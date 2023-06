Vanhoille kirjoille uusi elämä taideteoksina – Teijon Masuunissa kesällä esillä laaja taidekattaus

Teijon Masuunin galleriassa kohtaavat kaksi täysin eri maailmaa. Seinillä on turkulaisen taiteilijan Arja Valkonen-Goldblattin pastellisävyisiä maisemamaalauksia. Lisäksi näytillä on samassa tilassa taiteilijan osin räväköitäkin taiteilijakirjoja.

Taiteilijakirjat ovat kirjaa muistuttavia itsenäisiä taideteoksia. Valkonen-Goldblatt kutsuu omia taiteilijakirjojaan veistoksiksi.

– Aloin tehdä taiteilijakirjoja ennen kuin edes tiesin niistä mitään. Itse taiteilijakirja-konsepti on todella vanha, hän kertoo.

Valkonen-Goldblatt käyttää teoksissaan vanhoja, poisheitettäviä kirjoja, joita hän saa yleensä kirjastoilta.

Valkonen-Goldblattin taiteilijakirjoista nousi aikanaan kohu hänen edellisessä kotikaupungissaan Joensuussa.

– Osa ihmisistä oli aivan kauhuissaan, kun muun muassa revin vanhoja kirjoja. Vanhat kirjat saavat taideteoksina uuden elämän, muuten ne päätyvät kaatopaikalle, hän sanoo.

Valkonen-Goldblatt käyttää taiteilijakirjoja tehdessään erilaisia tekniikoita. Hän on muun muassa kullannut ja sitonut kirjoja. Yhdessä taiteilijakirjassa kirjan kannet ovat täynnä nauloja.

Taiteilijakirjojen tekeminen on hyvää vastapainoa taiteilijan maalaustyölle. Arja Valkonen-Goldblatt valmistui taidemaalariksi Lahden Taidekoulusta vuonna 1975.

Monipuolisen uran aikana hän on tehnyt maalausten lisäksi grafiikkaa, installaatioita, ympäristötaidetta sekä performansseja.

Lisäksi hän toimi parinkymmenen vuoden ajan opettajana lasten ja nuorten kuvataidekoulussa.

Valkonen-Goldblattin maalaukset ovat muuttuneet vuosien varrella yhä maisemallisemmiksi ja pastellinsävyisemmiksi.

– Ehkä se on ikä, joka on saanut muutoksen aikaan, hän hymähtää.

Valkonen-Goldblatt työskentelee pitkälti intuition varassa.

– En suunnittele teoksia juurikaan vaan maalaaminen on keskustelua värien kanssa. Maalaukseni ovat hiljaisia kertomuksia ilman sanoja, taiteilija kuvailee.

Valkonen-Goldblattin teoksissa on usein mukana tiettyjä elementtejä. Esimerkiksi vesi, puut ja vuoret toistuvat hänen teoksissaan.

– Maalauksissa on muistoja. Tuttuja sekä tuntemattomia paikkoja ja asioita, hän sanoo.

Valkonen-Goldblattin kulunut vuosi on ollut erittäin kiireinen. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa näyttelyissä ympäri Suomen. Eräästä tulevasta näyttelystä hän on erityisen innoissaan – hänen taiteilijakirjojaan tulee syksyllä esille Suomen kansalliskirjastoon.

Valkonen-Goldblattilla on Teijon Masuunilla parhaillaan esillä kolmisenkymmentä viimeaikaista öljy- ja akryylimaalausta sekä vuosien varrella tehtyjä taiteilijakirjoja.

Taivas virtaa vuoren läpi… -näyttely on esillä Teijon Masuunissa kesäkuun 29. päivään asti.

Teijon Masuunissa on kesäkaudella esillä useiden taiteilijoiden teoksia. Valkonen-Goldblattin maalausten ja taiteilijakirjojen lisäksi näytillä on parhaillaan kuvataiteilija Ilona Niemen maalauksia alakerran Obscura-tilassa, Svetlana Ruohon maalauksia aulassa ja kahvilassa, Mari Blomroos-Heinisen esinekoosteita ja maalauksia Studio-tilassa sekä Heta Pöyryn piirustuksia Camera-tilassa.

Taidemaalari Svetlana Ruohon värikkäissä maalauksissa näkyy taiteilijan kiinnostus luontoon. Hän maalaa paljon ulkona luonnossa.

– Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus on kokonaisuus, joka koskettaa minua taiteilijana. Maalaan tauluihini ilmaa ja elävyyttä. Sillä tavalla rikon kaksiulotteisen pinnan avaraksi ja syväksi, Svetlana Ruoho sanoo Pilvien yllä -näyttelynsä tiedotteessa.

Ruoho on valmistunut Pietarin Repinin taideakatemiasta taidemaalarin laitokselta. Hän on asunut ja työskennellyt Suomessa vuodesta 2012 lähtien.

Helsinkiläinen kuvataiteilija Mari Blomroos-Heininen on tuonut Masuuniin Studio-tilaan esille maalauksia ja esinekoosteita.

Taiteilijan näyttelyn tematiikka tarkastelee maailmaa erilaisten todellisuuksien näkökulmista.

– On huikeaa tuottaa uutta dramaturgiaa irrottamalla esineitä ja asioita niiden aikaisemmista viitekehyksistä yhdistelemällä niitä uudelleen. Esineet tuntuvat ikään kuin odottavan uusia yhteyksiä, Blomroos-Heininen kertoo Ihmemaassa – In Wonderland -näyttelynsä tiedotteessa.

Blomroos-Heinisen mukaan Ihmemaassa kaikki on mahdollista. Taideteostensa esineitä taiteilija löytää muun muassa kirpputoreilta ja metsistä.

– Usein käytöstä poistettu, muille tarpeeton esine, herättää minussa tarpeen jatkaa keskustelua.

Teijon Masuunin (Telakkatie 17, Salo) näyttelyt avoinna ti–su klo 11–16. Avoinna päivittäin 20.6. alkaen.

Masuunin kesäkauden näyttelyt

Useita taiteilijoita eri aloilta

Kesäkuu

Arja Valkonen-Goldblatt (galleria)

Ilona Niemi (Obscura)

Svetlana Ruoho (aula/kahvila)

Mari Blomroos-Heininen (Studio)

Heta Pöyry (Camera)

Heinäkuu

Jaana Kotamäki (galleria)

Ilona Niemi (Obscura)

Tommi Ketonen (Obscura)

Maria Kajanki (aula/kahvila)

Johanna Virtanen (Studio)

Terhi Mickelsson (Camera)

Elokuu

Mikaela Holmberg ja Mirjam Lehtonen / Carita Kansin, Piitu Nykopp, Johanna Hulkko-Inki, Tanja Huntus ja Emilia Nieminen (galleria)

Tommi Ketonen (Obscura)

Jaana Lönnroos (aula/kahvila)

Katja Skinnari (Studio)

Hanneriina Moisseinen (Camera)

Iloisen värikkäillä hahmoilla on synkkä tausta

Teijon Masuunin alakerran näyttelytila Obscura on täyttynyt salolaistaiteilija Ilona Niemen värikkäistä hahmoista. Niemen luomia hahmoja on jo tuhansia, joten Cry later -näyttelyssä on esillä vain murto-osa omintakeisista eläinhahmoista.

Niemi suunnittelee teoksensa tarkkaan etukäteen ja tekee niistä pikkutarkkoja kollaaseja. Myös näitä suunnitteluvaiheen kollaaseja on esillä Niemen yksityisnäyttelyssä.

Niemi leikkaa kollaaseja varten kuvia eläinkirjoista ja -lehdistä sekä muotilehdistä, joita hän hankkii lähinnä kirpputoreilta.

– Lopulliset teokset eivät ole niin pikkutarkkoja vaan niissä on vauhtia ja eläväisyyttä, hän kuvailee työskentelytapaansa.

Niemen näyttelyssä esillä olevat teokset ovat suurikokoisia öljy- ja akryylimaalauksia. Kolmesta maalauksesta koostuva teos We should be dancing (2023) on näyttelykävijöitä vastassa heti kahvilan komeiden holvikaarien alla.

Suurin osa Niemen teoksista on tehty paperille, mutta pohjana on myös levyä, kangasta ja lasia.

Niemen värikkäiden teosten taustalla on synkkiä asioita.

–Teokseni ovat värikkäitä ja iloisia, mutta niissä piilee myös synkkiä teemoja, kuten lajikato. Vaikka teosten taustalla on kuolemaa ja ikäviä asioita, oma elämänasenteeni tulee läpi iloisina väreinä, hän sanoo.

Niemi kiiruhti Teijon näyttelyn ripustamisen jälkeen Norjaan, jossa hän on mukana suomalaisten taiteilijoiden kanssa yhteisnäyttelyssä Bærum Kunsthallissa. Suomalaista nykytaidetta esittelevä Finsk Fokus on esillä 2. heinäkuuta saakka.

Ilona Niemen Cry later -näyttely on puolestaan esillä Teijon Masuunissa 23. heinäkuuta. asti.