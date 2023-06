Vankilassa viruva Navalnyi vakuutti olevansa hyvällä mielellä syntymäpäivänään

Vankilassa oleva venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi, 47, vakuutti sunnuntaina olevansa hyvällä mielellä syntymäpäivänään, vaikka se on jo kolmas peräkkäinen telkien takana. Navalnyi on aikaisemmin kertonut olojensa vankilassa olevan varsin kurjat. Oppositiopoliitikko on myös toistuvasti lukittu eristysselliin pienimmästäkin rikkeestä.

– Syntymäpäivän aamuna on pakko kysyä: olenko oikeasti hyvällä mielellä, vai pakottaudunko vain ajattelemaan niin? Vastaukseni on: olen hyvällä mielellä. Toki toivoisin, ettei minun tarvitsisi herätä tässä helvetinkolossa ja voisin sen sijasta syödä aamiaista perheeni kanssa, saada suukkoja poskelle lapsiltani ja avata lahjoja, Navalnyi kirjoitti sosiaalisen median viestissään.

– Edistys ja parempi tulevaisuus voidaan kuitenkin saavuttaa vain, jos osa ihmisistä on valmiita maksamaan oikeudestaan pitää kiinni mielipiteistään, hän jatkoi.

Navalnyi suorittaa yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta. Häntä vastaan on kuitenkin vireillä uusi oikeudenkäynti, jossa Navalnyitä uhkaa jopa 35 vuoden vankeus terrorismirikoksista.