Varha syyttää Someroa keplottelusta – kaupunki junaili itselleen miljoonatilin huonokuntoisella hoivakodilla

Varsinais-Suomen hyvinvointialue syyttää Someron kaupunkia epäreilusta omaisuusjärjestelystä ennen sote-uudistusta. Vuoden vaihteessa Somerolla sijaitseva Lamminniemen hyvinvointikeskus siirtyi Varhan omaisuudeksi. Kiinteistön epäillään olevan jopa korjauskelvoton. Varha joutuu kuitenkin maksamaan siitä neljä miljoonaa euroa Somerolle.

Asiasta kertoo Turun Sanomat. Lehden haastattelema Varhan toimitilajohtaja Juha Rantasalo suomii Someron toimintaa kovin sanoin.

– Someron kaupunki on tehnyt sote-uudistusta ennakoiden omalta kannaltaan edullisia toimenpiteitä. Varha suhtautuu varsin kriittisesti tähän järjestelyyn. Mahdollisesti huonokuntoinen kiinteistö on siirtynyt reippaaseen hintaan hyvinvointialueen omistaman yhtiön taakaksi.

Lamminniemen keskuksessa toimii muuan muassa hoivakoti. Kaupunki siirsi kiinteistön Varhalle omaisuusjärjestelyllä, joka tehtiin 2022. Hoivakodin toimintaa pyörittävä Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy osti kiinteistön omistaneen Kiinteistö Oy Someron Lamminniemen osakkeet. Kumpikin oli Someron kaupungin yhtiö. Kauppahinta oli 4 miljoonaa euroa.

Näin kiinteistöyhtiön omistama rakennus päätyi palveluja tarjoavan yhtiön omistukseen ja sitä myötä Varhalle vuoden vaihteessa. Kauppa vahvisti Someron viime vuoden taloutta. Salon Seudun Sanomat kertoi huhtikuussa, että Someron vuoden 2022 tilinpäätös oli 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen painottaa TS:lle, että kiinteistön kunnolla ei ole tekemistä järjestelyn kanssa. Kaupungin tavoitteena oli, että Varha jatkaa toimintaa Lamminniemessä. Jos kiinteistö olisi jäänyt kaupungin haltuun, se olisi Suikkasen arvion mukaan ollut epätodennäköisempää.

– Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy on tärkeä tehostetun palveluasumisen palveluntuottaja. Se ei olisi niin vahva toimija hyvinvointialueella, jos Varha ei omistaisi kiinteistöä. Halusimme turvata toiminnan pysyvyyden.

Suikkanen myönsi yhtiöjärjestelyn tavoitteet jo SSS:n haastattelussa vuonna 2018 (SSS 21.6.2018).

– Näin varmistetaan se, että soten alkaessa kiinteistö siirtyy maakunnan haltuun, Suikkanen totesi tuolloin, kun kauppaa vasta suunniteltiin.

Someron kaupunki tiesi jo vuonna 2016, että vuonna 1992 käyttöön otettu rakennus oli huonossa kunnossa. Tuolloin tehdystä kuntotutkimuksesta ilmeni, että osassa rakennusta puuttui sokkelin ja maan välinen patosuojalevy, rakennuksen ympärille ei ollut tehty kallistuksia ja betoni oli hyvin huokoista.

Lisäksi rakennus oli painunut, ja painuminen jatkui edelleen. Salaojitus oli jäänyt osittain korkeammalle kuin sitä ympäröivät rakenteet.

Kaupunginjohtajan mukaan kiinteistössä on viime vuosina tehty määrätietoisesti korjauksia.

Varhan Juha Rantasalon mukaan rakennuksessa on tehty kuntotutkimus myös vuonna 2019.

– Siinä ei otettu lainkaan kantaa aiemman kuntotutkimuksen kosteusvauriohavaintoihin. Meitä kummastuttaa, minkä vuoksi näitä asioita ei ole kommentoitu viimeisimmässä kuntotutkimuksessa.

Seuraavaksi Varha selvittää rakennuksen kuntoa uudelleen. Rakennukseen on tarkoitus teettää tänä kesänä kuntotutkimuksia.

TS:n mukaan Varhan konserni- ja toimitilajaosto ei myöntänyt vastuuvapautta Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy:n toimitusjohtajalle ja hallitukselle sekä Kiinteistö Oy Someron Lamminniemen hallitukselle tilikaudelta 2022.

TS:n haastattelema Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toimitusjohtaja Johanna Sorvettula pitää ongelmallisena tilanteita, joissa kunnat tavoittelevat pikavoittoja ja samalla heikentävät hyvinvointialueen taloutta. Hän ei ota kantaa yksittäistapaukseen.

– Kunnilla on ollut laillinen oikeus tehdä järjestelyjä ja kauppoja. Kysymys on tarkoituksenmukaisuudesta. Tällaiset toimet eivät rakenna luottamusta hyvinvointialueen ja kunnan välillä. Niiden järjestämissä palveluissa on paljon yhdyspintoja.

Hyvil on hyvinvointialueiden edunvalvontaan perustettu yhtiö.