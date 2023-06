Venäjä maksoi Putinin mukaan palkkasotilasyhtiö Wagnerille miljardi dollaria sotilaiden palkkakuluihin

Venäjä maksoi palkkasotilasyhtiö Wagnerille yli miljardi dollaria muun muassa sotilaiden palkkakuluihin pelkästään viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun mennessä. Asiasta kertoi Venäjän presidentti Vladimir Putin tiistaina tavatessaan turvallisuusviranomaisia.

Aikoinaan Venäjä kiisti Wagnerin olemassaolon, mutta paljastaessaan Wagnerin palveluihin käytetyn julkisen rahoituksen suuren mittakaavan Putin todisti, että Wagner on käytännössä toiminut Venäjän valtion haarana.

Putinin mukaan Wagnerin rahoitus tuli Venäjän valtion ja puolustusministeriön budjeteista.

– Me rahoitimme täysin tämän ryhmän, Putin lisäsi.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi, että valmistelut ovat käynnissä Wagnerin hallussa olevan raskaan sotilaskaluston siirtämiseksi Venäjän asevoimien yksiköille.

Hiljainen hetki kapinassa kuolleiden muistoksi

Kremliin tiistaina kerääntyneille joukoille Putin sanoi näiden estäneen sisällissodan Wagnerin noustua juhannuksena kapinaan. Kremlin Katedraaliaukiolle oli kokoontunut joukkoja kansalliskaartista, turvallisuuspalvelu FSB:sta sekä puolustus- ja sisäministeriöistä.

– Todistitte uskollisuutenne venäläisille. Osoititte vastuuta maan kohtalosta ja sen tulevaisuudesta, Putin kertoi joukoille.

Putin piti paikalla hiljaisen hetken kapinassa kuolleiden muistoksi. Hän ei tarkentanut, moniko menetti henkensä.

Putinin mukaan Wagner epäonnistui Venäjän kansan ja maan asevoimien saamisessa puolelleen.

– Kapinaan mukaan vedetyt näkivät, etteivät asevoimat ja kansa olleet heidän tukenaan, hän sanoi.

Wagner-pomon uskotaan saapuneen Valko-Venäjälle

Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin yksityiskoneeksi epäillyn lentokoneen kerrottiin tiistaina laskeutuneen Valko-Venäjälle. Asiasta kertoivat Flightradar24-sivuston tietoihin pohjautuen uutistoimisto Reuters sekä valkovenäläinen Telegram-kanava Hajun project.

Koneen kerrotaan lentäneen Etelä-Venäjän Rostovista ja laskeutuneen varhain tiistaina Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin lähelle. Ei ole tiedossa, keitä koneen kyydissä oli.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka puolestaan sanoi, että Prigozhin on Valko-Venäjällä tiistaina. Heti ei ollut selvillä, onko Prigozhin jo maassa vai vasta matkalla sinne.

Wagner-johtajan ja Venäjän valtionjohdon kerrottiin lauantaina päässeen sopimukseen, jonka mukaan Prigozhin siirtyisi Valko-Venäjälle.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi tiistaina lopettaneensa Wagneria koskevan rikostutkinnan aseelliseen kapinaan nousemisesta.

Kreml ilmoitti jo lauantaina, ettei Venäjällä nostettaisi syytteitä Wagnerin taistelijoita vastaan. Myös Prigozhinia vastaan aloitetut rikostutkinnat luvattiin lopettaa.

Maanantaina venäläiset uutistoimistot uutisoivat syyttäjänvirastossa työskentelevään lähteeseen viitaten, että Prigozhin olisi Venäjällä kuitenkin edelleen rikostutkinnan kohteena.

Lukashenka: Asevoimat olivat taisteluvalmiudessa

Valko-Venäjää itsevaltaisesti johtava Aljaksandr Lukashenka kertoi määränneensä maan asevoimat taisteluvalmiiksi Wagnerin ryhdyttyä kapinaan Venäjällä.

– Annoin käskyn tuoda asevoimat täyteen taisteluvalmiuteen, Lukashenka sanoi valtion tiedotusvälineiden mukaan.

Lukashenkan mukaan Venäjän asevoimien ja Wagnerin välillä pitkään olleita jännitteitä oli hoidettu huonosti. Hänen mukaansa jännitteiden kuviteltiin ratkeavan itsestään, mutta toisin kävi.

Lukashenkan kerrottiin lauantaina sopineen Prigozhinin kanssa siitä, että Wagnerin joukot pysäyttivät matkansa kohti Moskovaa.

– Tässä tilanteessa ei ole sankareita, Lukashenka kommentoi tiistaina.

Lukashenkan mukaan Valko-Venäjä hyötyy Wagnerin sotilaiden taitelukokemuksesta, aseista ja taktiikoista.

– Se on korvaamatonta (tietoa), Lukashenka sanoi valtion tiedotusvälineiden mukaan tavatessaan maan puolustusministerin.

ISW: Valko-Venäjä voi olla Wagnerille ansa

Valko-Venäjä ei tarjoa todellista turvapaikkaa Prigozhinille tai hänen joukoilleen, jos Venäjä kuitenkin painostaa Valko-Venäjää, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan saattoi olla Putinin asettama ansa esitellä Valko-Venäjä paikkana, jonne Wagner-joukot saavat halutessaan siirtyä. Kreml pitänee Prigozhinia Valko-Venäjälle seuraavia joukkoja pettureina eivätkä taistelijat todennäköisesti pysy turvassa luovutusmääräyksiltä, jos Venäjällä nostetaan syytteitä heitä vastaan.

ISW:n mukaan osa Wagnerin taistelijoista saattaa joka tapauksessa seurata Prigozhinia Valko-Venäjälle. Joukoille rakennetaan maassa jo uusia leirejä.

Putin kertoi maanantai-iltana Venäjän televisiossa, että Wagnerin taistelijat voivat joko liittyä Venäjän asevoimiin, lähteä Valko-Venäjälle tai mennä kotiin. ISW:n mukaan Putinin päätös antaa Wagner-joukoille mahdollisuus liittyä Venäjän asevoimiin osoittaa Venäjän tarpeen koulutetulle ja tehokkaalle miehistölle.

CNN: Yhdysvalloilla oli tarkat tiedustelutiedot Wagnerin suunnitelmista

Yhdysvaltojen tiedustelulla oli etukäteen hyvin tarkat tiedot Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin kapinasuunnitelmista, lähteet kertovat CNN:lle. Yhdysvallat oli kerännyt tiedot muun muassa siitä, missä ja miten Wagnerin joukot aikoivat edetä.

Tätä tiedustelutietoa varjeltiin kuitenkin erittäin tarkasti ja se jaettiin vain hyvin harvoille ja valituille henkilöille. Tiedon saivat muutamat johtavat henkilöt presidentti Joe Bidenin hallinnossa ja Yhdysvaltain kongressissa sekä Britannian hallinnossa.

Tiedustelutietoja ei sen sijaan jaettu laajemmin Nato-liittolaisten kesken, ja Prigozhinin lyhyt kapina ja Wagner-joukkojen etenemisnopeus tulivatkin yllätyksenä monille Euroopan johtajille ja myös monille korkeassa asemassa oleville henkilöille Yhdysvaltain hallinnossa.

Kapinan ajankohta ei ollut etukäteen yhdysvaltalaisten tiedossa, mutta Prigozhin vaikuttaa tehneen päätöksen suunnitelmansa toteuttamisesta sen jälkeen, kun Venäjän puolustusministeriö vaati 10. kesäkuuta kaikkia yksityisiä sotilasyhtiöitä allekirjoittamaan sopimukset Venäjän asevoimien kanssa heinäkuun alkuun mennessä.

CNN:n lähteiden mukaan joidenkin Nato-maiden edustajat harmistuivat siitä, ettei tietoja jaettu. Yhdysvaltalaisten mukaan tiedustelutietojen jakaminen laajemmin olisi vaarantanut hyvin arkaluontoisia lähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä.

Tietoja ei kerrottu etukäteen myöskään ukrainalaisille, koska venäläisten pelättiin pääsevän keskusteluihin käsiksi.

Biden kertoi Yhdysvaltain tiedustelutiedoista liittolaismaiden johtajille keskusteluissa kapinan hiipumisen jälkeen.

Biden puhui maanantaina julkisesti ensimmäistä kertaa kapinan jälkeen. Hän sanoi pitäneensä tarkoituksella matalaa profiilia viikonloppuna, jotta Venäjän presidentti Vladimir Putin ei saisi tekosyytä syyttää Yhdysvaltoja ja Natoa Wagnerin kapinasta. Yhdysvallat on viestinyt kapinan olevan Venäjän sisäinen asia.

——–

Korjattu Klo 21.03: Toisessa kappaleessa pitää olla, että aikoinaan Venäjä kiisti Wagnerin olemassa olon, ei aiemmin Venäjä on kiistänyt Wagnerin olemassaolon. Lähteenä myös AFP

Anniina Korpela, Anssi Rulamo