkoitukseensa valmiita itsenäisiä kokonaisuuksia, VM sanoi tuolloin vastauksessaan STT:lle.

Muut ministeriöt julkistaneet aineistoja

VM:n aiempi päätös salata hallitusneuvotteluihin toimitettuja asiakirjoja sai osakseen arvostelua. Helsingin Sanomien haastattelema Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen piti ministeriön ajatusmallia outona. Hänen mukaansa VM:n päätös asiakirjojen salaamisesta ei perustunut asianmukaiseen laintulkintaan.

– Jos ministeriöstä lähtee asiakirjoja, joissa esitetään erilaisia selvityksiä, niin eiväthän ne voi olla keskeneräisiä. Ne ovat valmiita siihen ajanhetkeen, kun ne on toimitettu. Jos jotain asiakirjaa on tarvetta täydentää, niin se on uusi asiakirja, joka toimitetaan ministeriöstä hallitusneuvottelijoille, Voutilainen sanoi HS:lle.

Useat muut ministeriöt ovat julkaisseet verkkosivuillaan aineistot, jotka ne ovat toimittaneet hallitusneuvotteluihin. Näin ovat tehneet muun muassa oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nyt valtiovarainministeriö näyttäisi muuttaneen tulkintaansa asiakirjojen julkisuudesta. VM kertoo luovuttaneensa asiakirjoja, joiden ministeriö katsoo tulleen julkiseksi julkisuuslain perusteella.

Lisäksi ministeriön on tarkoitus vielä ensi viikolla arvioida, mitä asiakirjoja se ei luovuta sen perusteella, että ne eivät ole vielä julkisia tai ovat salassa pidettäviä.

Aihepiiriä puitu aiemmin oikeudessa

Samantyyppistä asiaa oli käsitelty edellisen vaalikauden aikana Helsingin hallinto-oikeudessa. Ylen toimittaja oli valittanut oikeuteen valtioneuvoston kanslian vuonna 2019 tekemästä päätöksestä olla luovuttamatta asiakirjoja, jotka koskivat ministeriöiden vastauksia silloisen hallitustunnustelijan Antti Rinteen (sd.) kysymyksiin.

Hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston kanslian päätöksen. Oikeus katsoi, että pyydetyt asiakirjat olivat julkisuuslain perusteella tulleet julkiseksi, kun ne olivat valmistuneet ja luovutettu hallitustunnustelijalle.

Iiro-Matti Nieminen