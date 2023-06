Venäjä jatkoi ilmaiskuja Kiovaan, kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen

Ukrainassa Venäjä on jatkanut ilmaiskujaan maan pääkaupunkiin Kiovaan. Torstain vastaisena yönä tehdyissä iskuissa on kuollut ainakin kolme ihmistä, joista kaksi on lapsia, kertoi Kiovan sotilashallinto Telegram-viestissään. Myös kaupungin pormestari Vitali Klitshko kertoi kolmesta kuolleesta.

Lisäksi iskuissa on haavoittunut ainakin kymmenen ihmistä.

Kiovan sotilashallinnon johtajan Serhi Popkon mukaan kyse olisi ollut maasta laukaistavista ohjuksista, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Popkon mukaan Ukrainan joukot onnistuivat torjumaan kaikki tunnistamansa kohteet, mutta tuhot aiheutuivat alas pudonneista kappaleista.

Venäjä on viime päivinä iskenyt toistuvasti Kiovaan öisin.